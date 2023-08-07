 هل يفقد بايرن ميونيخ اثنين من نجومه لصالح يوفنتوس؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

هل يفقد بايرن ميونيخ اثنين من نجومه لصالح يوفنتوس؟

أحدهما عبر مرارا عن سخطه لعدم مشاركته في المباريات، بينما الآخر يقول إنه لا يفكر في ترك النادي. غير أن وسائل إعلام تتحدث عن أن يوفنتوس يضع عينه بقوة على اثنين من نجوم الفريق البافاري. بينما هناك ثالث في طريقه لإيطاليا.

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون الجماهير بعد مباراة كولن في الدوري الألماني (24/1/2023) ويظهر في الصورة الهولندي غرافينبيرخ، الثالث من اليسار.

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون الجماهير بعد مباراة كولن في الدوري الألماني (24/1/2023) ويظهر في الصورة الهولندي غرافينبيرخ، الثالث من اليسار.

بعد موسم لم يحقق فيه بايرن سوى بطولة الدوري الألماني، يسعى عملاق الكرة الألمانية إلى عقد صفقات من العيار الثقيل قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية. وبعد رحيل ساديو ماني للنصر السعودي، تتحدث وسائل الإعلام عن مساع بافارية للتعاقد من نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين وكذلك كاي واكر، مدافع مانشستر سيتي.

مختارات

لكن في المقابل تحدثت مواقع إلكترونية عن إمكانية فقدان بايرن لاثنين من نجومه لصالح عملاق الكرة الإيطالية، يوفنتوس تورين.

"بايرن أو أي ناد آخر المهم أن ألعب"

فقد ذكرت بوابة "توتوميركاتو" (كل الانتقالات) الإيطالية، أن النجم الهولندي الشاب رايان غرافينبيرخ (21 عامًا) عاد من جديد إلى بؤرة اهتمام يوفنتوس تورين. ووفقًا لتلك البوابة فإن يوفنتوس تابع غرافينبيرخ بشكل مكثف على مدار عامين بين 2020 و2022، قبل أن ينتقل النجم الهولندي إلى بايرن ميونيخ.

وتقول "توتوميركاتو" إنه كانت هناك محادثات مع وكيله في ذلك الوقت مينو رايولا، الذي ولد في إيطاليا عام 1967 وهاجر إلى هولندا مع والديه وهو رضيع، ثم توفي بشكل مفاجئ في أبريل/ نيسان 2022.

وذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية أن لاعب خط الوسط ليس سعيدا في بايرن، ففي الموسم الماضي لم يشارك سوى في 33 مباراة رسمية لعب خلالها 937 دقيقة فقط. وكانت مشاركاته غالبا من على مقاعد البدلاء. وأضاف الموقع "في المواجهات الاقصائية المهمة كان (غرافينبيرخ) مجرد بديل".

ويمتلك غرافينبيرخ عقدا مع بايرن حتى 2027، لكنه عبر أكثر من مرة عن استيائه من عدم المشاركة في المباريات وقال مؤخرا في لقاء مع صحيفة "تلغراف"  الهولندية إنه يريد ببساطة أن يلعب أكثر، ويفضل أن يكون ذلك في بايرن "وإلا في أي ناد، ألعب فيه بنسبة مائة في المائة".

وتقول بيلد إن بايرن لا يريد حقا تركه ليرحل وإنما ربما يكون مستعدا للحديث حول عقد إعارة للاعب أو عرض شراء جيد و"مثل هذه الصفقة ستكون أيضًا خيارًا ليوفنتوس" بحسب ما تنقل بيلد عن تقاير لوسائل إعلام لإيطالية.

ريان غرافينبيرخ يشكو من جلوسه احتياطيا بكثرة

ريان غرافينبيرخ يشكو من جلوسه احتياطيا بكثرة

"لا أفكر في مغادرة بايرن"

أما النجم الآخر الذي تقول الشائعات إن يوفنتوس يضع أعينه عليه فهو لاعب خط الوسط الألماني ليون غوريتسكا (28 عاما). وتناولت هذه المسألة وسائل إعلام كبيرة مثل قناة سكاي وصحيفة "كورير ديلو سبورت" الإيطالية.

وتقول سكاي إن أسلوب لعب غوريتسكا يناسب طريقة المدرب ماسيميليانو أليغري، لكن بيلد تقول إن انتقال غوريتسكا غير محتمل لأن اللاعب نفسه يريد البقاء في ميونيخ وقال إنه يحب النادي والمدينة والجماهير وإنه لا تراوده فكرة مغادرة النادي. علاوة على أن يوفنتوس لن يُسمح له باللعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل. فقد منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) النادي الإيطالي من المشاركة في دوري المؤتمر بتهمة "سوء السلوك المالي". وسبق ذلك خصم عشر نقاط في الدوري الإيطالي من رصيد اليوفي بسبب الاحتيال المحاسبي، مما أدى إلى عدم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

المدرب توماس توخل يخرج غوريتسكا من مباراة هوفنهايم. ويقول اللاعب إنه لا يفكر في مغادرة ميونيخ.

المدرب توماس توخل يخرج غوريتسكا من مباراة هوفنهايم. ويقول اللاعب إنه لا يفكر في مغادرة ميونيخ.

على بعد خطوة من الدوري الإيطالي

بينما قالت بيلد إن الحارس السويسري يان زومر (34 عاما)، الذي لم يمر على انتقاله إلى بايرن سوى بضعة شهور، على بعد خطوة من الانتقال إلى الدوري الإيطالي وإنه ذهب إلى ميلان لإجراء كشف طبي اليوم الاثنين.

وبحسب وقع تي أونلاين فإن الصحفي الإيطالي دانيل ماري قد نشر في ساعة متأخرة من مساء الأحد فيديو قصيرا لوصول يان زومر إلى مطار ميلان.

ربما تصبح رحلة الحارس يان زومر مع بايرن قصيرة جدا بعد وصوله ميلان للكشف الطبي.

ربما تصبح رحلة الحارس يان زومر مع بايرن قصيرة جدا بعد وصوله ميلان للكشف الطبي.

يذكر أن زومر انتقل مطلع العام الجاري من مونشنغلادباخ،الذي قضى به نحو تسع سنوات، كبديل لمانويل نوير، المصاب في حادث تزلج، مقابل 9 ملايين يورو. 

ويخشى زومر من أن تحرمه عودة العملاق مانويل نوير من اللعب أساسيا لبايرن وبالتالي ضعف فرصته في المشاركة مع سويسرا في كأس الأمم الأوروبية 2024. 

صلاح شرارة

  • Sadio Mané im Trikot des FC Liverpool

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ

    فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.

  • Mario Götze im Trikot der PSV Eindhoven klatscht in die Hände

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت

    أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو

  • Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland winkt zu den Fans, während seine Mitspieler ihm applaudieren

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    إيرلينغ هالاند يودع دورتموند

    يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.

  • Sebastien Haller macht im Trikot von Ajax Amsterdam einen Jubelsprung

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند

    كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.

  • Dortmunds Neuzugang Karim Adeyemi hält bei seiner Vorstellung gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Kehl ein Trikot hoch, auf dem steht 2027 Adeyemi

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند

    هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .

  • Kopfballduell zwischen Bayerns Niklas Süle und Leipzigs Dani Olmo

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا

    خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".

  • Zweikampf zwischen Freiburgs Nico Schlotterbeck und Leverkusens Exequiel Palacios

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند

    بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.

  • Noussair Mazraoui im Trikot von Ajax Amsterdam klatscht bei seiner Auswechslung in Richtung Fans

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ

    مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.

  • Ryan Gravenberch im Trikot von Ajax Amsterdam

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام

    إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.

  • Adam Hlozek bei einem Zweikampf im Spiel Sparta Prag gegen Olympique Lyon

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن

    المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.

  • Bayer Leverkusens Lucas Alario jubelt nach einem Tor

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت

    مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.

  • Wolfsburgs Xaver Schlager dribbelt um den am Boden liegenden Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart herum

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ

    المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.

  • Alexander Schwolow gibt im Trikot von Hertha BSC Anweisungen

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه

    حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.

  • Bayern Münchens Spieler Corentin Tolisso sitzt auf dem Rasen und schreit mit verzerrtem Gesicht

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟

    لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!


مواضيع ذات صلة

31.05.2023+++ Budapest, Ungarn: Bono Yassine Bounou (Sevilla FC) Schlussjubel waehrend des Finalspiels der UEFA Europa League zwischen FC Sevilla vs AS Rom in der Puskas Arena am 31. May 2023 in Budapest, Ungarn. (Foto von Sportinfoto/DeFodi Images) Budapest, Hungary, 31.05.2023: Bono Yassine Bounou (Sevilla FC) celebrate after winning during the UEFA Europa League final match between Sevilla FC vs AS Roma at Puskas Arena on May 31, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Sportinfoto/DeFodi Images)

تقرير: بايرن يسعى إلى ضم المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية 23.07.2023

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني إلى ضم المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني، حسبما ذكر تقرير إعلامي ألماني. وترددت أنباء عن إمكانية رحيل حارسي مرمى بايرن ميونيخ يان زومر وألكسندر نوبل.

FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2022/2023 Viertelfinal Rueckspiel FC Bayern Muenchen - Manchester City 19.04.2023 Enttaeuschung FC Bayern Muenchen: Joshua Kimmich, Thomas Mueller v. li. *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2022 2023 quarterfinal second leg FC Bayern Muenchen Manchester City 19 04 2023 disappointment FC Bayern Muenchen Joshua Kimmich, Thomas Mueller v li

السخرية من مستوى الدوري الألماني – هل هو حقا "دوري فلاحين"؟ 24.04.2023

منذ فوز بايرن بدوري أبطال أوروبا في عام الجائحة، لم يستطع أي ناد ألماني العبور لنصف نهائي البطولة. وتسخر جماهير، خصوصا الإنجليز، من الدوري الألماني ويلقبونه بـ"دوري الفلاحين". فما السبب؟ وهل البوندسليغا "دوري فلاحين"؟

11.03.2023, Bayern, München: Fußball, Bundesliga, FC Bayern München - FC Augsburg, 24. Spieltag in der Allianz Arena. Benjamin Pavard von München jubelt über sein Tor zum 3:1. Foto: Sven Hoppe/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

بوندسليغا- بايرن يستغل تعثر دورتموند أمام شالكه وينفرد بالصدارة 11.03.2023

استغل بايرن ميونيخ تعثر منافسه وخصمه بوروسيا دورتموند في دربي الرور أمام شالكه الذي فرض عليه التعادل لينفرد البافاري في الصدارة بعد فوز كبير على أوغسبورغ. كما استعاد لايبزيغ توازنه بالفوز بثلاثية على مونشغلادباخ.