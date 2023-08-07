هل يفقد بايرن ميونيخ اثنين من نجومه لصالح يوفنتوس؟

بعد موسم لم يحقق فيه بايرن سوى بطولة الدوري الألماني، يسعى عملاق الكرة الألمانية إلى عقد صفقات من العيار الثقيل قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية. وبعد رحيل ساديو ماني للنصر السعودي، تتحدث وسائل الإعلام عن مساع بافارية للتعاقد من نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين وكذلك كاي واكر، مدافع مانشستر سيتي.

لكن في المقابل تحدثت مواقع إلكترونية عن إمكانية فقدان بايرن لاثنين من نجومه لصالح عملاق الكرة الإيطالية، يوفنتوس تورين.

"بايرن أو أي ناد آخر المهم أن ألعب"

فقد ذكرت بوابة "توتوميركاتو" (كل الانتقالات) الإيطالية، أن النجم الهولندي الشاب رايان غرافينبيرخ (21 عامًا) عاد من جديد إلى بؤرة اهتمام يوفنتوس تورين. ووفقًا لتلك البوابة فإن يوفنتوس تابع غرافينبيرخ بشكل مكثف على مدار عامين بين 2020 و2022، قبل أن ينتقل النجم الهولندي إلى بايرن ميونيخ.

وتقول "توتوميركاتو" إنه كانت هناك محادثات مع وكيله في ذلك الوقت مينو رايولا، الذي ولد في إيطاليا عام 1967 وهاجر إلى هولندا مع والديه وهو رضيع، ثم توفي بشكل مفاجئ في أبريل/ نيسان 2022.

وذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية أن لاعب خط الوسط ليس سعيدا في بايرن، ففي الموسم الماضي لم يشارك سوى في 33 مباراة رسمية لعب خلالها 937 دقيقة فقط. وكانت مشاركاته غالبا من على مقاعد البدلاء. وأضاف الموقع "في المواجهات الاقصائية المهمة كان (غرافينبيرخ) مجرد بديل".

ويمتلك غرافينبيرخ عقدا مع بايرن حتى 2027، لكنه عبر أكثر من مرة عن استيائه من عدم المشاركة في المباريات وقال مؤخرا في لقاء مع صحيفة "تلغراف" الهولندية إنه يريد ببساطة أن يلعب أكثر، ويفضل أن يكون ذلك في بايرن "وإلا في أي ناد، ألعب فيه بنسبة مائة في المائة".

وتقول بيلد إن بايرن لا يريد حقا تركه ليرحل وإنما ربما يكون مستعدا للحديث حول عقد إعارة للاعب أو عرض شراء جيد و"مثل هذه الصفقة ستكون أيضًا خيارًا ليوفنتوس" بحسب ما تنقل بيلد عن تقاير لوسائل إعلام لإيطالية.

ريان غرافينبيرخ يشكو من جلوسه احتياطيا بكثرة

"لا أفكر في مغادرة بايرن"

أما النجم الآخر الذي تقول الشائعات إن يوفنتوس يضع أعينه عليه فهو لاعب خط الوسط الألماني ليون غوريتسكا (28 عاما). وتناولت هذه المسألة وسائل إعلام كبيرة مثل قناة سكاي وصحيفة "كورير ديلو سبورت" الإيطالية.

وتقول سكاي إن أسلوب لعب غوريتسكا يناسب طريقة المدرب ماسيميليانو أليغري، لكن بيلد تقول إن انتقال غوريتسكا غير محتمل لأن اللاعب نفسه يريد البقاء في ميونيخ وقال إنه يحب النادي والمدينة والجماهير وإنه لا تراوده فكرة مغادرة النادي. علاوة على أن يوفنتوس لن يُسمح له باللعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل. فقد منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) النادي الإيطالي من المشاركة في دوري المؤتمر بتهمة "سوء السلوك المالي". وسبق ذلك خصم عشر نقاط في الدوري الإيطالي من رصيد اليوفي بسبب الاحتيال المحاسبي، مما أدى إلى عدم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

المدرب توماس توخل يخرج غوريتسكا من مباراة هوفنهايم. ويقول اللاعب إنه لا يفكر في مغادرة ميونيخ.

على بعد خطوة من الدوري الإيطالي

بينما قالت بيلد إن الحارس السويسري يان زومر (34 عاما)، الذي لم يمر على انتقاله إلى بايرن سوى بضعة شهور، على بعد خطوة من الانتقال إلى الدوري الإيطالي وإنه ذهب إلى ميلان لإجراء كشف طبي اليوم الاثنين.

وبحسب وقع تي أونلاين فإن الصحفي الإيطالي دانيل ماري قد نشر في ساعة متأخرة من مساء الأحد فيديو قصيرا لوصول يان زومر إلى مطار ميلان.

ربما تصبح رحلة الحارس يان زومر مع بايرن قصيرة جدا بعد وصوله ميلان للكشف الطبي.

يذكر أن زومر انتقل مطلع العام الجاري من مونشنغلادباخ،الذي قضى به نحو تسع سنوات، كبديل لمانويل نوير، المصاب في حادث تزلج، مقابل 9 ملايين يورو.

ويخشى زومر من أن تحرمه عودة العملاق مانويل نوير من اللعب أساسيا لبايرن وبالتالي ضعف فرصته في المشاركة مع سويسرا في كأس الأمم الأوروبية 2024.

صلاح شرارة