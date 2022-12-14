هل يصبح رودي فولر المنقذ لمنتخب ألمانيا من جديد؟

أصبح رودي فولر، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني واللاعب السابق، من بين المرشحين لشغل منصب مدير المنتخب، خلفا لأوليفر بيرهوف، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2023).

وقال فولر في تصريحات لصحيفة "بيلد"، "خطط حياتي تبدو مختلفة ".

لكن صاحب الـ62 عاما ربما يساعد المنتخب الألماني مجددا.

"لدينا رودي فولر واحد فقط"

ويتمتع رودي فولر بحب الجماهير الألمانية المختلفة منذ أن كان أحد كبار المهاجمين في عصره وحصد مع ألمانيا لقب مونديال إيطاليا 1990. وكانت الجماهير تردد دائما "رودي فولر، لدينا رودي فولر واحد فقط".

وعندما بدأ الشيب يظهر في شعره الطويل المتعرج أطلق عليه لقب ""Tante Käthe"" (تعني العمة/ الخالة كيته) ربما في إشارة إلى تقدمه في السن وحكمته. وتزوج فولر مرتين الأولى عام 1985 ورزق من زوجته حينها ولدين، والثانية منذ 1995 ورزق من زوجته الحالية صابرينا فولر ولدا وبنتا.

رودي فولر مع ماتيوس وخلفهما أندرياس مولر بعد الفوز بكأس العالم بإيطاليا عام 1990، إثر التغلب على الأرجنتين بهدف لصفر.

ليس فولر فقط المرشح

وكان فولر قد تم تعيينه ضمن المجلس الاستشاري الجديد للاتحاد الألماني، الشهر الماضي، وذلك بغرض مساعدة المنتخب الألماني على تجاوز أزمة الخروج من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم بقطر، وقبل الإعداد لبطولة أمم أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا.

ويسعى المجلس لإيجاد خليفة لأوليفر بيرهوف، الذي ترك منصبه كمدير للمنتخب بعد 18 عاما قضاها في ذلك المنصب.

وتتضمن باقي قائمة المرشحين لاعبين دوليين ألمانا سابقين مثل فريدي بوبيتش وماتياس زامر وبير ميرتيساكر.

ولم يتسن الوصول إلى فولر للتعليق على التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد".

وفي حال توليه المنصب، سيحاول فولر مساعدة المنتخب الألماني للخروج من المأزق مجددا.

وأصبح مهاجم المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم عام 1990 مدربا له في عام 2000، بصفة مؤقتة محل كريستوف داوم الذي لم يتول المسؤولية بعد ذلك. ونجح فولر في قيادة الفريق لنهائي كأس العالم 2002 قبل أن يستقيل عقب خروج الفريق من دور المجموعات في أمم أوروبا 2004.

وكان آخر منصب إدارة لرودي فولر هو المدير الرياضي في نادي باير ليفركوزن، والذي استقال منه العام الماضي، وكان بمثابة نهاية رسمية لمسيرته في عالم كرة القدم.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)