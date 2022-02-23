 هل يمكن تعدين ″بيتكوين أخضر″؟ | صنع في ألمانيا | DW | 02.03.2022

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صنع في ألمانيا

هل يمكن تعدين "بيتكوين أخضر"؟

يستخدم بعض مشغلي التشفير الجدد تعدين البيتكوين لحماية البيئة. فل من الممكن تصنيع بيتكوين "صديق للبيئة"؟ وهل يمكن أن يكون تعدين العملات الرقمية مفيدًا حقًا للبيئة؟

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