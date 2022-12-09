 هل يصبح التعليم مفتاحًا للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.12.2022

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سياسة واقتصاد

هل يصبح التعليم مفتاحًا للتطبيع بين إسرائيل والدول العربية؟

تستكشف مبادرة تقودها الولايات المتحدة خيارات جديدة لتعميق العلاقات بين إسرائيل والدول العربية بما يتجاوز التأثير السياسي والاقتصادي لاتفاقات إبراهام. لكن المسألة الفلسطينية تبقى مسألة شائكة بالنسبة للبعض.

وضع علم إسرائيل إلى جانب أعلام مصر والبحرين والإمارات والمغرب خلال قمة النقب التي عقدت في مارس من هذا العام

تمت دعوة سياسيين وأعضاء المجتمع المدني من إسرائيل والدول العربية التي وقعت معاهدات سلام معها إلى قمة أطلق عليها اسم "مبادرة N7".

في العامين الماضيين ومنذ توقيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان اتفاقيات التطبيع التي تقودها الولايات المتحدة مع إسرائيل - أو اتفاقيات إبراهام - أدى التقارب إلى تعاون متزايد على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

مختارات

ومع ذلك، فإنه عندما يتعلق الأمر بتطوير العلاقات بين الأشخاص الذين يعيشون في هذه البلدان، لا يزال هناك طريق للمضي فيه. كان هذا ما توصل إليه كل من  جيرالد إم فييرستين، كبير الزملاء في معهد الشرق الأوسط (MEI) ومقره واشنطن، ويويل جوزانسكي، الباحث غير المقيم في المعهد، في مقال نشر لهما مؤخراً.   

ولتقليل التحيزات وتسهيل الحوار بين الجيل القادم، دعا مركز أبحاث الأطلسي ومقره واشنطن ومؤسسة جيفري إم تالبينز في نيويورك السياسيين وأعضاء المجتمع المدني من إسرائيل والدول العربية التي وقعت معاهدات سلام مع إسرائيل إلى قمة أطلق عليها اسم "مبادرة N7".

ويرمز حرف "N" إلى العلاقات مع إسرائيل أو كلمة التطبيع باللغة الإنجليزية، وسبعة لمصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب وإسرائيل. وانعقدت القمة في مدينة الرباط المغربية مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

قال أورين إيسنر، رئيس مؤسسة جيفري إم تالبينز ، لـ DW: "من المهم لإجراء التطبيع أن تجتمع الأجيال الشابة وتتعلم من بعضها البعض؛ ولهذا السبب نركز على التعليم والتعايش".

وهدفت القمة إلى تقديم أفكار عملية مثل منصات التبادل الطلابي والشبابي، والمشاريع التي تعمل على زيادة التسامح الديني. 

يذكر أنه تمت صياغة مصطلح "اتفاقيات إبراهام" في عام 2020 للدلالة على عمليات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية التي تم تسهيلها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومن خلال التوقيع على هذه المعاهدة، اعترفت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان بسيادة دولة إسرائيل وأقامت معها علاقات دبلوماسية كاملة.

لكن الدول الموقعة تعرضت لانتقادات أيضاً بسبب "تخليها" عن المسألة الفلسطينية، بينما احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو - المنتمي لحزب الليكود المحافظ - بفصل القضية الفلسطينية عن مسألة إقامة علاقات مع الدول العربية.

ووفقًا لسينزيا بيانكو، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) ، لا تزال القضية الفلسطينية تشكل جزءًا أساسيًا من المشاعر القومية العربية.

لوحات إعلانية لسفارة الإمارات العربية المتحدة شوهدت على طول الطريق السريع في مدينة تل أبيب

أقامت إسرائيل والإمارات علاقات دبلوماسية كاملة بينهما

وقالت لـ DW : "لا أعتقد أن الصفقة الإماراتية - الإسرائيلية تمهد الطريق لإقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والسعودية أو عمان أو قطر أو الكويت"، مضيفة أنه "في كل هذه الدول، وعلى الرغم من بعض فتور تجاه القضية الفلسطينية في أوساط الشباب العربي - وخاصة في السعودية - فإن المعارضة الشعبية للتطبيع ما زالت مرتفعة".

كما يرى هيو لوفات، زميل السياسة الأول في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين تظل واحدة من أصعب القضايا بالنسبة للشعوب في الدول العربية. وقال في حديث لـ DW: "الاحتلال المفتوح سيستمر في تقييد الإمكانات الكاملة لاتفاقات ابراهام والمشاريع التعليمية المرتبطة بها".

أفكار ومشروعات من إسرائيل

في حديثها مع DW عقب القمة، قالت داليت أتراكشي، رئيس العلاقات الدولية في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، إنها ستعود "إلى وزارة التربية والتعليم في إسرائيل مع مجموعة من الأفكار لمشاريع مدرسية متعددة الأطراف وطويلة الأجل بشأن التعليم غير الرسمي للمجموعات الرياضية والموسيقيين"

وتتمثل إحدى هذه الأفكار في مواءمة المناهج الدراسية بين الدول العربية وإسرائيل، وتنظيم مناقشات عبر الإنترنت بين الطلاب من العمر نفسه.

وقالت أتراكشي: "إنهم الجيل القادم من المدنيين الذين يمكنهم تحقيق تعاون حقيقي"، مضيفة أنه مع ذلك "سيكون من السذاجة للغاية القول إننا لسنا مضطرين للتغلب على العقبات أولاً، وقبل كل شيء التحيزات"، وسلطت الضوء على أهمية التفاعل الشخصي بين الطلاب.

وقالت لـ DW: "المحادثات المباشرة هي وحدها القادرة على قتل الأفكار المسبقة". لهذا، لا يمكن أن تكون هناك "طريقة أفضل من مقابلة النظراء في سياق غير متعارض مع أقل عدد ممكن من الوسطاء".

الرأي نفسه يردده أحمد المنصوري العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قال لـ DW: "نعتقد أنه لن يكون هناك سلام إذا كان هناك قتال بين دول مختلفة في المنطقة وخاصة بين العرب واليهود"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى حل المشاكل في الشرق الأوسط باستخدام طرق حضارية مختلفة من الدبلوماسية، لأن جميع الأساليب المتبعة على مدى أكثر من سبعة عقود مضت كانت عديمة الجدوى ".

الاستثناء المغربي 

ومع ذلك، في المغرب حيث عقدت القمة، كان الوضع مختلفاً بعض الشيء. فمنذ آلاف السنين عاشت أعداد كبيرة من اليهود في المغرب كما أنه لا يزال موطنًا لحوالي 3000 يهودي مغربي.

لافتة للترويج للسياحة بين إسرائيل والمغرب

في كل عام، يقضي أكثر من 200 ألف سائح إسرائيلي عطلاتهم في المغرب.

علاوة على ذلك، يتم تجديد الأحياء اليهودية المحلية، وحتى الملك المغربي محمد السادس انضم إلى افتتاح متحف يهودي يسمى "بيت الذاكرة Beit Dakira"، في اصويرة عام 2020.

أيضاً هناك العديد من اليهود من أصول مغربية يعيشون في إسرائيل. وفي كل عام، يقضي أكثر من 200 ألف سائح إسرائيلي عطلاتهم في المغرب.

ونتيجة لذلك، وجدت  دراسة أجرتها شبكة الباروميتر العربي Arab Barometer - وهي شبكة بحثية مستقلة في الشرق الأوسط، ممولة من جامعات دولية ومرتبطة بها - أن "41٪ من المغاربة يؤيدون تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب".

أكد ستيفن كروجر، رئيس مكتب مؤسسة كونراد أديناور الألمانية في المغرب، أن الموقف الأكثر إيجابية تجاه إسرائيل هو في المغرب. وقال لـ DW لدى عودته من مؤتمر الرباط: "الفجوة بين السياسة المغربية والناس في الشارع ليست كبيرة كما هي في البلدان الأخرى".

ومع ذلك، تفاجأ كروجر بأن المغرب أرسل شخصاً واحداً، وإن كان مؤثراً، إلى القمة. وقال لـ DW: "أندريه أزولاي هو مستشار الملك ومدافع رئيسي عن التقارب غير السياسي بين اليهود والمسلمين، لكنه كان الوحيد".

أندريه أزولاي هو مستشار الملك المغربي

قال كروجر إن أندريه أزولاي هو مستشار الملك ومدافع رئيسي عن التقارب غير السياسي بين اليهود والمسلمين

ولم يحضر وزير التربية المغربي رشيد بن مختار بن عبد الله، القمة. ومع ذلك، بدأت وزارة التربية والتعليم المغربية بالفعل في إدراج التراث اليهودي في الكتب المدرسية بعد مبادرة من أزولاي، الأمر الذي يمكن أن يمهد الطريق للتنفيذ المبكر لأفكار القمة للتعاون مع اليهود المغاربة في إسرائيل.

في غضون ذلك، لايزال يتعين معرفة كيف ستنفذ البلدان المشاركة الأخرى هذا التقارب من أجل زيادة التفاهم بين الشباب من الجانبين وهو أحد الأمور التي تمت مناقشتها في الرباط.

حتى الآن، لم تحظ القمة بهذا القدر الكبير من التغطية الإعلامية في الدول المشاركة. ومع ذلك، فإن الموضوع المهيمن في وسائل الإعلام وهو بالتأكيد أيضاً ما وحد الناس من إسرائيل والدول العربية: كأس العالم وفوز المغرب على إسبانيا.

جينيفر هوليز/ع.ح.

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.