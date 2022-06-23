 هل يمكن تعلم اللغات أثناء النوم؟ | صحتك بين يديك | DW | 30.03.2023

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صحتك بين يديك

هل يمكن تعلم اللغات أثناء النوم؟

أثبت علماء سويسريون أن بإمكاننا بالفعل استيعاب معلومات جديدة في أثناء النوم العميق. لكن تعلم المفردات لا يتم بهذه الطريقة، على أن ما نتعلمه يترسخ خلال النوم.

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