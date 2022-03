هل يمكن للبيانات إنقاذ المناخ؟ - في الطريق لخدمة العِلم

Der Arktische Archipel ist das weltweit größte „Labor“ für die Arktisforschung. Neben den 200 Menschen, die dort leben, gibt es im norwegischen Archipel mehr als 300.000 Eisbären. Annette Bartsch ist spezialisiert auf die Beobachtung und Vermessung von Permafrostgebieten. Abgesehen von der jährlichen Zunahme ihrer Schmelzraten ist wenig über sie bekannt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass es riesige Mengen an Kohlendioxid enthält, das, wenn es austritt, das aktuelle Phänomen der globalen Erwärmung beschleunigen wird. Der Glaziologe Anton Neureiter führt verschiedene Messungen in Verwerfungen unter verschiedenen klimatischen Bedingungen durch. Einfache Vermessungen der Gletscher begannen vor einem Jahrhundert, die Riesengletscher sind seit langem auf dem Rückzug. Das Abschmelzen von Gletschern ist sowohl Folge als auch Ursache des Klimawandels. Anton Neureiter sagt, dass weniger Eis mehr Wasser bedeutet und dass mehr Wasser mehr Sonnenlicht absorbiert. Anton Waffesenhofer forscht in den feuchtheißen Regionen im Süden Costa Ricas in Urwäldern. Sie sucht vor allem nach geeignetem Saatgut und Jungpflanzen. Seine Projekte drehen sich um die Rehabilitierung von Flächen, die in der Vergangenheit abgeholzt wurden, sowie von Schutzgebieten. Ziel ist es, durch gezielte Baumartenauswahl die reiche Biodiversität der Region zu erhalten und den Kohlendioxidausstoß so weit wie möglich zu reduzieren. Wissenschaftliche Fakten bilden die Basis für ein besseres Verständnis der bestehenden Zusammenhänge und für eine fruchtbare Diskussion mit dem Ziel, Lösungen zu finden. Vor allem, wenn es um das sensible und komplexe Thema des Klimasystems geht. Diese drei Wissenschaftler sind sich einig, dass die Datensammlung allein die Klimakrise nicht lösen wird, da der Datensammlung Taten folgen müssen. Seine Projekte drehen sich um die Rehabilitierung von Flächen, die in der Vergangenheit abgeholzt wurden, sowie von Schutzgebieten. Ziel ist es, durch gezielte Baumartenauswahl die reiche Biodiversität der Region zu erhalten und den Kohlendioxidausstoß so weit wie möglich zu reduzieren. Wissenschaftliche Fakten bilden die Basis für ein besseres Verständnis der bestehenden Zusammenhänge und für eine fruchtbare Diskussion mit dem Ziel, Lösungen zu finden. Vor allem, wenn es um das sensible und komplexe Thema des Klimasystems geht. Diese drei Wissenschaftler sind sich einig, dass die Datensammlung allein die Klimakrise nicht lösen wird, da der Datensammlung Taten folgen müssen. Seine Projekte drehen sich um die Rehabilitierung von Flächen, die in der Vergangenheit abgeholzt wurden, sowie von Schutzgebieten. Ziel ist es, durch gezielte Baumartenauswahl die reiche Biodiversität der Region zu erhalten und den Kohlendioxidausstoß so weit wie möglich zu reduzieren. Wissenschaftliche Fakten bilden die Basis für ein besseres Verständnis der bestehenden Zusammenhänge und für eine fruchtbare Diskussion mit dem Ziel, Lösungen zu finden. Vor allem, wenn es um das sensible und komplexe Thema des Klimasystems geht. Diese drei Wissenschaftler sind sich einig, dass die Datensammlung allein die Klimakrise nicht lösen wird, da der Datensammlung Taten folgen müssen.