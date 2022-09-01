 هل يمكن تصنيع الخرسانة من ثاني أكسيد الكربون؟ | صنع في ألمانيا | DW | 07.09.2022

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صنع في ألمانيا

هل يمكن تصنيع الخرسانة من ثاني أكسيد الكربون؟

لا تزال الخرسانة هي المادة الأساسية لبناء المنازل، لكنها تسبب حوالي 8 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هل يمكن جعل مواد البناء أكثر صداقة للبيئة؟ بإضافة شيء إلى الخرسانة؟ نعم، ثاني أكسيد الكربون. أحمد قلعجي يوضح كيف يتم ذلك.

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