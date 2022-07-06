هل يمكن استخراج البنزين من ثاني أكسيد الكربون؟

بعد عام افتراضي.. "قمة الويب" تعود إلى أرض الواقع في ليشبونة

بعد أن كان العام الماضي افتراضيا، يستقبل معرض الإنترنت العالمي في لشبونة زواره هذا العام على أرض الواقع وفق شروط وقواعد صحية محددة. والمعرض أو "قمة النت" من الفعاليات الهامة عالميا للمولعين بالإنترنت والشركات الناشئة.