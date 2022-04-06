 هل يمكن إيقاف إمداد الغاز؟ | صنع في ألمانيا | DW | 13.04.2022

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صنع في ألمانيا

هل يمكن إيقاف إمداد الغاز؟

لما يصعب على ألمانيا مقاطعة الغاز الروسي؟ بعض الدول أعلنت استقلالها عن روسيا فعلا، ويرى اقتصاديون أن وقف إمدادات الغاز ممكن. لقاء مع عضو مجلس إدارة جمعية الصناعات الكيميائية

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