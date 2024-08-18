هل يستحق تساقط الشعر كل هذه الجهود للعلاج؟

قال الممثل الكوميدي الأمريكي لاري ديفيد بعد فوزه بجائزة إيمي عام 1993 أن كل شيء يسير على ما يرام، ولكنني ما زلت أصلع الرأس. وفي عام 2000، كتب مقالاً لمجلة نيويورك تايمز بعنوان "قبّل رأسي". المقال شرح معلومات مهمه للرجال الصلع الذين يحاولون تعويض تساقط شعرهم بدلاً من تقبل الأمر، واضاف ديفيد وهو من الناشطين في علاج الصلع إن تساقط الشعر ليس مجرد أمر خاص بالذكور. "انا لا أرتدي شعراً مستعاراً، ولا أزرع شعراً، ولا أضع قبعات، ولا أربي لحية لهذا السبب يتعامل معنا الرجال الذين يهتمون بالشعر باستخفاف".

الصلع الوراثي

يُعد الصلع الوراثي السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر. والاسم العلمي له هو الثعلبة ويصيب أكثر من نصف الرجال والنساء. وأشارت بعض الابحاث الي أن الصلع عباره عن جينات يتم توريث عدد قليل فقط منها من جانب الأم، والكثير منها عن طريق الأب، حيث إن أكثر الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر لهم أب أصلع.

اسباب الإصابة بالصلع

في المقابل لا يعني وجود عائلات ذات شعر كثيف أبا عن جد عدم إصابة رجالها بالصلع. ويعود سبب ذلك إلى أن تساقط الشعر يعود أيضا إلى عوامل بيئية وظروف تحيط بحياتنا، وهنا يتعلق الأمر في الأساس بمدى الإجهاد والتغذية. وبناء على ذلك يمكن أن تتسبب الوظائف المجهدة و العلاج الكيميائي أو العجز الغذائي أو حتى تسريحات الشعر التي تشد الشعر (مثل ذيل الحصان) في تساقط الشعر بشكل مؤقت أو دائم.

هذا وقد يحدث تساقط الشعر نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب 12، وفيتامين د وحمض الفوليك والزنك والحديد. وهناك فكرة مفادها أن مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة تسبب الصلع، لكن هذا صحيح جزئيًا فقط. وأيضا لا يتساقط الشعر بسبب الكبر، لكن النساء يعانين أكثر بحلول سن الثمانين ويرجع ذلك غالبًا إلى التغيرات الهرمونية ومنها بينها التي تحدث أثناء انقطاع الطمث وبسبب الولادة والحمل.

هل بالإمكان عودة الشعر الكثيف؟

قُدّر إجمالي حجم سوق الشركات المصنعة لمنتجات علاج تساقط الشعر بنحو 3 مليارات يورو في عام 2020. فهناك العديد من علاجات ترميم الشعر التالف مثل الشامبوهات والفيتامينات. كذلك أصبحت جراحة زراعة الشعر أكثر شيوعًا في العقود الأخيرة، وتتم عادة بأخذ الشعر من المنطقة الكثيفة إلى مناطق الفروة الخالية التي اصيبت بالصلع. وفي الوقت نفسه أصبحت تركيا وجهة شهيرة للعديد من الأشخاص الذين يسعون إلى زراعة الشعر وجراحات التجميل الأخرى.وهناك علاج الشعر بالليزر أيضًا، وهي طريقة معتمدة لدي الأطباء المختصين "أطباء الامراض الجلدية." وقد اثبت العلاج بالليزر يوميًا لمدة من 6 الي 12 شهرًا أنه يزيد من نمو بصيلات الشعر عن طريق تحفيز نشاط الخلايا الجذعية.

نمو الشعر من خلال مادة في أجسامنا؟

ومن الأخبار التي تبعث على الأمل أن إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران تختبر علاقة سكر طبيعي موجود في البشر والحيوانات يسمى دي اوكسي ريبوز بنمو الشعر. وحسب الدراسة فإن هذا السكر الذي يساعد على التئام الجروح يسرّع نمو الشعر حول منطقة الجرح. وقد قام الباحثون باختبار تركيبة هلامية منه على نمو الشعر ووجدوا أن استخدامه بطريقه منتظمة لمدة 21 يومًا يؤدي إلى نمو بصيلات الشعر بشكل كثيف. غير أن الاختبار بم يشمل سوى الفئران حتى الآن، فهل يتم ذلك على مستوى البشر؟ وهل نرى وصول تركيبة لنمو الشعر من هذا السكر إلى المتاجر في وقت قريب؟

ن.ف.د