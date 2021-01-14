هل يمكنك اختيار نوع لقاح كورونا في ألمانيا؟



منذ بداية جائحة كورونا ينتظر العالم بفارغ الصبر إنتاج اللقاح المناسب للتخلص من هذا الكابوس الذي يخيم على كافة أنحاء العالم. وما إن ظهرت النتائج الإيجابية للتجارب السريرية للقاحات متعددة مثل بيونتيك وفايزر ولقاح موديرنا وغيرها حتى بدأ العالم يتنفس الصعداء في استقبال بداية نهاية الأزمة.

غير أن هذا المشهد لم يخلُ من المخاوف حول فعالية اللقاحات أوالآثار الجانبية المتعلقة بها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول هذه اللقاحات ودرجة أمانها.

وقد وافقت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) على لقاحين ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي وهما (بيونتيك وفايزر) الألماني-الأمريكي، أحد اللقاحات التي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي (mRNA)، و"مودرينا" الأمريكي الذي يتميز بسهولة تخزينه.

وأفادت الوكالة التي تتخذ مقراً لها في أمستردام في بيان أنها تلقت "طلباً للسماح بشروط توزيع اللقاح ضد كوفيد الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في السوق".

ويعد إنتاج لقاح أسترازينيكا/أكسفورد أقل كلفة من منافسيه. كما أن تخزينه ونقله أسهل، وبخاصة من لقاح بيونتيك وفايزر، الذي يتطلب تخزينه درجة حرارة منخفضة جداً (-70 درجة مئوية).

غير أن لقاح أسترازينيكا كان قد تعرض للانتقاد بسبب الغموض الذي شاب نتائج التجارب السريرية المؤقتة. وكان المختبر البريطاني قد أعلن سابقاً أن نسبة فعالية لقاحه هي 70 في المائة مقابل أكثر من 90 في المائة للقاحات الأخرى.

مشاهدة الفيديو 02:34 شارك حملات تلقيح واسعة وسباق محموم لتوفيره على نطاق واسع إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3no0c بحوث علمية ومساع لسد احتياجات العالم من لقاح كوفيد 19

وتثير هذه الاختلافات بين اللقاحات مخاوف العديد من الأشخاص، مما يؤدي إلى الشعور بالثقة في لقاح معين دون غيره، غير أن الاختيار بينها قد لا يكون متاحاً نتيجة لأسباب عديدة قد تتعلق بالإنتاج والتخزين أو عدم القدرة على تأمين كميات كبيرة منه.

ويشار إلى أن كمية اللقاح التي تمتلكها ألمانيا حالياً قليلة جداً بحيث لا يستطيع المواطنون اختيار اللقاح الذي سيحصلون عليه، كما أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان أن التطعيم ضد كورونا لن يكون إجبارياً.

فيما قال توماس ميرتنز، رئيس لجنة اللقاحات الألمانية إن كلا اللقاحين "متكافئان في الفعالية والأمان". ويحتاج متلقو اللقاحين إلى جرعتين يفصل بينهما فترى تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع. ولن يتاح لمتلقي اللقاحات الخيار بين اللقاحين "موديرنا" أو (بيونتيك وفايزر".

من جهة أخرى، تتبع حكومة ولاية برلين استراتيجية خاصة فيما يتعلق بالتطعيم، حيث يمكن لسكان العاصمة الاختيار بين اللقاحات بحسب ما نشره موقع (فوكس.دي إي) الألماني.

والجدير بالذكر أن أكثر من 600 ألف شخص قد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد19 في ألمانيا منذ بداية التلقيح، بحسب معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية.

ر.ض/ ع.ح