هل يعزز إيلون ماسك "الحرية والشفافية" في تويتر بشكل فعلي؟

قلق على حرية التعبير من خلال منصة تويتر بعد استحواذ ماسك عليها

أعرب سياسيون ألمان عن مخاوفهم من تصاعد خطاب الكراهية على موقع تويتر بعد أن أصبح بحوزة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. ورغم أن الأخير تعهد بـ"تعزيز الحرية" على الموقع، إلا أن الألمان قلقون من تركز "السلطة" بيد شخص واحد.