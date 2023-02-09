 هل يمكن التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها؟ وما قصة زلزال إسطنبول؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 14.02.2023

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علوم وتكنولوجيا

هل يمكن التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها؟ وما قصة زلزال إسطنبول؟

بعد كل زلزال يخرج العديد من الباحثين الذين يبدأون بالتنبؤ بحصول هزات في منطقة معينة، فعلى ماذا يعتمد هؤلاء؟ وهل من المكن معرفة حدوث زلازل قبل وقوعها بالفعل؟ وهل تستشعر الحيوانات الزلازل قبل البشر؟ وما قصة زلزال إسطنبول؟

قياس النشاط الزلزالي

التنبؤ بالزلازل أصبح متكررابعد كل هزةأرضية فماذا يقول العلم؟

مهما حاول العلم فلا يزال من غير الممكن التنبؤ بالزلازل. لذلك، في حالة الشك، كل ثانية مهمة بمجرد ظهور علامات حدوث زلزال. يعمل الباحثون على أنظمة إنذار مبكر معقدة تهدف إلى المساعدة في منح الأشخاص في المناطق المعرضة للزلزال مزيدًا من الوقت على الأقل للوصول إلى بر الأمان. ليس أقلها في المدن الكبرى مثل إسطنبول التي لطالما توقع الباحثون حدوث "هزة أرضية فائقة" وشيكة هنا.

مختارات

رغم تراجع الأمل بالعثور على ناجين، تتواصل جهود إنقاذ ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة نحو 22 ألف شخص في تركيا وسوريا. وتستمر الجهود الدولية لإيصال المساعدات إلى البلدين، خصوصًا سوريا، مع إعلان واشنطن تعليق بعض العقوبات.

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 11 ألف وفق حصيلة جديدة، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض. وأقر الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بوقوع مشكلات في الاستجابة للكارثة.

لسوء الحظ، هناك زلازل لا يمكن التحذير منها وبالتأكيد ليس إنذارًا مبكرًا ووفقًا لماركو بونهوف من مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ) بوتسدام ، فإن آخر زلزال عنيف وقع في جنوب شرق تركيا هو أحد هذه الزلازل. والسبب في ذلك هو أن المنطقة المكتظة بالسكان تقع في المنطقة المجاورة مباشرة لمركز الزلزال. لكن ليس من المفترض أن تكون كل الزلازل مدمرة، فبحسب الخبير الألماني والذي أجرى موقع MDR الاخباري حوارا معه، "إذ أن العديد من الزلازل تحدث في قاع البحر.

على أي حال، يعمل الباحثون بشكل مكثف على أنظمة الإنذار التي ينبغي أن تنبه الناس في المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن. لقد كانوا يبحثون عن علامات مؤكدة على حدوث زلزال قادم منذ عقود، لكن حتى الآن لم تكن أي من الأساليب موثوقة تمامًا. لذا فإن الشيء الوحيد المتبقي هو الإنذار المبكر عند حدوث زلزال.

قياس الموجات الزلزالية

بحسب دراسة نشرتها مجلة Geophysical Research Letters غالبًا ما يتم تثبيت أنظمة الإنذار الإقليمية في المناطق التي تقع في منطقة خطر للزلازل على طول حدود الصفائح التكتونية. هناك، يسجل نظام من أجهزة الاستشعار في الأرض الاهتزازات في الأرض مباشرة. وذلك لأن الزلازل تنتج أنواعًا مختلفة من الموجات الزلزالية، بما في ذلك موجات الضغط منخفضة الاهتزاز 

ومع ذلك، إذا كنت قريبًا جدًا من مركز الزلزال، فسيصلك الإنذار متأخرا. يتم تشغيل الإنذار مباشرة بواسطة إشارات الوقت الفعلي من شبكة المراقبة. ثم تقوم البنية التحتية المرتبطة أيضًا بإيقاف خطوط الكهرباء والغاز وإيقاف القطارات وتحذير الصناعة

  • Türkei Erdbeben in Sivas 1940

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال أرزينجان- تركيا

    عام 1939 شهدت تركيا زلزالا مدمرا ضرب محافظة أرزينجان شرق البلاد يوم 27 ديسمبر/كانون الأول. يعد هذا الزلزال هو أعنف زلزال يضرب تركيا على مدار حوالي أربعة قرون. بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر وتسبب بمقتل حوالي 33 ألف شخص وقع هذا الزلزال المدمر في الواحدة صباحا وأدى إلى هدم المدينة القديمة بالكامل.

  • Algerien Erdbeben 1980

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال الأصنام- الجزائر

    وقع في شهر أكتوبر 1980 في مدينة الأصنام (الشلف حاليا) في شمال الجزائر. يعد الزلزال الأسوأ في الجزائر خلال القرن الماضي. بلغت قوته 7.3 درجة. خلف ما يزيد عن 10 آلاف قتيل ومئات الآلاف الجرحى. وقع في الواحدة ظهرا ويعد الأقوى في زلازل المنطقة الجنوبية من البحر المتوسط على مدار قرنين.

  • Erdbebenkatastrophe im Iran 1990

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال رودبار/منجيل- إيران

    ضرب محافظة رودبار شمالي البلاد صيف 1990، وتحديدا مدينتي رودبار ومنجيل. بلغت قوته 7.4 درجة. رقم القتلى كان هائلا ويقدر ما بين 35 و 50 ألفا، فضلا عن عشرات الآلاف الجرحى والمشردين. وقع بعد منتصف الليل بقليل وخلف دمارا كبيرا للغاية ويعد أكثر الزلزال دموية في تاريخ إيران خلال القرن الماضي.

  • Izmit Erdbeben Flash-Galerie

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال إزميد- تركيا

    وقع عام 1999 في مدينة أزميد عاصمة محافظة قوجه ايلي شمال غرب البلاد. يعرف كذلك بزلزال مرمرة. تسبب بمقتل حوالي 18 ألف شخص بينما تقول مصادر أخرى إن الرقم أعلى. حدث الزلزال في الثالثة صباحاً وبلغت درجته 7.6 درجة. أدى إلى نشوب حريق واسع في المصفاة النفطية ما أدى إلى طلب المساعدة الدولية وإلى تأثير كبير على الاقتصاد التركي.

  • Algerien Erdbeben 2003

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال بومرداس - الجزائر

    وقع في أقصى شمال الجزائر شهر مايو 2003، في ولاية بومرداس وولاية الجزائر. بلغت قوته 6.8 درجة وخلف ما بين 2000 إلى 3000 آلاف قتيل فضلاً عن مئات الجرحى. وقع في السابعة مساءً. وصلت تداعيات الزلزال إلى العاصمة الجزائر وأدى إلى تهدم آلاف المباني بالكامل، ما دفع السلطات الجزائرية إلى تغيير قوانين البناء في عدة مناطق.

  • Erdbeben in Iran 2003

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال بم - إيران

    عانت إيران من زلازل كثيرة في العقود الماضية، وصل عدد الخطيرة منها إلى سبعة. من أخطرها زلزال مدينة بم في جنوب إيران شهر ديسمبر عام 2003. بلغت قوته 6.6 درجة، عدد القتلى وصل إلى 34 ألفا، كثير منهم من الأطفال. وقع في الخامسة صباحا وتسبب بدمار هائل في البنى التحتية وعلى رأسها المدارس والمستشفيات.

  • Marokko Erdbeben 2004

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال الحسيمة - المغرب

    وقع في فبراير 2004 عند الساعة الثانية صباحا. تسبب بمقتل حوالي 630 شخص ومئات الجرحى فضلا عن تدمير عدة ممتلكات. توجد مدينة الحسيمة في شمال المغرب، ووصل الضرر إلى قرى وبلدات صغيرة. بلغت قوته 6.3 درجة.

  • Erdbeben Türkei Hatay | Rettung eines Mädchens

    من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة

    زلزال كهرمان مرعش- تركيا وسوريا

    ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ليلة السادس من فبراير 2023 في الرابعة صباحا. خلّف لحد الآن أكثر من 17 ألف قتيل. وقد حدث تحديدا في غرب غازي عنتاب التركية. زاد من حجم المأساة تداعيات الحرب الأهلية السورية ما صعّب إيصال المساعدات وفرق الإنقاذ خصوصا إلى مناطق المعارضة. بلغت درجته 7.8 درجة ما جعل سكان دول مجاورة يحسون به.


إشارات الجاذبية والذكاء الاصطناعي

قال باحثون فرنسيون إنه يمكن تقدير الزلازل القوية بدقة باستخدام الرصد الآلي والتحليل الفوري لإشارات الجاذبية. لقد قدم باحثون فرنسيون طريقة في العام الماضي باستخدام إشارات تسمى إشارات الجاذبية المرنة السريعة (PEGS)، وهذه هي نتيجة تحولات الصخور المفاجئة وتسبب تغيرات قصيرة المدى في الجاذبية. وأهم شيء في هذه الطريقة هو أنها تتحرك بسرعة الضوء، مما يسمح بحركة أسرع من الموجات الزلزالية باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي، تمكن فريق البحث من استخدام هذه الإشارات لنظام تحذير أسرع بثماني ثوانٍ من أفضل نظام قياس للموجات الزلزالية، كما نشر موقع MDR الإخباري الألماني

السلوك الغريب للحيوانات

هل من الممكن أن تكون بعض الحيوانات تستشعر قبل البشر أن الأرض على وشك الاهتزاز؟ هل من المحتمل أن يكون لديها "حاسة سادسة" تخبرها بذلك؟ تم مناقشة السلوك غير الطبيعي للحيوانات باعتباره نذيرًا للزلازل. كما تتعامل العديد من المشاريع البحثية مع الملاحظات القصصية للضفادع الهاربة أو الماعز العصبي. ألقى خبراء من مركز بحوث علوم الأرض GFZ نظرة فاحصة على الدراسات حول السلوك الغريب للحيوانات. ولكن حتى الآن، لم تكن أي مجموعة بحثية قادرة فعليًا على التنبؤ بالزلازل بشكل موثوق.

زلزال إسطنبول

كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن تحذيرات بحدوث زلازل شديدة في منطقة إسطنبول، وبحسب مجلة  Geophysical Research Letters فإن المنطقة الجنوبية الشرقية من أوروبا إلى الشرق الأوسط هي منطقة يمكن أن تحدث فيها زلازل شديدة بشكل متكرر، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية هنا. بالنسبة للمنطقة المحيطة بالعاصمة التركية إسطنبول، على سبيل المثال، كان الباحثون يتوقعون منذ فترة طويلة حدوث "زلزال فائق" وشيك يمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة. وتعتبر هذه المنطقة  جزءا من نظام صدع شمال الأناضول النشط.

علاء جمعة

جهود الإنقاذ متواصلة في تركيا وأردوغان يواجه انتقادات

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