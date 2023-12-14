هل يغيب عن كأس أفريقيا؟ إصابة خطيرة للمدافع المغربي مزراوي

تعرض المدافع المغربي نصير مزراوي لإصابة خطيرة أثناء مباراة بايرن بدوري الأبطال، قد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى حرمانه من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، لكن اللاعب يأمل في استعادة لياقته ويتمسك بفرصة المشاركة.

سيكون نادي بايرن ميونيخ الألماني، مجبرا على التخلي عن الثنائي كينغسلي كومان ونصير مزراوي في آخر مباراتين للفريق بالدوري الألماني هذا العام على الأقل.

فقد أوضح بايرن في بيان عبر موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، أن كومان أصيب بتمزق في عضلة الساق اليمنى خلال الفوز على مانشستر يونايتد 1 / صفر في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء. وأضاف البيان أن الفحوصات الطبية التي أجراها القسم الطبي بالنادي الأربعاء أظهرت أيضا إصابة مزراوي بتمزق في عضلة الساق اليسرى.

ويستعد بايرن ميونخ لخوض آخر مباراتين هذا العام، عندما يستضيف شتوتغارت في مباراة قمة بالدوري الألماني يوم الأحد المقبل، وبعدها يحل ضيفا على فولفسبورغ يوم الأربعاء.

إلى متى يغيب مزراوي؟

لم تكن هناك أي علامات على إصابة المدافع المغربي خلال الشوط الأول للمباراة، غير أن مدرب بايرن توماس توخل قام بتدبيل مزراوي في الاستراحة بين شوطي مباراة مان يونايتد وأحل محله كونراد لايمر، وبقي مزراوي بعض الوقت في غرفة تبديل الملابس، لكن بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، توجه الظهير الأيمن نحو مقاعد البدلاء وهو يعرج.

كثيرا ما تعرض المدافع الأيمن نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ للإصابة. لقد كان لاعب الأحلام بالنسبة للمدرب السابق يوليان ناغلسمان. صورة من: DeFodi Images/picture alliance

وفي بيانه لم يذكر بايرن ميونيخ المدة التي سيغيب فيها اللاعبان عن الملاعب، لكن موقع "تريبونا.كوم" نقل عن مصادر أن كومان سيغيب لنحو 3 أسابيع على أن يعود مع بداية النصف الثاني من الموسم الكروي الحالي.

فيما يعتبر التمزق العضلي في ربلة الساق أكثر خطورة ومن المتوقع أن يغيب نصير مزراوي ستة أسابيع على الأقل، مما يعني أنه لن يكون متاحا للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، التي تقام في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير/ كانون الثاني والثاني من فبراير/ شباط 2024.

وبحسب معلومات موقع "شبورت 1" الألماني فإن المدافع المغربي لم يلغ حتى الآن مشاركته في كأس أفريقيا رغم الإصابة. وحتى لو كانت الفرص ضئيلة، فإنه يأمل في استعادة لياقته في الوقت المناسب.

يذكر أن نصير مزراوي ولد في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997 بهولندا ويحمل الجنسية الهولندية والجنسية المغربية وانضم إلى نادي أياكس أمستردام وهو في سن الثامنة. وحصل على لقب موهبة عام 2019 بالنادي الهولندي. وكان مزراوي قد سجل مع أياكس في عام 2018 هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا، وتحديدا ضد فريق بايرن ميونيخ عندما دك شباك الحارس العملاق مانويل نوير بتسديدة صاروخية، ثم انتقل إلى عملاق الكرة الألمانية في عام 2022، بعقد مدته أربع سنوات.

ص.ش/ح.ز