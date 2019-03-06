هل يلعب العراق دور الوسيط بين طهران والرياض؟

كشف مصدر سياسي عراقي مقرب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي اليوم السبت (السادس من نيسان/أبريل 2019) أن عبد المهدي سيطرح خلال زيارته الحالية لطهران مبادرة لتقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية. وقال المصدر في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" إن "زيارة عبد المهدي في شكلها ستبحث العلاقات بين بغداد وطهران، وآليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين، لكنه سيطرح أيضا مبادرة بين إيران والسعودية".

وأضاف أن "هذه المبادرة بدأت من مصر، عندما زارها (عبد المهدي) الشهر الماضي، وستتضح ملامحها أكثر خلال زيارته إلى السعودية في الأيام المقبلة".

يشار إلى أن الزعيم العراقي قد وصل السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب المصادر الرسمية العراقية.

وخلال استقبال الرئيس الإيراني حسن روحاني لضيفه العراقي، دعا اليوم السبت إلى توسيع تجارة الغاز والكهرباء بين إيران والعراق والتعاون من أجل تنفيذ خطة ربط خطوط السكك الحديدية بالبلدين. وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي الزائر عادل عبد المهدي "خطط تصدير الكهرباء والغاز وربما النفط أيضا مستمرة ونحن مستعدون لتوسيع هذه الاتصالات ليس فقط بالنسبة للبلدين وإنما لبلدان أخرى أيضا".

كما عبر روحاني عن أمله في أن يبدأ العمل في غضون الشهور القليلة المقبلة في بناء خط سكك حديدية يربط بين البلدين بموجب اتفاق جرى إبرامه في مارس/ آذار.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/رويترز)