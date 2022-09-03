 هل يظهر القمر وتشرق الشمس دائماً من الشرق؟ | المستقبل الآن | DW | 04.06.2023

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المستقبل الآن

هل يظهر القمر وتشرق الشمس دائماً من الشرق؟

القمر يظهر في كل ليلة في موقع مختلف ووقت مختلف. وفي كل يوم من أيام الشهر يتغير وقت ظهوره بمقدار 50 دقيقة تقريبا. لكن بداية ظهوره تكون دائماً في الشرق، واختفاؤه في الغرب.

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