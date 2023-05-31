هل يغلبك النوم أحيانا أثناء القيادة؟ شركة فولفو تقدم لك الحل!

أضافت شركة صناعة سيارات الركوب السويدية فولفو كار، درجة إضاءة جديدة لقمرة سيارتها الكهربائية الجديدة إي.إكس90 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي. وذلك بهدف زيادة درجة سطوع الإضاءة في قمرة السيارة وتوفير درجة قريبة من ضوء الشمس من خلال 72 مصباحا.
يوضع نظام الإضاءة الجديدة في القمرة وحول السقف الشفاف في السيارة ذات المقاعد السبعة، ويستخدم مصابيح الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) ليعطي ضوء يشبه ضوء الشمس دون أن يسبب إزعاجا للركاب.
وقالت الشركة المملوكة لمستثمرين صينيين إنها طورت هذا النظام لمساعدة السائق في التغلب على الرغبة في النوم أثناء القيادة الليلية مضيفة "أنت تنام حتى تسمع صوت المنبه، والطيور لا تغرب والحي مازال غارقا في السكون الظلام الحالك يدعوك بالكاد لبدء يوم جديد ... لكن عند دخولك السيارة سيستقبلك ضوء أشبه بضوء شمس الصباح الباكر وتحول تنقلاتك اليومية إلى طقس يضيء يومك".
وتقول شركة سول سيميكونداكتور المصنعة لنظام الإضاءة إن مصابيح الصمام الضوئي الثنائي توفر ما نسميه تقنية الطيف الطبيعي والتي تقلل كمية الضوء الأزرق وتوفر طيفا يشبه الطيف الصادر عن ضوء الشمس الطبيعي.
يذكر أن الضوء الطبيعي يحتوي على طيف مرئي كامل موزع بالتساوي، ويبدا من أقصر طول موجي (وهو اللون البنفسجي) بطول 380 نانومتر وصولا إلى اللون الأحمر بطول موجي يبلغ 775 نانومتر تقريبا.
وقالتفولفو إنها ستستخدم أنظمة إضاءة مشابهة لتوفير الضوء الطبيعي في الأماكن السكنية والمستشفيات والمدارس والمتاحف والتصميمات البستانية. وتضيف الشركة إنها أول شركة تستخدم هذه الإضاءة في إنتاج السيارات من السيارتين فولفو إي.إكس90 وبولستار .3
هـ.د/ع.ج.م (د ب أ)
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
رمز للرفاهية
قبل الحرب العالمية الثانية كانت السيارات تعتبر رمزا للرفاهية، وكانت هناك قلة قليلة فقط من الناس، الذين لديهم قدرة على اقتناء سيارة. وحتى رغم أنه يوجد الآن عدد كبير من السيارات، إلا أن السيارات الفخمة الغالية كرمز لمكانة الشخص مطلوبة إلى يومنا هذا. وبسيارة جميلة يريد الناس الظهور في العلن وهي جزء للكثيرين من المظهر الخارجي، مثلها مثل الملابس.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
علامة على الرخاء
بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت السيارات تُنتَج بأعداد ضخمة. ولذلك كان بوسع عدد متزايد من الناس اقتناء سيارة وتحولت السيارة الملاكي إلى علامة على الرخاء المحقق وسارت محبوبة وتلقى العناية من أصحابها. ومن علامات الرخاء أيضا السفر في العطلة وحبذا لو كان خارج ألمانيا. والازدحامات المرورية، مثلا هنا على الطريق السريع باتجاه هولندا في أغسطس/ آب 1964 كان يتم قبولها بكل أريحية.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
ارتباط السيارة بالإثارة الجنسية
سيارة أستون مارتن التابعة للعميل السري 007 أثارت الإعجاب في الفيلم في ستينيات القرن الماضي من خلال شكلها وسرعتها وتطورها التقني. البطل الوسيم جيمس بوند (قام بدوره هنا شين كونري) وشريكاته الجميلات في الفيلم كانوا يعكسون أناقة عالمية. والربط بين السيارات والإثارة الجنسية ورغبات الأشخاص أصبحت راسخة في كثير من الأذهان ومازالت تؤثر حتى اليوم في قرارات شراء السيارة.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
سيارة للبحث عن شريك
الواجهة الأمامية لهذه السيارة تظهر مثل الوجه ومصابيح الإضاءة مثل العيون. هذه الهندسة أثارت الكثير من المشاعر. سيارة أوبل مانتا كانت في السبعينيات والثمانينيات محبوبة لدى من يرغبون تقمص شخصية جيمس بوند. فقد كانوا يشعرون برجولة زائدة وأرادوا إثارة انتباه النساء. وتم بيع أكثر من مليون سيارة من نوع مانتا. لكن راجت أيضا نكات ساخرة حول هذه السيارة.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
مشاعر سعادة مع اللون الأحمر القاني
إنحانات بارزة بالسيارة مع طلاء أحمر قانٍ (شديد الحمرة) ومحركات قوية وضجيج شديد لصوت المحرك عند التسارع، هذه أشياء تثير عند البعض مشاعر بالسعادة وقناعة بأنهم متفوقون على الآخرين. وعند القيادة بسرعة عالية وتجاوز الآخرين بسرعة يزداد اندفاع الأدرينالين في الدم، وهذا يثير إعجاب الرجال بشكل خاص.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
نجوم الموسيقى مع سيارات باهظة الثمن
مغني البوب إلتون جون مجنون سيارات واستثمر الكثير من الملايين في اقتناء سيارات باهظة الثمن. وفي 2001 عرض بعض سياراته المفضلة في مزاد علني، لأنه "لم يعد لديه الوقت الكافي" لقيادتها. والنجم الذي يظهر مع سيارات مثل جاغوار ( الصورة) ورولس رويس أو بورشه؛ يدعم منزلة ومكانة السيارة ويستفيد في نفس الوقت من صورة السيارة. وهذا يجسد روح العصر ويؤثر على أجيال.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
ظهور مهيمن
السيارات كبيرة الحجم تمنح سائقيها الشعور بأمان أكبر وهي تثير لدى سائقين آخرين الشعور بالخوف. وليس نادرا أن يتسبب ذلك في وقوع حوادث. وهذا يؤدي في الغالب إلى زيادة تواجد السيارات كبيرة الحجم على الطرقات، فبعض سائقي السيارات الصغيرة يلجؤون عند شراء سيارة ثانية إلى اختيار سيارات أضخم حجما.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
مظاهر تدين
في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت عام 2007 تظهر المستشارة أنغيلا ميركل ومارتين فينتكورن، رئيس شركة فولكسفاغن، وهما يواجهان عدسات المصورين. اللون الأبيض للسيارة الصغيرة "فولكسفاغن أب" يمثل النور والتنوير والبراءة أما القعود على الركبتين فيعكس الخضوع والتمجيد. والصورة تبين تقريبا تمجيدا دينيا وكذلك الارتباط العميق بين السيارة والاقتصاد والسياسة؛ فصناعة السيارات تعتبر عالميا عاملا اقتصاديا مهما.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
السيارة كأيقونة
صمم فنان الحركة ها شولت السيارة الذهبية ذات الجناحين أمام كاتدرائية كولونيا في عام 1991 كرمز لعصر ولّى. سيارة وتعتبر "فورد فييستا" جزءً من عمله الفني "السيارة المثيرة" وماتزال منصوبة في نفس المكان إلى يومنا هذا. ويقول شولت إن السيارة فقدت الآن مكانتها كأيقونة. وبعض المنتقدين رأوا في العمل الفني إلى جانب اندحار عصر السيارة عملا دعائيا لشركة فورد.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
الابتكار الكهربائي
شركة تيسلا أنتجت بين 2008 و2011 هذه السيارة ذات المقعدين ببطاريات ليثيوم. ومع مسافة سير بـ 350 كلم تعد السيارة أول سيارة كهربائية عصرية ساعدت السيارات الكهربائية على شق طريقها عالميا وإصدار صورة ابتكارية. والسيارات الكهربائية تعد في الأثناء أنيقة ورفيقة بالبيئة.
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الولع بالسيارات ـ ما الذي تغير في أذواق الناس خلال أزيد من قرن؟
سياقة الدراجة ستكون أكثر روعة
يشعر الناس بعلو المنزلة مع السيارات باهظة الثمن، بينما من يستخدم الدراجة الهوائية كان، ولفترة طويلة، يُعتبر فقيرا. لكن هذا الوضع تغير. فالدراجات الكهربائية والعصرية تنال المزيد من الاهتمام. ومن يستخدم الدراجة يعد اليوم شخصا رياضيا ومهتما بالبيئة وجذابا. والسيارات الجميلة مازالت تثير الإعجاب لكن حتى الدراجات الكهربائية مثل التي في الصورة وسيلة نقل تجد الاستحسان الكامل. إعداد: غيرو روتر/م.أ.م