هل يمكن تعلم اللغات أثناء النوم؟

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أثبت علماء سويسريون أن بإمكاننا بالفعل استيعاب معلومات جديدة في أثناء النوم العميق. لكن تعلم المفردات لا يتم بهذه الطريقة، على أن ما نتعلمه يترسخ خلال النوم.
ليس الأجانب فقط من يعانون من أجل لم الشمل وحصول أحد الزوجين على تأشيرة، المواطنون الألمان أيضا يعانون من ذلك. فالشابة ليندا تكافح من أجل لم شمل زوجها والعيش معه في ألمانيا. فهو لا يستطيع القدوم قبل اجتياز اختبار اللغة.
لا يوجد ما هو أجمل من أن تتعلم شيئاً في وقت الفراغ مع ما تحبه من أنشطة وممارسات. وبدل أن يستهلك الترفيه وقتك، يمكن له أن يضمن لك تعلم لغة ما، ومن ذلك منصة نتفليكس.
ربما يعتقد كثيرون أنه في ألمانيا يتم الحديث باللغة الألمانية فقط. لكن هذا ليس صحيح فهناك سبع لغات أخرى تتحدثها أقليات تعيش في ألمانيا منذ قرون. وتحظى تلك الأقليات ولغاتها بحماية خاصة. تعالى نتعرف هنا على تلك اللغات.
تسعى ألمانيا لاستقدام العمالة الأجنبية المتخصصة، وفي هذا الإطار تعهد المستشار شولتس من الهند بأنّ تبسط حكومته إجراءات التأشيرات للكوادر الهندية في تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنّ اللغة لن تكون عقبة أمام العمالة الأجنبية.
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