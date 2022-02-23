هل يمكن تعدين "بيتكوين أخضر"؟

بعد الانهيار المالي في لبنان.. هل تنجح بيتكوين كبديل لليرة؟

يلجأ كثيرون في لبنان إلى الاستثمار في العملات المشفرة كبيتكوين ويبحثون عن الأمان في نظام لا يفهمه سوى عدد قليل من الناس، وخاصة أن هذه العملية لا ترتبط بالنظام المالي، لكن تعدينها يؤدي في الحقيقة إلى تفاقم الأزمة.