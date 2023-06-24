 هل يساهم أسبوع عمل من أربعة أيام في زيادة الإنتاجية؟ | DW الأخبار | DW | 11.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

هل يساهم أسبوع عمل من أربعة أيام في زيادة الإنتاجية؟

أكدت دراسات حديثة وخبراء في سوق العمل أن مبدأ ساعات العمل المرنة وجعل أيام العمل أربعة بدلا من خمسة يزيد من إنتاجية العاملين. وأثبتت شركات بدأت بالفعل في اعتماد ذلك، مدى فاعلية الدوام الجزئي.

المزيد من المركز الإعلامي

ألمانيا تعتمد أحدث قانون للهجرة في أوروبا

ألمانيا تعول على قانون جديد لاستقدام العمالة الماهرة من الخارج 24.06.2023

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 06: Foreigners wait outside the Berlin Immigration Office (Landesamt für Einwanderung), formerly known as the Ausländerbehörde (Foreigners' Office), for assistance in regulating their legal residency status on February 06, 2020 in Berlin, Germany. The head of Germany's Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) has suggested that the country focus on attracting skilled workers from countries in southern Europe, who, citing high illiteracy rates, he claims will be easier to integrate into the labor market compared to those from developing countries. Next month, BAMF will additionally implement a new skilled labor immigration law with the goal of facilitating the legal status of highly-qualified workers from non-EU countries. Sixteen percent of employees in the capital are foreigners, and the government office regulating them recently changed its name to reflect that increasing figure. (Photo by Adam Berry/Getty Images)

ألمانيا تعتزم تعديل قوانين الهجرة لزيادة أعداد العاملين 30.11.2022

Auszubildende zum Straßenwärter brechen bei der Schadstellensanierung an einer Bushaltestelle den alten Fahrbahnbelag auf und bereiten die Erneuerung der Fahrbahn vor. (Zu dpa «Studie: Fachkräftemangel sorgt für deutliche Lohnsteigerungen») +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا.. الهجرة الشرعية واستقطاب الكفاءات.. أي مغريات؟ 20.12.2021

أمطار موسمية خطيرة في شمال الهند تسفر عن سقوط ضحايا وتدمر الطرق وشبكات الكهرباء.

مقتل العشرات وإجلاء الآلاف في أمطار موسمية غزيرة شمال الهند 12.07.2023

المزيد DW الأخبار

BERLIN, GERMANY - JUNE 14: Rolls-Royce Employee Oliver Nebelung, assistant team leader in the company's Vertical Core Division, inspects a Rolls-Royce Trent XWB airplane engine to be used in the Airbus A350 XWB aircraft, on June 14, 2017 in Berlin, Germany. The company says that the XWB, which stands for 'Extra Wide Body,' is one of the most fuel-efficient jet engines in the world and among the monst quiet in its category, and costs around $20 million (18 million euros). The engine, whose data connectivity allows for better monitoring over previous models, entered commercial service in January 2015. (Photo by Adam Berry/Getty Images)

قانون هجرة جديد لتسهيل دخول العمال المهرة إلى ألمانيا، والبيروقراطية تعيق تنفيذه 12.07.2023

Yehor und Dmytro, Kriegsversehrte aus der Ukraine (S) Ukraine, Russland, Krieg, Kriegsversehrte, Prothese (c) Max Zander/DW

عودة الجنود الجرحى الأوكرانيين إلى جبهة القتال رغم بتر أطرافهم 12.07.2023

أعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت والكثير من المقاطعات في ولاية نيويورك

فيضانات تاريخية تضرب أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة 12.07.2023

احتجاجات في إسرائيل رفضاً للإصلاح القضائي بعد تصويت حاسم

احتجاجات في إسرائيل رفضاً للإصلاح القضائي بعد تصويت حاسم 12.07.2023

اقرأ أيضا

12.02.2020, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland - Auszubildende in Metallberufen, hier an einer Werkzeugmaschine, Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie. || Modellfreigabe vorhanden

خبير: ألمانيا بحاجة إلى مليون مهاجر لمواجهة نقص العمالة 08.07.2023

أكد رئيس معهد اقتصادي في ألمانيا حاجة البلاد إلى مليون مهاجر لحل أزمة نقص العمالة الماهرة، بينما قالت خبيرة في لجنة "حكماء الاقتصاد" إن البلاد تحتاج 1,5 مليون مهاجر سنويًا للحفاظ على عدد القوة العاملة.

TOPSHOT - Commuters arrive from Metro North Railroad trains in Grand Central Station in New York October 19, 2016. / AFP PHOTO / TIMOTHY A. CLARY (Photo credit should read TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

في عالم متغير.. تحول كبير في مكان وعدد ساعات العمل! 30.04.2023

من المقرر أن تخفض تشيلي ساعات العمل الأسبوعية من 45 إلى 40 ساعة بعد موافقة البرلمان. ويأتي القرار في تناقض مع منظومة العمل في باقي دول أمريكا اللاتينية.

09.03.2017 Das Fachkraefteeinwanderungsgesetz kommt. Das Fachkraefteeinwanderungsgesetz erleichtert die Einwanderung qualifizierter Fachkraefte aus Drittstaaten. Archivfoto: Junger Mann,Lehrling waehrend seiner Ausbildung zum Schreiner,bohren,Bohrmaschine,Holz,Holzverarbeitung,anlaesslich der Internationalen Handwerksmesse 2017 in Muenchen am 09.03.2017. ?Sven Simon Fotoagentur GmbH & Co. Pressefoto KG # # / # # #

ألمانيا.. من المستفيد من تعديلات قانون استقدام العمالة الماهرة؟ 24.06.2023

هناك ما لا يقل عن مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا، ولسد هذا النقص تعتزم الحكومة الألمانية جذب العمالة الماهرة من الخارج. مجلس الوزراء الألماني أقرّ مشروع "قانون هجرة العمالة الماهرة". فمن المستفيد منه؟

ARCHIV - ILLUSTRATION: Ugaas Z., Praktikant bei einem Industrieunternehmen, arbeitet am 21.08.2017 in Korntal-Münchingen (Baden-Württemberg) in der Produktion der Firma an einem Wärmetauscher. Ugaas ist Flüchtling und kam aus Somalia nach Deutschland. (zu dpa «Stiftung unterstützt 500 ausländische Fachkräfte bei Anerkennung vom 19.11.2017) Foto: Christoph Schmidt/dpa ++

ألمانيا ـ دراسة ترصد مكامن النقص في سوق العمالة الماهرة! 06.06.2023

تعاني ألمانيا من عجز في العمالة الماهرة يخص سدس القطاعات المهنية، وفق دراسة أجرتها الوكالة الألمانية للعمل. الوكالة رصدت نقصا في 200 مهنة من أصل 1200 تم تقييمها عام 2022، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.