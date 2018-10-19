 هل يشهد 2019 استمرار ″هجرة″ الإعلانات من فيسبوك لإنستغرام؟ | عالم المنوعات | DW | 02.01.2019

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منوعات

هل يشهد 2019 استمرار "هجرة" الإعلانات من فيسبوك لإنستغرام؟

لم ينجح "إنستغرام" في استقطاب مئات الملايين وحسب، بل على ما يبدو تحول إلى السوق المفضلة للمعلنين أيضا، إذ نقلت شركات إعلاناتها من "فيسبوك" إلى منصة تبادل الصور الأشهر. فما هو السبب وراء ذلك؟

Facebook / Instagram / Internet (Reuters)

بدأ المعلنون حول العالم بتحويل أموال حملاتهم التسويقية من "فيسبوك" إلى "إنستغرام" خلال عام 2018. وبحسب منصة إدارة الشبكات الاجتماعية "Socialbakers"، فإن هذا التوجه سيستمر خلال العام الحالي 2019.

وحسب ما صرح به يوفال بن إسحاق، الرئيس التنفيذي لشركة "سوشل بيكرز"، لموقع "أدويك" الناطق بالإنجليزية، فإن الشركة ركّزت على "فيسبوك" و"إنستغرام" بسبب هيمنتهما على شريحة كبيرة من الجمهور واستعمالهم المكثف لهما. 

مختارات

أظهرت إنستغرام عند عدد من مستخدميها في أمريكا ميزة للدفع كانت قد تحدثت عنها في وقت سابق. فما هي قصة التبضع داخل إنستغرام؟ وما الذي يتوقع أن تحققه هذه الميزة الجديدة؟ (05.05.2018)

وصل إدمان بعض النساء على صفحة انستغرام إلى شن رجالهن حملة تحت شعار "أنا زوج انستغرام"، فخلف كل صورة جميلة لفتاة رجل التقطها. وهؤلاء الرجال يشكون من إهمال شريكات حياتهم لهم والاهتمام بصورهن في العالم الرقمي. (18.01.2016)

وكانت الشركة في أحدث تقرير لها بخصوص توقعاتها للتوجهات الاجتماعية لعام 2019 قد صرحت بأنه على الرغم من تراجع الإنفاق على الإعلانات عبر "إنستغرام" منذ يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن منصة مشاركة الصور والفيديو الأكبر حول العالم ما تزال "مثالية".

ومما لاحظته شركة "سوشل بيكرز" أيضاً هو حدوث تغيير في عائدات الإعلانات على "إنستغرام"، إذ ذكرت أن مجالات الأزياء والجمال جذبت متابعين أوفياء لإنستغرام في عام 2018، في حين كانت التجارة الإلكترونية هي المحرك الأساسي لـ"فيسبوك".

واعتبرت الشركة أن نسبة المشاهدة التي لا تتجاوز 15 في المائة لمنشورات "إنستغرام" ستشهد ارتفاعاً، مع زيادة عدد المستخدمين للتطبيق في العام المقبل. ورغم نجاح "إنستغرام" في عدم الوقوع في الهفوات التي وقع فيها "فيسبوك" من ناحية خصوصية بيانات المستخدمين، إلا أن بن إسحاق رأى أن ذلك لن يكون من الأسباب التي ستؤدي إلى التحول نحو "إنستغرام" والإنفاق عليها من طرف المعلنين.

ووجدت شركة "سوشل بيكرز" أن متوسط التفاعل مع أهم 500 منشور تجاري على "فيسبوك" انخفض بنسبة 50 في المائة خلال عام 2018، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض كان متوقعاً بسبب التغييرات في الخوارزمية التي أدخلتها الشبكة الاجتماعية "فيسبوك".

وكان عام 2018 قد كشف عن عمليات احتيال في تسويق بعض المؤثرين لمحتوياتهم. وقالت "سوشل بيكرز" إن هناك ثلاثة أنواع من الاحتيال التسويقي، منها المتابعون المزيفون، مضيفة أن العلامات التجارية تركز على أمرين هامين هما أداء الحساب على مدى فترة زمنية طويلة ومستوى التفاعل لكل 1000 معجب، وذلك للمساعدة في تحديد ما إذا كانت هذه الحسابات حقيقية أو مزيفة.

م.م/ ي.أ

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    فرانسوا ريجيجانا، رواندي يبلغ من العمر 67 سنة. عمل طوال 40 عاما، مزارعا حيث تكفل بما تنتجه 200 شجرة بن. تقدم صفحة "كل يوم من إفريقيا" قصة مصورة، كما يقول مؤسسها بيتر دي كامبو.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    "صورة إفريقيا لا تقتصر على رحلات السفاري فقط، فالأفارقة يعيشون حياتهم بشكل عادي مثلما نفعل"، كما يقول دي كامبو. وهنا تظهر عارضة ترتدي فستانا للمصمم الإيفواري إلوي ساسو.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    فتاتان على كورنيش أبوظبي، التقطتها سيلفيا رازقوفا وتم نشرها على حساب "كل يوم من الشرق الأوسط" على الإنستغرام، لتحصد ما يقارب 900 إعجاب.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    شاب إيراني يبلغ من العمر 26 عاماً يشاهد نفسه في المرآة، في حين كانت زوجته بصدد التقاط صور لها يوم زفافهما في طهران. يقول ماكانزي، مدير صفحة "كل يوم من الشرق الأوسط" نحن محظوظون لأننا تمكنا من نشر هذه الصورة.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    المكان، شاطئ كوا داي ببلدة هوا القديمة الواقعة بمقاطعة كوانغ نام الفيتنامية. وقواعد النشر في صفحة "كل يوم من آسيا" هي عدم التقاط صور السيلفي أو الصور المأخوذة من الكومبيوتر أو صور كاميرات الديجيتال الاحترافية.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    تعرض صفحة "كل يوم من شرق أوروبا" صورة لقطيع من الأبقار في قرية رومانية صغيرة. تقول المصورة اللاتفية تينا ريميز: "أوروبا الشرقية ليست دولة ولا قارة، فأصبحت أراها من زاوية ثقافية بعيدا عن المنظور الجغرافي".

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    انقطاع التيار الكهربائي هو الواقع اليومي لسكان القاهرة في الوقت الراهن، إذ ينقطع فجأة وبطريقة عشوائية لمدة تصل إلى ساعتين يومياً. تعرض هنا المصورة آنيا كروكوسكا الناس هناك وهم يعدون زينة رمضان دون الاعتماد على الكهرباء. الكاتبة: دانا ريغف/ مروى محجوب.


مختارات

مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

"يومياً ومن كل مكان" أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ويهدف إلى نشر صور تكشف جوانب فريدة و مختلفة عن الصور النمطية السائدة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى مناطق أخرى من العالم. (26.11.2014)  

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