هل يمكن إنقاذ الحاجز المرجاني العظيم؟

قرش الغردقة.. خبير يكشف السبب ومسيّرات لحماية السائحين

اتخذت السلطات المصرية قرارات لحماية السائحين بعد أيام من واقعة التهام سمكة قرش سائح قرب مدينة الغردقة مع دراسة نشر طائرات مسيرة. في المقابل كشف الدكتور عصام حجي، الباحث في وكالة ناسا، عن أسباب تكرار مثل هذه الحوادث.