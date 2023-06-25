 هل يمكن للأعاصير المدارية اجتياز خط الاستواء؟ | المستقبل الآن | DW | 25.06.2023

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المستقبل الآن

هل يمكن للأعاصير المدارية اجتياز خط الاستواء؟

لم يسبق حتى الآن رصد عبور إعصار مداري لخط الاستواء. لكن هذا لا يعني أنه مستحيل. إلا أنه ثبت في العقود الأخيرة أن العواصف تبتعد تدريجيا عن خط الاستواء.

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