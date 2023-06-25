 هل يمكن إنقاذ الحاجز المرجاني العظيم؟ | المستقبل الآن | DW | 25.06.2023

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المستقبل الآن

هل يمكن إنقاذ الحاجز المرجاني العظيم؟

تتضرر الشعاب المرجانية بشكل خاص من تغير المناخ. فموجات الحر تقضي عليها بشكل كامل. والشعاب المرجانية ليست مهمة فقط لحماية السواحل. ففي آسيا وحدها تزود مليار شخص بالغذاء. الضرر البيئي بدأ يلحق أيضاً بالحاجز المرجاني العظيم.

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