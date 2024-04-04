هل يلحق أونيون برلين أول هزيمة بليفركوزن هذا الموسم؟

رغم تعافيه بعد تعثره في بداية الموسم، لا يبدو أن مدرب فريق أونيون برلين واثقاً من قدرة فريقه على هزيمة ليفركوزن الذي لم يخسر على مدار 40 مباراة في كل البطولات هذا الموسم.

قال نيناد بيليكا، المدير الفني لفريق أونيون برلين، إن فريقه سيحتاج لبذل جهد كبير من اجل إلحاق الهزيمة الأولى بباير ليفركوزن، حينما يلتقيان في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم بعد غد السبت (السادس من نيسان/أبريل 2024).

وترعى منصة "بارمونت بلس" قمصان فريق أونيون برلين، وسيرتدي الفريق قمصاناً خاصة بالحلقات الأخيرة من مسلسل "ستار تريك" الخيالي في تلك المباراة.

وأشار بيليكا إلى ذلك حينما تحدث عن مباراة ليفركوزن الذي لم يخسر على مدار 40 مباراة في كل البطولات هذا الموسم.

وقال بيليكا: "ربما علينا أن نبذل مجهوداً خارقاً للفوز على ليفركوزن، مثلما يفعل ممثلو ستار تريك، أنا واثق من قدرة فريقي على فعل ذلك". وأضاف: "نقدم أداء رائعاً ولدينا مباريات رائعة على ملعبنا، نأمل في أن يشعر ليفركوزن بذلك".

وأوضح مدرب يونيون برلين أن إلحاق الهزيمة الأولى بليفركوزن أمر مغر للغاية لكنه أضاف: "الأمر الأكثر إغراء هو الثلاث نقاط".

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ونجح أونيون برلين في التعافي من بدايته السيئة في الموسم ليحتل المركز الثاني عشر حالياً، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن منطقة خطر الهبوط للدرجة الثانية، وهو ليس بمأمن من الناحية الحسابية مع تبقي سبع مباريات.

ولم ينجح أونيون برلين في الفوز على ليفركوزن سوى مرة وحيدة في آخر تسع مباريات بينهما، وكان ذلك في عام 2021.

ويتصدر ليفركوزن الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق بايرن ميونيخ ويقترب من الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه. وفي حال تجنب الخسارة يوم السبت، سيعادل رقم بايرن ميونخ في عدم تلقي الهزائم في الدوري الألماني في أول 28 مباراة بالموسم.

خ.س/أ.ح (د ب أ)