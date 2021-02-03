 هل يعيد لقاح كورونا جماهير الكرة للملاعب الألمانية؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

هل يعيد لقاح كورونا جماهير الكرة للملاعب الألمانية؟

بدأت ملامح جدل عودة مشجعي كرة القدم إلى الملاعب الألمانية تلوح في الأفق. فبينما رحب المدير المالي لنادي ماينز الألماني بعودة المشجعين الذين تلقوا تلقيحا ضد فيروس كورونا، بدا رئيس نادي بايرن ميونيخ أكثر حذرا بهذا الخصوص.

أرشيف: جماهير فريق كولونيا

ملامح جدل عودة مشجعي كرة القدم إلى الملاعب الألمانية تلوح في الأفق.

لم يخف يان ليمان المدير المالي لنادي ماينز الألماني تأييده لعودة مشجعي كرة القدم لمتابعة مباريات فرقهم المفضلة من المدرجات في حال تلقيهم تلقيحا مضادا لفيروس كورونا المستجد. وقال ليمان في تصريح لمجلة "شبورت بيلد" الرياضية الألمانية "أعتقد أنه بالإمكان السماح للمشجعين الذين تم تطعيمهم بالعودة إلى الملاعب إذا ما تبين أنهم لا ينقلون العدوى".

مختارات

تصريحات لوزير الداخلية الألماني لا تستبعد عودة قريبة للجماهير إلى ملاعب كرة القدم، شريطة اعتماد بروتوكل صحي قوي.

بات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أول وزير اتحادي يدعو إلى حصول متلقي لقاح كورونا على امتيازات خاصة. وفيما تواصل كورونا حصد الأرواح في ألمانيا، يقترب عدد المصابين على مستوى العالم من 95 مليون شخص.

وأكد ليمان أن هذا الأمر لا ينطبق على الرياضة فقط بل يشمل أيضا دخول المطاعم وأماكن الأنشطة الثقافية. واعتبر المدير المالي لنادي ماينز الألماني "أن هذا الأمر ليس امتيازا بل تراجعا عن القيود الصارمة التي فرضتها الجائحة".

في المقابل، بدا رئيس نادي بايرن ميونيخ هيربيرت هاينر أكثر حذرا في تصريحاته بخصوص عودة الجماهير إلى الملاعب مع انطلاق حملة التلقيح في ألمانيا. وصرح هاينر قائلا: "بالتأكيد يمكن أن يكون اللقاح وسيلة لإعادة الجماهير إلى الملاعب"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "الأولوية القصوى" تبقى هي "الحفاظ على صحة الناس".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكوماس قد دعا للسماح للأشخاص الذي تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بدخول المطاعم أو دور السينما بشكل مبكر عن غيرهم، ليكون بذلك أول وزير اتحادي يدعو لمثل هذه المزايا للحاصلين على اللقاح.

وكانت الحكومة الألمانية قد رفضت إعادة الحريات لمن تلقوا اللقاح بالإشارة إلى أنه ليس معروفا، ما إذا كان يمكنهم نقل العدوى لآخرين أم لا. في المقابل حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من خطورة حدوث انقسام للمجتمع، حال توفير مزايا لمن تلقوا اللقاح عن غيرهم.

ع.ش/ أ.ح

مشاهدة الفيديو 01:44

الاتفاق على قواعد جديدة تحسبا لعودة الجماهير لملاعب البوندسليجا

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

هل يعيد لقاح كورونا جماهير الكرة للملاعب الألمانية؟

هداف كأس العالم التاريخي يبدأ تدريبا في ميلان

ليفركوزن يودع كأس ألمانيا على يد فريق من دوري الهواة

الأولوية للإعارة.. تراجع حاد في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا

بين كورونا واستعدادات المونديال.. قطر تحتضن كأس العالم للأندية

كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد "هدف ممتاز" جديد مع ليفربول