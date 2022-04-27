هل يعزز إيلون ماسك "الحرية والشفافية" في تويتر بشكل فعلي؟

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يحتفل ماسك، أغنى رجل في العالم مجددا بعدما توصل لصفقة قيمتها 44 مليار دولار لشراء منصة تويتر والاستحواذ عليها شخصيا، كيف يبدو مستقبل تويتر على ضوء ذلك؟
أعرب سياسيون ألمان عن مخاوفهم من تصاعد خطاب الكراهية على موقع تويتر بعد أن أصبح بحوزة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. ورغم أن الأخير تعهد بـ"تعزيز الحرية" على الموقع، إلا أن الألمان قلقون من تركز "السلطة" بيد شخص واحد.
فاز إيلون ماسك باتفاق لشراء تويتر في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم. البيت الأبيض رفض التعليق على الصفقة وهذا موقف ترامب من العودة إلى تويتر.
اصطدم عرض أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، لشراء موقع تويتر برفض أحد كبار المساهمين في الموقع وهو الوليد بن طلال. علما أن ماسك قدم عرضا بما مجموعه 43 مليار دولار لشراء بقية الأسهم التي لا يملكها في تويتر.
بعد انتقادات طالت المنصة العملاقة، اتخذت تويتر قراراً بحظر الإعلانات المضللة المتعلقة بالتغير المناخي. في خطوة من شأنها "حماية" الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة. فماذا عن باقي المنصات الرقمية؟
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