 هل يساعد شرب حليب ساخن بالعسل على النوم؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.02.2022

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صحة

هل يساعد شرب حليب ساخن بالعسل على النوم؟

ممارسة الرياضة قبل النوم تسبب الأرق، تناول كوب من الحليب الدافئ مع العسل يساعد على النوم بسرعة. هذه وغيرها مجموعة من الأقوال المتداولة بين الكثير من الناس بخصوص النوم. لكن ما حقيقة هذه الادعاءات من الناحية العلمية؟

شرب حليب دافئ مع العسل تعتبر من العادات لدى الكثيرين قبل الذهاب للنوم

شرب حليب دافئ مع العسل تعتبر من العادات لدى الكثيرين قبل الذهاب للنوم

النوم المتقطع قد تكون له آثار سلبية على صاحبه، منها الشعور بالتعب خلال اليوم وقلة التركيز. لذلك يلجأ الكثيرون إلى تجريب وسائل مختلفة للحصول على نوم أفضل مثل شرب حليب دافئ بالعسل أو شاي بالأعشاب..لكن هل هذه الوصفات فعلا مجدية وتساعد على الاستمتاع بنوم هادئ؟

مختارات

الحليب الساخن بالعسل

حسب مؤسسة النوم الألمانية فإن المشروب الساخن سواء كان حليبا أو شايا قد يساعد على النوم، فالمشروب الدافئ يساعد على الارتخاء ويزيل الإجهاد ويوقف تدفق هرمون الكورتيزول قبل الخلود للنوم. أيضا أخذ حمام ساخن أو ممارسة تمارين الاسترخاء أو اليوغا يمنح شعورا بالاسترخاء ويساعد على النوم بشكل أفضل.

وتقول الخبيرة في علم التغذية بريغيته نويمان "حتى في ظل غياب إثباتات علمية حول العلاقة بين شرب الحليب الدافئ مع العسل والنوم إلا أن الكثير من الناس يؤكدون أن هذا المشروب يساعدهم ويشعرهم بالاسترخاء". وتضيف نويمان بأنه مادام لا توجد أشياء تؤكد العكس فيمكن اعتماد ذلك وتجريبه.

تجنب الكحول والمشروبات المنبهة قبل النوم

يقول البعض إن شرب كوب من البيرة أو النبيذ بعد يوم متعب يساعد على النوم. هل هذا صحيح؟ الخبيرة نويمان تفند ذلك وتعتبر أن الكحول يسبب إزعاج في النوم. قد يكون صحيحا أن التأثيرات المهدئة للكحول قد تجعلك تنام بسرعة لكن سيصعب عليك النوم بشكل متواصل وقد تجد نفسك تستيقظ باستمرار خلال الليل ولا تستمتع بالنوم. بل إن استهلاك كمية كبيرة من الكحول يسبب شعورا بالضيق والدوخة ويؤثر على النوم العميق ويحفز الكوابيس.

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نصائح للحصول على نوم صحي وهانئ

لكن من جهة أخرى تقول نويمان "لا يوجد مانع من تناول كأس من النبيذ الأحمر أو كأس من البيرة في وقت مبكر من الليل، فالجسم يكون له وقت كاف للتخلص من الكحول..". وما ينطبق على التحذير من استهلاك الكحول قبل النوم ينطبق أيضا على باقي المشروبات المنبهة مثل الشاي الأسود والقهوة وكوكا كولا. وفق ما جاء في موقع تي أونلاين الألماني.

الرياضة قبل النوم

يؤكد خبراء أن ممارسة تمارين رياضية مجهدة قبل الذهاب لليوم تسبب صعوبة في النوم لأن الجسم يكون في وضع متأهب وحالة استيقاظ.  لكن الوضع سيكون مختلفا إذا تمت ممارسة الرياضة خلال اليوم أو بضع ساعات قبل النوم. فتمارين اللياقة البدنية الخفيفة أو اليوغا قد تزيل التوتر وتفرز هرمون السعادة (الإندورفين) مما يجعل النوم أكثر استرخاء وهدوء.

قاعدة النوم لسبع ساعات

حاجات الإنسان للنوم الكافي تختلف من شخص لآخر. فبينما تكفي البعض خمس ساعات نوم للشعور بالراحة يحتاج البعض الآخر لسبع أو ثماني ساعات نوم لاستعادة نشاطهم. ويوصي خبراء النوم باتباع كل شخص لحاجته الشخصية للنوم. وتوضح تيا هيرولد، المديرة الإدارية لمؤسسة النوم الألمانية وعضو الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم، ذلك بالقول "من يشعر بالحيوية بعد خمس ساعات نوم ليس مطالبا بالنوم سبع ساعات. لكن بالنسبة للغالبية العظمى من الناس فإن النوم سبع أو ثمان ساعات هو الأفضل بالنسبة للصحة".

وتجدر الإشارة إلى أن الحاجة للنوم تختلف باختلاف المراحل العمرية أيضا، إذ ينام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما في المعدل تسع ساعات. وفي الأربعينات من العمر ينام الناس في المعدل سبع ساعات. وبين 55 و60 عاما ست ساعات ونصف. والأشخاص الأصحاء البالغين من العمر 80 عاما ينامون في المعدل ست ساعات في الليلة، كما جاء في موقع تي اونلاين الألماني.

هـ.د

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    مسببات القلق

    إذا ما لم نستطع النوم، فعادة ما نكون نحن السبب في ذلك. فالإجهاد والصخب يمنعان جسدنا من الخلود إلى الراحة. ولهذا علينا أن نطور طقوسا ليلية، تساعدنا على النوم الصحي.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    وقت غير مناسب للتفكير في المشاكل

    يجب الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية وتناول كميات قليلة من الطعام، وعدم ممارسة الرياضة في ساعات متأخرة من المساء، والحد من التفكير في المشاكل.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    الأجواء الهادئة ضرورية

    يجب خفض درجة حرارة الغرفة، إذ يفضل ألا تتجاوز 18 درجة مئوية، وأن تكون الأجواء في الغرفة هادئة. إذ لا مكان للجوال والطعام وأوراق العمل داخل الفراش.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    لا للحبوب المنومة

    الحذر تجاه الحبوب المنومة، حتى ولو كانت أعشاب طبيعية، إذ لاينبغي تناولها لفترات طويلة والحليب الدافئ جيد ويشعرنا بالنعاس.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    محاولة الاسترخاء

    عموما لابد لنا مساءا من الانتقال إلى وضع الهدوء، فالضجيج مساءا أمر محرم و يجب استبداله بالترفيه عن النفس. بالاستحمام مثلا أو بالتأمل وتدريبات التحفيز الذاتي، إذ تساعد هذه التمرينات والطقوس على الاسترخاء.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    النوم في الوقت المناسب

    إعادة الصداقة مع الفراش، نذهب إلى الفراش عندما نشعر حقا بالنعاس مهما تأخر الوقت، والاستيقاظ في اليوم التالي بشكل عادي. ويجب علينا تجنب النظر إلى الساعة.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    للقلق المزمن تأثير سلبي على الصحة

    الإرهاق والقلق من أهم المسببات التي تجعلنا غير قادرين على التحمل مع مرور الزمن، فعلى المدى الطويل تؤدي قلة النوم إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم و الاكتئاب أيضا.

  • نصائح مهمة حول السلوك الصحي السليم قبل النوم

    عدد ساعات النوم المثالية

    النوم الجيد يرفع من متوسط العمر. ويجب أن تتراوح عدد ساعات النوم بين 7 إلى 8 ساعات يوميا..مع أمنياتنا لكم بنوم هادئ !!!!

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 