هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة الأفكار؟

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يمكن للذكاء الاصطناعي المدرب بشكل جيد استخدام موجات الدماغ التي تصله لإعادة تركيب القصص والصور التي شاهدها أو سمعها أشخاص شاركوا في أحد الاختبارات. هذه هي النتيجة التي توصل إليها الباحثون في اليابان والولايات المتحدة.
أصبحت السعودية والإمارات من أكثر دول العالم إنفاقا على الذكاء الاصطناعي، وإزاء ذلك، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا لقمع المعارضة، ما يطرح اسئلة على سر الإنفاق الخليجي على هذه التقنيات.
تستعين المملكة المتحدة بشركة أمريكية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لكشف قوارب المهاجرين التي تعبر بحر المانش بما يتماشى مع سياسة الحكومة للحد من أعداد الوافدين. إلا أن استخدام هذه التقنيات الحديثة يثير مخاوف.
أعلنت غوغل عن إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحرك البحث الخاص بها. ستكون الخدمة تحت التجريب لعدة أسابيع، وستخضع لكثير من التطوير، لكن سماتها الأولى دخول تقنيات جديدة غير مسبوقة على البحث.
تريد شركة غوغل دخول معترك الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق نسخة تجريبية من خدمة البحث "إس.جي.إي" أو "تجربة البحث التوليدي. ويجمع محرك البحث المعلومات اللازمة للإجابة كما يمكن أن يطرح أسئلة للمزبد من الدقة.
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