هل يصرف بايرن ميونيخ النظر عن صفقة ساني؟

ذكرت مجلة "شبورت بيلد" أن نادي بايرن ميونيخ وليروي ساني ماضيين في إتمام إجراءات انتقال الدولي الألماني إلى صفوف العملاق البافاري رغم فسخ ساني عقده مع وكالة النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام لتسويق اللاعبين.

وذكرت المجلة الرياضية الألمانية ذائعة الصيت أن صفقة انتقال ساني ستكلف إدارة النادي البافاري نحو 200 مليون يورو بين قيمة الشرط الجزائي وراتب ساني في حال توقيعه على عقد يمتد لمدة خمس سنوات.

وتقول "شبورت بيلد" أن نادي بايرن ميونيخ قد وفر بالفعل 110 مليون يورو خلال الصيف الماضي، بعدما صرف 90 مليون يورو فقط في التعاقد مع لاعبين جدد من أصل 200 مليون يورو كانت مقررة لذلك.

بيد أن صحيفة "كيكر" الرياضية أكدت استنادا إلى مصادر خاصة أن صفقة انتقال ساني، الذي استعاد عافيته من الإصابة، إلى النادي البافاري غير محسومة. وذكرت "كيكر" أن المفاوضات بين نادي بايرن ميونيخ وساني ستعود إلى نقطة الصفر بسبب تغيير الدولي الألماني لإدارة أعماله، وهو ما ينسف كل ما تم الاتفاق عليه في السابق.

وتعاقد ساني، البالغ من العمر 24 عاماً، حديثاً مع شركة (LIAN Sports) ليان سبورت. وقد بدأ بايرن بالفعل محادثات مع مدير أعمال ساني الجديد فالي رمضاني، وهو من الشخصيات النافذة في سوق الانتقالات في السوق الأوروبية وكان وراء انتقال لوكا يوفيتش من اينتراخت فرانكفورت إلى نادي ريال مدريد في الصيف الماضي.