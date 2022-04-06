هل يمكن إيقاف إمداد الغاز؟

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لما يصعب على ألمانيا مقاطعة الغاز الروسي؟ بعض الدول أعلنت استقلالها عن روسيا فعلا، ويرى اقتصاديون أن وقف إمدادات الغاز ممكن. لقاء مع عضو مجلس إدارة جمعية الصناعات الكيميائية
يرى منتقدون أن غزو أوكرانيا أكبر دليل على عدم صحة سياسة "التغيير من خلال التجارة" التي اتبعتها ألمانيا مع روسيا. وأبرز من يقف خلفها، المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل. لكنها ليست وحدها، بل جيل كامل من الساسة الألمان.
يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، غير أن التكتل لايزال منقسمًا حول مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسيين.
مع استمرار الحرب في أوكرانيا تضاعف دول الاتحاد الأوروبي جهودها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، حيث تسعى للاستغناء عنه بشكل كامل قبل حلول عام 2030. فما هي الخيارات المطروحة أمام دول التكتل؟
تخطط الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامات للجيش الروسي بقتل مدنيين في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو. والنقاش يدور مجددا حول استهداف قطاع الغاز الروسي بالعقوبات.
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