هل يصبح الإجهاض ممنوعا في الولايات المتحدة؟

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أشارت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى أنها قد تحظرالإجهاض بشكل كبير في البلاد بعد السماح به لأكثر من خمسين عاما. ويؤيد ستة قضاة محافظين قانونا في ولاية ميسييبي يحظر الإجهاض بعد خمسة عشر أسبوعا من الحمل حتى في حالات الاغتصاب وسفاح القربى.
ذكرت كوني باريت المرشحة للمحكمة الأمريكية العليا أنها ستفصل معتقداتها الدينية الخاصة عن أي أحكام قضائية ستصدرها، لكنها أحجمت عن التعليق على حقوق المثليين والأسئلة المتعلقة بالإجهاض، واعترفت تحت الضغط بأنها تملك بندقية.
ضمن مساعيه لحشد اليمين الأمريكي إلى جواره قبيل الانتخابات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تسمية بديل في المحكمة العليا ذات الأهمية الكبرى في الولايات المتحدة، وذلك بالمخالفة لوصية الراحلة روث بادر غينسبورغ.
حقق الجمهوريون بقيادة الرئيس دونالد ترامب انتصاراً مهماً قبيل الانتخابات بتعيين آمي كوني باريت قاضية في المحكمة العليا الأمريكية، في خطوة هي الأخيرة لترامب في ولايته الحالية، لكنها قد تغيّر مسار الرئاسيات وفق محللين.
بعد علاقة دائما ما أثارت الجدل، أحدثها بشأن الانتخابات الأمريكية، تقدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بطلب للطلاق من زوجها مغني الراب ورائد الأعمال كانييه ويست. فما هي أسباب أنفصال واحد من أشهر وأغنى ثنائيات هوليود؟
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