 هل يمكن أن تصاب الحيوانات البرية والداجنة بفيروس كورونا؟ | DW الأخبار | DW | 14.07.2022

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DW الأخبار

هل يمكن أن تصاب الحيوانات البرية والداجنة بفيروس كورونا؟

يبحث الصحفي العلمي في قناة دي دبليو، ديريك ويليامز، عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحيوانات في نقل فيروس كورونا.

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