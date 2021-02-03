هل يعيد لقاح كورونا جماهير الكرة للملاعب الألمانية؟

لم يخف يان ليمان المدير المالي لنادي ماينز الألماني تأييده لعودة مشجعي كرة القدم لمتابعة مباريات فرقهم المفضلة من المدرجات في حال تلقيهم تلقيحا مضادا لفيروس كورونا المستجد. وقال ليمان في تصريح لمجلة "شبورت بيلد" الرياضية الألمانية "أعتقد أنه بالإمكان السماح للمشجعين الذين تم تطعيمهم بالعودة إلى الملاعب إذا ما تبين أنهم لا ينقلون العدوى".

وأكد ليمان أن هذا الأمر لا ينطبق على الرياضة فقط بل يشمل أيضا دخول المطاعم وأماكن الأنشطة الثقافية. واعتبر المدير المالي لنادي ماينز الألماني "أن هذا الأمر ليس امتيازا بل تراجعا عن القيود الصارمة التي فرضتها الجائحة".

في المقابل، بدا رئيس نادي بايرن ميونيخ هيربيرت هاينر أكثر حذرا في تصريحاته بخصوص عودة الجماهير إلى الملاعب مع انطلاق حملة التلقيح في ألمانيا. وصرح هاينر قائلا: "بالتأكيد يمكن أن يكون اللقاح وسيلة لإعادة الجماهير إلى الملاعب"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "الأولوية القصوى" تبقى هي "الحفاظ على صحة الناس".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكوماس قد دعا للسماح للأشخاص الذي تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بدخول المطاعم أو دور السينما بشكل مبكر عن غيرهم، ليكون بذلك أول وزير اتحادي يدعو لمثل هذه المزايا للحاصلين على اللقاح.

وكانت الحكومة الألمانية قد رفضت إعادة الحريات لمن تلقوا اللقاح بالإشارة إلى أنه ليس معروفا، ما إذا كان يمكنهم نقل العدوى لآخرين أم لا. في المقابل حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من خطورة حدوث انقسام للمجتمع، حال توفير مزايا لمن تلقوا اللقاح عن غيرهم.

ع.ش/ أ.ح