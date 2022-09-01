هل يمكن تصنيع الخرسانة من ثاني أكسيد الكربون؟

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لا تزال الخرسانة هي المادة الأساسية لبناء المنازل، لكنها تسبب حوالي 8 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هل يمكن جعل مواد البناء أكثر صداقة للبيئة؟ بإضافة شيء إلى الخرسانة؟ نعم، ثاني أكسيد الكربون. أحمد قلعجي يوضح كيف يتم ذلك.
مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المناخ في منتجع شرم الشيخ بمصر، يواصل مغردون ومدونون الحديث عن عمليات مكثفة لقطع الأشجار وإزالة للمساحات الخضراء في القاهرة ومدن أخرى. فما حقيقة ذلك؟ وما هو رد الجهات الحكومية؟
أفادت تقارير حديثة أن شهر أبريل/نيسان من هذا العام قد شهد ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض بأكثر من 420 جزءًا في المليون، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ البشرية.
تنتشر شائعات مختلفة بشأن السيارات الكهربائية حول مدى إسهامها في الحفاظ على البيئة وخصوصاً ما يتعلق بإنتاج البطاريات التي تعمل بها تلك السيارات ومحطات الشحن المختلفة لتلك البطاريات.. فما هي الحقيقة؟
تدعم أوكرانيا بقوة ألمانيا للتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز المسال من كندا، وهو أمر يلعب لصالح أوكرانيا بعيدا عن حربها مع روسيا، لكن الاتفاقية تواجه تحديات كبيرة منها ما هو لوجسيتي ومنها ما هو بيئي.
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