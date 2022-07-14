هل يمكن أن تصاب الحيوانات البرية والداجنة بفيروس كورونا؟

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يبحث الصحفي العلمي في قناة دي دبليو، ديريك ويليامز، عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحيوانات في نقل فيروس كورونا.
هونغ كونغ تعتزم إعدام آلاف من قوارض الهامستر بعد تفشي عدوى فيروس كورونا في متاجر الحيوانات الأليفة، وذلك بعد أن توصل باحثون إلى دليل يؤكد أن الهامستر قد ينقل عدوى كورونا للبشر.
يصر كثير من اللاجئين الأوكرانيين على اصطحاب حيواناتهم الأليفة أثناء فرارهم من القتال الدائر في بلادهم. إذ وصلت العديد من الحيوانات الأليفة من قطط وكلاب وحتى دببة إلى ألمانيا، التي ترحب بتلك الحيوانات بإبرة ضد داء الكلب.
لايزال منشأ فيروس كورونا لغزاً للعالم ومصدراً للتوتر بين أمريكا والصين. في دراسة حديثة رجح عالم بارز بأن يكون سوق الحيوانات بمدينة ووهان الصينية هو منشأ الفيروس، مشيراً إلى أن أول إصابة سجلت لدى بائعة سمك في السوق!
هل تعلم أن امتلاكك لكلب أو قط بالمنزل يمكنه أن يساعدك في التكيف مع أزمة فيروس كورونا؟ فقد أثبتت دراسة حديثة تمتع أصحاب الحيوانات الأليفة بقدرة أكبر على التكيف مع الضغوط النفسية. فهل تفكر بدورك في امتلاك حيوان أليف؟
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