هل يسمح لمديرك في العمل زيارتك بالبيت للتأكد من مرضك؟

هل يسمح قانونيا لمديرك في العمل زيارتك في البيت للتأكد من أنك مريض حقا؟ وهل الشهادة الطبية لوحدها كافية لتبرير مرضك وغيابك عن العمل؟ التفاصيل في هذا التقرير.

هل يحق لرب العمل زيارتك في البيت للتأكد من مرضك أم لا؟ نقاش طفا على السطح في ألمانيا بعد أن قررت إدارة فرع شركة تسلا للسيارات الواقع ضواحي العاصمة برلين زيارة موظفيها في البيت دون سابق إنذار للتأكد فيما إذا كان العامل أو الموظف الذي أدلى بشهادة مرضية ويغيب عن العمل مريض حقا أم لا.

لكن ماذا يقول القانون بهذا الخصوص وهل مسموح لمديرك في العمل التأكد من صحة مرضك؟

يقول المحامي كريستيان سولميكي إن الزيارات المنزلية التي يقوم بها صاحب العمل ليست محظورة بشكل عام: "ومع ذلك، فإن شهادة العجز عن العمل لها قيمة إثباتية عالية جدًا. ولذلك يحتاج صاحب العمل إلى سبب وجيه لإجراء المزيد من التحقيقات، لأن مجرد الشك في صحة الشهادة الطبية غير كافلمثل هذه الزيارات غير مرغوب فيها"، حسب ما جاء على موقع ARD الألماني.

ويبنما مثلا يشتكي موظفو شركة تسلا في المصنع الواقع ضواحي برلين من زيارات منزلية غير معلنة لرؤسائهم بسبب الإجازات المرضية المتكررة، يدافع مدير المصنع أندريه تيريج عن هذا النهج.

وقال في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" قائلاً: "أردنا أن نناشد أخلاقيات العمل لدى القوى العاملة". الزيارات المنزلية ليست شيئًا غير عادي - "فالعديد من الشركات تفعل ذلك".

نفس الأجر عن نفس العمل. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

الزيارة مسموحة لكن بضوابط

وإذا كانت شركات كثيرة تفعل ذلك فإن هذا لا يعني أن هذه الزيارات المفاجئة لأرباب العمل دائما قانونية وخالية من الضوابط . فحسب المحامي بيتر ماير لا ينبغي بأية حال أن تسمى مثل هذه الزيارة المنزلية بزيارة مراقبة. ويوضح بالقول "أنا [كصاحب عمل] سأدعي بعد ذلك أنني أرغب في التأكد من أن كل شيء على ما يرام، وربما أسأل ما إذا كان بإمكاني المساعدة".

قد يكون هذا مبررًا كاذبًا، ولكن من حيث المبدأ يمكن لصاحب العمل أن يفعل ذلك أيضًا. ويسأل موظفه كيف حالك بدل قول هل أنت فعلا مريض. كما يمكن للمدير أيضًا الاستفسار عبر الهاتف.

وفقًا لشركة تسلا، كان السبب وراء الزيارات المنزلية غير المعلنة هو نسبة الغيابات بداعي المرض التي تجاوزت المتوسط في أشهر الصيف. "وبلغت في بعض الأحيان إلى 15 بالمائة أو أكثر"، حسب مدير المصنع، الذي يتابع بالقول "أحصينا 200 موظف يتلقون أجورهم ولكنهم لم يعملوا على الإطلاق هذا العام، ويقدمون تقارير مرضية جديدة كل ستة أسابيع على الأقل".

قامت الشركة بزيارة عشرين حالة للبيت دون علم مسبق، معظمهم لم يكونوا موجودين بالبيت خلال تلك الزيارات، في حين أظهر البعض منهم سلوكا عدوانيا، عندما تفجاؤوا برب العمل يطرق بابهم، حسب ما أوضح مدير الشركة أندريه تيريج، وفق ما جاء في موقع تاغسشاو الألماني.

التحايل من أجل الغياب عن العمل قد يسبب الطرد

حسب الخبراء يسمح إذن لرب العمل القيام بزيارة لموظفه الذي يغيب عن العمل بسبب شهادة مرضية حتى ولو بدون إذن مسبق، لكن الموظف يبقى غير مجبر على السماح لمديره بالدخول للبيت أو إخباره عن سبب المرض، لأن المرض يدخل في الخصوصيات الفردية لكل شخص.

لكن إذا اكتشف مدير العمل بطريقة أو بأخرى أن الموظف يتحايل حتى يتمكن من الغياب عن العمل بطريقة قانونية فإن ذلك قد يعرضه للإنذار أو حتى للفصل عن العمل، كما يوضح المحامي بيتر ماير على على موقع ARD الألماني.

هـ.د