 هل يكفي ممارسة الرياضة في عطلة نهاية الأسبوع فقط؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.08.2023

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رياضة

هل يكفي ممارسة الرياضة في عطلة نهاية الأسبوع فقط؟

يعاني البعض من عدم توفر الوقت الكافي لممارسة الرياضة خلال أيام العمل، لذلك تصبح عطلة نهاية الأسبوع الملاذ الوحيد من أجل حرق الدهون، لكن هل يكفي هذا الأمر أم أن الفائدة ستبقى ضئيلة كما يجادل البعض؟

صورة رمزية لرياضة الجري

التزامات الحياة قد تحول دون ممارسة الرياضة خلال أيام العمل. فماذا عن نهاية الأسبوع؟

بالكاد تجد وقتاَ لجلسات رياضية مكثفة خلال أيام العمل، ما يجعلك تؤجل أية أنشطة رياضية لنهاية الأسبوع؟ إنها مشكلة تواجهها شرائح كبيرة من المجتمع، بيد أن دراسة أمريكية رصدت فعالية هذا الأمر، وإن كان يعود بالنفع على الجسم أم لا.

مختارات

الرياضة ضرورية للصحة، لكن البعض يجدون صعوبة في التعود على هذه الممارسة الصحية، رغم وضعهم لخطط متواصلة لتحقيق هذا الهدف، لكن دون جدوى. دراسة ربطت بين انتشار بكتيريا معينة في الأمعاء والتحول من الكسل إلى النشاط، فما هي؟

الدراسة، التي نشرت في مجلة Jama Medicine المتخصصة، بحثت السؤال التالي: هل ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تكون فعالة ومفيدة للجسم إن تمت في عطلات نهاية الأسبوع فقط؟

يؤكد الباحثون على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، ويوصي الأطباء بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة الشدة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً للبالغين، أو بدلاً من ذلك 75 دقيقة من التمارين المجهدة للجسم.

قام الباحثون بتقييم بيانات حوالي 360 ألف شخص قدموا معلومات عن نشاطهم البدني من عام 1997 إلى عام 2013 كجزء من المسح الوطني الأمريكي للمقابلات الصحية. وكان التركيز على مسألة كيفية تأثير الرياضة، الموزعة على عدة أيام أو التي تتركز على نهاية الأسبوع فقط، فضلاً عن عدم وجود رياضة على الإطلاق، على الصحة ومتوسط العمر المتوقع.

لهذا الغرض، تمت مقارنة الأنشطة الرياضية للمشاركين في الدراسة مع الوفيات وأسباب الوفاة مثل مرض السكري أو السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية. وبحثت دراسة في فيما إذا كان يمكن ببساطة تعويض الرياضات "الفائتة" في عطلات نهاية الأسبوع.

النتيجة جاءت مبشرة، إذ أن الباحثون وجدوا أنه لا يوجد فرق كبير على الصحة بين من يمارس خلال أيام الأسبوع، وبين من يمارسها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بيد أنه من المهم التركيز على ضرورة انتظام النشاط وجعله عادة للجسم. وبالتالي يمكن أن تكون جلسات التدريب قصيرة وموزعة أم طويلة وفي عطلة نهاية الأسبوع. وكلا الحالتين كان أفضل بكثير ممن لم يمارسوا الرياضة أبداً.

عشرة آلاف خطوة في اليوم: هل يعزز ذلك فعلاً لياقتنا البدنية؟

وبحسب موقع "فت فور فن" الألماني والذي نشر عن الدراسة يمكنك البدء بدمج الأنشطة الرياضية المنتظمة في روتينك اليومي. يمكن أن يشمل ذلك الجري، أو ركوب الدراجات، أو السباحة، أو تمارين اللياقة البدنية في المنزل. اختر رياضة تستمتع بها ويمكنك دمجها بسهولة في حياتك اليومية.

خيار آخر هو الانضمام إلى ناد رياضي أو مجموعة تمارس الرياضة التي تريدها. هذا لا يوفر فقط الفرصة لممارسة بالرياضة، ولكن أيضاً لإجراء اتصالات اجتماعية والبقاء متحفزاً.

إذا كانت لديك أهداف محددة أو تفضل الاهتمام الفردي، فقد يكون العمل مع مدرب شخصي منطقياً. يمكن للمدرب الشخصي وضع خطة تدريب مصممة خصيصاً لك ودعمك في تقدمك.

إذا كنت ترغب في ممارسة الرياضة في نهاية الأسبوع فتذكر أنه من المهم تعويض الأوقات الفائتة، بمعنى أن تكون مدة ممارسة الرياضة أطول قليلاً. كما أنه من المهم ان تبدأ بداية بطيئة ولا تتجه للجري مباشرة، فالجسم يحتاج إلى فترة أطول حين تكون فترات الرياضة متباعدة، والجري مباشرة سيشعرك بالتعب السريع، وسيمنعك من الاستمرار. من الضروري التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب في حال كانت هناك مشاكل صحية، بعض الأمراض تتطلب تعاملاً خاصاً وتكون عادة بإشراف صحي.

ع.أ.ج/خ.س

  • فريق كرة قدم نسائي سابق مقره في العاصمة الأفغانية كابول. كلهن يرتدين البرقع وكل واحدة منهن تحمل كرة بيدها.

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    رفض الحظر بالصور

    استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021. ومنذ ذلك الحين، تبنت سلسلة من الإجراءات التي تقيد بشدة حرية النساء والفتيات. ومن هذه الإجراءات حظر ممارسة النساء للرياضة. لكن العديد من النساء لم يقبلن بذلك. قامت وكالة "أسوشيتد برس" بتصوير بعضهن مع معداتهن الرياضية، دون الكشف عن هوياتهن. في الصورة فريق كرة قدم نسائي سابق في العاصمة كابول.

  • أفغانية ترتدي البرقع وتحمل لوح تزلج في العاصمة الأفغانية كابول

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    تهديد

    هذه المتزلجة الشابة ترتدي البرقع وتحمل لوح التزلج الخاص بها. لم تكتف طالبان بحظر ممارسة جميع الألعاب الرياضية على النساء والفتيات، بل ومنعتهن أيضًا من الوصول إلى المنتزهات وصالات الألعاب الرياضية. ووصل الأمر إلى تخويف النساء اللائي يواصلن ممارسة رياضاتهن، من خلال مكالمات هاتفية تهديدية.

  • أفغانية ترتدي البرقع وقفازات الملاكمة تحمل ميدالياتها وجوائزها

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    آخر بطولة منذ سيطرة طالبان

    نورا لاعبة ألعاب قتالية تبلغ من العمر 20 عامًا. تتذكر اليوم الذي استولت فيه طالبان على كابول، لأنها كانت تشارك وقتها في بطولة بصالة ألعاب رياضية. عندما انتشر خبر وصول طالبان إلى ضواحي العاصمة بين الجمهور، هربت جميع النساء والفتيات من القاعة، كما تقول. وكانت تلك آخر بطولة لها حتى الآن.

  • ملاكمة أفغانية ترتدي البرقع وقفازات الملاكمة

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    "كأنني ميتة"

    نورا مقاتلة مُكافِحة. فقد نشأت في جزء فقير من كابول، وبقيت دائمًا تقاتل وهي تواجه مصاعب الحياة. لكن عندما تعرضت هي وعائلتها للتهديد من قبل طالبان، اضطرت للمغادرة واختبأت لبضعة أسابيع في الولاية التي ينحدر منها والداها. تقول نورا لـ"أسوشيتد برس": "منذ عودة طالبان، أشعر وكأنني ميتة".

  • أفغانية ترتدي البرقع على دراجة

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    تقييد الحركة

    يتم تقييد حركة النساء والفتيات، مثل راكبة الدراجة في الصورة، بشكل منهجي من قبل طالبان. فما عدا منعهن من الالتحاق بالمدارس والجامعات، عليهن تغطية أجسادهن بالكامل في الأماكن العامة. كما تم تقييد عمل النساء خارج المنزل بشدة.

  • لاعبة كرة سلة ترتدي البرقع وتحمل كرة سلة في مكان عام بكابول

    بالصور- أفغانيات يتحدين منع طالبان النساء من ممارسة الرياضة

    اللعب انتهى

    ممارسة كرة السلة أيضًا غير واردة بالنسبة لهذه الشابة في كابول. ورغم أن المتحدث باسم "اللجنة الأولمبية الوطنية" في عهد طالبان قد أعلن أنهم يخططون لإقامة منشآت رياضية جديدة لـ"تمكين النساء من ممارسة الرياضة مرة أخرى"، لكن لم يحدث شيء كهذا حتى الآن، ليبقى ذلك التصريح مثل تصريحات مشابهة بخصوص السماح للفتيات بالذهاب إلى المدارس الإعدادية والثانوية. إعداد: فيليب بول/م.ع.ح