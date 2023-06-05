 هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة الأفكار؟ | كليك | DW | 12.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كليك

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي قراءة الأفكار؟

يمكن للذكاء الاصطناعي المدرب بشكل جيد استخدام موجات الدماغ التي تصله لإعادة تركيب القصص والصور التي شاهدها أو سمعها أشخاص شاركوا في أحد الاختبارات. هذه هي النتيجة التي توصل إليها الباحثون في اليابان والولايات المتحدة.

المزيد من المركز الإعلامي

DishBrain Quelle: DW

إمكانيات رقائق الذكاء الاصطناعي 05.06.2023

FutureBCI Quelle: Synchron

إمكانيات وحدات ربط الدماغ بالحاسوب في المستقبل؟ 05.06.2023

Stentrode Quelle: Synchron

إرسال إيميلات بواسطة قوة الأفكار 05.06.2023

EPFL Quelle: EPFL | Jimmy Ravier

الذكاء الاصطناعي وعلاج بعض أمراض الشلل 05.06.2023

المزيد كليك

DW Shift Sendungslogo arabisch

كليك - الذكاء الاصطناعي وقراءة الأفكار 12.06.2023

DW Sendung Shift

لماذا تزود ميتا الولايات المتحدة ببيانات المستخدمين؟ 12.06.2023

تطبيقات تجميل الوجه وأعراضها النفسية

تطبيقات تجميل الوجه وأعراضها النفسية 12.06.2023

Glowing X-ray image of human brain in blue wireframe on isolated black background. Science and medical concept. In front of brain. 3D illustration rendering

رقائق كمبيوتر بخلايا عصبية بشرية 05.06.2023

اقرأ أيضا

Neom - The Line Shows Models Of Future Saudi City - Riyadh Visitors discover images and models of âThe Lineâ project, during a new expo, for six months, in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, as seen on November 15, 2022. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM

إنفاق الخليج السخي على الذكاء الاصطناعي.. فرصة للتطور أم وسيلة للقمع؟ 11.06.2023

أصبحت السعودية والإمارات من أكثر دول العالم إنفاقا على الذكاء الاصطناعي، وإزاء ذلك، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا لقمع المعارضة، ما يطرح اسئلة على سر الإنفاق الخليجي على هذه التقنيات.

Titel: le gouvernement fait le choix de l’intelligence artificielle pour lutter contre les traversées de la Manche Copyreight: Infomigrants

بريطانيا تستعين بالذكاء الاصطناعي لتشديد الرقابة على الحدود 27.05.2023

تستعين المملكة المتحدة بشركة أمريكية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لكشف قوارب المهاجرين التي تعبر بحر المانش بما يتماشى مع سياسة الحكومة للحد من أعداد الوافدين. إلا أن استخدام هذه التقنيات الحديثة يثير مخاوف.

Hand is holding a smartphone with the Google logo displayed and dark blue background. Google closeup logo displayed on a phone screen, smartphone the logo or the search engine in various backgrounds like keyboard, dark illuminated texture or a computer screen, as seen in this multiple exposure illustration, the company's symbol is globally recognized. Google, LLC is an American tech giant, a multinational technology company that specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is considered one of the Big Four - Big Tech technology companies in the U.S. and globally. Amsterdam, the Netherlands on January 10, 2022 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

يستخدم الذكاء الاصطناعي.. كيف يعمل محرك البحث الجديد لغوغل؟ 11.05.2023

أعلنت غوغل عن إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحرك البحث الخاص بها. ستكون الخدمة تحت التجريب لعدة أسابيع، وستخضع لكثير من التطوير، لكن سماتها الأولى دخول تقنيات جديدة غير مسبوقة على البحث.

ChatGPT Generative Pre-trained Transformer artificial intelligence of OpenAI on a computer screen in Marktoberdorf, Mar 11, 2023.

غوغل تكشف خدمة البحث الذكي وعالم ألماني يستبعد احلال التقنية مكان البشر 28.05.2023

تريد شركة غوغل دخول معترك الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق نسخة تجريبية من خدمة البحث "إس.جي.إي" أو "تجربة البحث التوليدي. ويجمع محرك البحث المعلومات اللازمة للإجابة كما يمكن أن يطرح أسئلة للمزبد من الدقة.