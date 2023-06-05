هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة الأفكار؟

إنفاق الخليج السخي على الذكاء الاصطناعي.. فرصة للتطور أم وسيلة للقمع؟

أصبحت السعودية والإمارات من أكثر دول العالم إنفاقا على الذكاء الاصطناعي، وإزاء ذلك، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا لقمع المعارضة، ما يطرح اسئلة على سر الإنفاق الخليجي على هذه التقنيات.