هل يمكن إنقاذ الحاجز المرجاني العظيم؟

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تتضرر الشعاب المرجانية بشكل خاص من تغير المناخ. فموجات الحر تقضي عليها بشكل كامل. والشعاب المرجانية ليست مهمة فقط لحماية السواحل. ففي آسيا وحدها تزود مليار شخص بالغذاء. الضرر البيئي بدأ يلحق أيضاً بالحاجز المرجاني العظيم.
تلحق أعمال تهريب المرجان في الدول المطلة على البحر المتوسط أضرارا بالبيئة والحياة المائية. ويأتي ذلك رغم القوانين الصارمة ضد تهريب الشعاب المرجانية. DW تبحث أسباب المشكلة من ساحل تونس وجنوب إيطاليا.
اتخذت السلطات المصرية قرارات لحماية السائحين بعد أيام من واقعة التهام سمكة قرش سائح قرب مدينة الغردقة مع دراسة نشر طائرات مسيرة. في المقابل كشف الدكتور عصام حجي، الباحث في وكالة ناسا، عن أسباب تكرار مثل هذه الحوادث.
لدى الشعاب المرجانية في خليج العقبة القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي. لذا يأمل العلماء أن تساعد في إنقاذ الشعب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
بات الصيادون الأفارقة في البلدان المطلة على المحيط الأطلسي يعانون من نقص الأسماك فيما أصبح الصيد الجائر مشكلة كبيرة جراء ممارسات الصيد الضارة وعمليات الصيد الكبيرة في المياه الدولية.
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