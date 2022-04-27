 هل يعزز إيلون ماسك ″الحرية والشفافية″ في تويتر بشكل فعلي؟ | DW الأخبار | DW | 26.04.2022

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DW الأخبار

هل يعزز إيلون ماسك "الحرية والشفافية" في تويتر بشكل فعلي؟

يحتفل ماسك، أغنى رجل في العالم مجددا بعدما توصل لصفقة قيمتها 44 مليار دولار لشراء منصة تويتر والاستحواذ عليها شخصيا، كيف يبدو مستقبل تويتر على ضوء ذلك؟

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