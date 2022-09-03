هل يظهر القمر وتشرق الشمس دائماً من الشرق؟

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القمر يظهر في كل ليلة في موقع مختلف ووقت مختلف. وفي كل يوم من أيام الشهر يتغير وقت ظهوره بمقدار 50 دقيقة تقريبا. لكن بداية ظهوره تكون دائماً في الشرق، واختفاؤه في الغرب.
الكثير منا ربما عاش لحظة يغلب عليه فيها النوم ويصعب مقاومته وهو يقود سيارته بالليل. وللتغلب على هذه الحالة طورت شركة فولفو للسيارات مصابيح في قمرة القيادة تمنح ضوءا يشبه الشمس دون أن يسبب إزعاجا للركاب.
تعمل مبادرات أهلية ومعاهد حول العالم على فكرة حماية مواقع التراث الإنساني خارج سطح الأرض، ودراسة الاخلاقيات التي تحكم بعض أنشطة الانسان في الفضاء، والتي لا تشملها القوانين الدولية المعمول بها حتى اليوم. فهل تنجح في ذلك؟
اقترح باحثون استخدام الكميات الكبيرة من الغبار الموجودة بين الأرض والشمس بشكل مظلة يمكن أن تحدّ من كميات الضوء التي تتلقاها الأرض، للمساهمة في مكافحة التغير المناخي. لكن بعض الأوساط العلمية تعاملت مع ذلك بشيء من التحفظ.
يتواصل سعي وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء للبحث عن أدلة على وجود حياة خارج كوكب الأرض. ولهذا الهدف طور مختبر الدفع النفاث التابع لناسا روبوتاً يشبه الثعبان للغوص في أعماق القمر "إنسيلادوس" أحد أقمار زحل.
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