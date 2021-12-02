 هل يصبح الإجهاض ممنوعا في الولايات المتحدة؟ | DW الأخبار | DW | 02.12.2021

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هل يصبح الإجهاض ممنوعا في الولايات المتحدة؟

أشارت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى أنها قد تحظرالإجهاض بشكل كبير في البلاد بعد السماح به لأكثر من خمسين عاما. ويؤيد ستة قضاة محافظين قانونا في ولاية ميسييبي يحظر الإجهاض بعد خمسة عشر أسبوعا من الحمل حتى في حالات الاغتصاب وسفاح القربى.

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