هل يمكن للأعاصير المدارية اجتياز خط الاستواء؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
لم يسبق حتى الآن رصد عبور إعصار مداري لخط الاستواء. لكن هذا لا يعني أنه مستحيل. إلا أنه ثبت في العقود الأخيرة أن العواصف تبتعد تدريجيا عن خط الاستواء.
بسبب تأثيرات التغيرات المناخية، تأمل الأمم المتحدة في أن توفر شبكات أنظمة الإنذار المبكر، الحماية لكافة البشر على ظهر الأرض في غضون السنوات الخمس المقبلة. فما هي هذه الأنظمة؟ وهل يمكن تحقيق هذا الهدف؟
يؤدي الاحتباس الحراري إلى مزيد من ظواهر الطقس المتطرفة وما ينجم عن ذلك من خسائر وأضرار كبيرة. بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تطالب الدول الغنية في النصف الشمالي بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها.
تضر التغيرات المناخية بجميع الكائنات الحية، إلا أن علماء رصدوا أن ظواهر الطقس المتطرفة تصيب بالمرأة أكثر من الرجل، ما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك، وهل من سبيل لتغيير هذا الواقع؟
أظهرت دراسة حديثة أن انخفاضاً في حجم الجليد البحري في المحيط المتجمد الشمالي قد تم تسجيله بما يفوق التوقعات التي جاءت في دراسات سابقة بمقدار الضعف. ويخشى العلماء من تأثيرات بيئية واقتصادية ومناخية قد تنجم عن ذلك.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول