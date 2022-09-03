هل يظهر القمر وتشرق الشمس دائماً من الشرق؟

أثر قدم آرمسترونغ على القمر "تراث إنساني" .. فمن يحميه؟

تعمل مبادرات أهلية ومعاهد حول العالم على فكرة حماية مواقع التراث الإنساني خارج سطح الأرض، ودراسة الاخلاقيات التي تحكم بعض أنشطة الانسان في الفضاء، والتي لا تشملها القوانين الدولية المعمول بها حتى اليوم. فهل تنجح في ذلك؟