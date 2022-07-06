 هل يمكن استخراج البنزين من ثاني أكسيد الكربون؟ | صنع في ألمانيا | DW | 07.07.2022

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صنع في ألمانيا

هل يمكن استخراج البنزين من ثاني أكسيد الكربون؟

كيف يمكن استخراج البنزين من ثاني أكسيد الكربون؟ التقرير التالي يقربنا من هذا التحدي.

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