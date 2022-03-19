 هل يرضخ بايدن للضغوط بشأن رفع الحرس الثوري من ″قائمة الإرهاب″؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.03.2022

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هل يرضخ بايدن للضغوط بشأن رفع الحرس الثوري من "قائمة الإرهاب"؟

وسط إصرار إيران على رفع اسم الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" الأمريكية، ضمن أي تفاهم لإحياء الاتفاق النووي، تزداد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يدرس فعلاً القيام بهذه الخطوة التي يعتبرها خبراء رمزية.

عرض للحرس الثوري الإيراني (22/9/2018)

إيران تضغط من أجل إزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" (أرشيف)

تجد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسها أمام ضغوط متزايدة من المحافظين في الولايات المتحدة ومسؤولين في إسرائيل، بعد الكشف هذا الأسبوع أن إنجاز المفاوضات لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، قد يتطّلب من واشنطن إزالة اسم الحرس الثوري من قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، على رغم أن خطوة كهذه هي رمزية أكثر منها عملية.

مختارات

وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الحرس على هذه القائمة في العام 2019 بعد زهاء عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015. وأبدى بايدن الذي خلف ترامب في منصب الرئيس، رغبته في العودة الى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن.

وبدأ الجانبان في نيسان/أبريل 2021، مفاوضات غير مباشرة لإعادة تفعيل الاتفاق، بمشاركة الأطراف الذين لا يزالون منضويين فيه (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين). وأجمع المعنيون على أن المباحثات المعلّقة راهناً بلغت مرحلة فاصلة تقلّصت فيها نقاط الخلاف الى حدودها الدنيا. وهذا الأسبوع، أكدت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات، أن إحدى النقاط المتبقية هي إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من هذه القائمة (التي تضم جماعات من قبيل تنظيمي "الدولة الإسلامية" داعش والقاعدة) ضمن أي تفاهم يعيد إحياء اتفاق 2015.

ورداً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي الجمعة (18 آذار/مارس 2022)، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "مفاوضات تجري حالياً. لن أتطرق إلى تفاصيلها. لكنني أشير الى أن الوضع القائم الذي نحن فيه لم يحقق لنا أي شي يجعلنا أكثر أمناً"، وأضافت: "فعلياً، ازداد الحرس الثوري الإيراني قوة" منذ إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل ترامب.

معارضة من إسرائيل والمحافظين الأمريكيين
وخرجت الأنباء عن طلب إيراني برفع الحرس من القائمة الى العلن بشكل أساسي هذا الأسبوع، خصوصاً عبر تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤولين تأكيدهم أن إدارة بايدن تدرس فعلاً القيام بهذه الخطوة، لكنها تربطها بتلقي تعهد من إيران بخفض التوتر في المنطقة.

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وطرحت إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة والعدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية، والمعارضة بشدة لاتفاق العام 2015، هذه المسألة بشكل رسمي الجمعة، من خلال بيان مشترك لرئيس وزرائها نفتالي بينيت ووزير خارجيتها يائير لابيد. وجاء فيه: "الحرس الثوري الإيراني هو حزب الله في لبنان والجهاد الإسلامي في غزة والحوثيون في اليمن والميليشيات في العراق، وكان وراء خطط لاغتيال كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية"، متهماً إياه بالضلوع "في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين". وأضاف البيان: "يستحيل علينا التصديق بأن الولايات المتحدة ستلغي تعريفه كمنظمة إرهابية".

كما أثارت الخطوة المحتملة انتقادات لدى الجمهوريين والمحافظين الأمريكيين الذين كانوا أبرز من دفع في اتجاه الانسحاب من الاتفاق. وأدان مايك بومبيو الذي كان وزيراً للخارجية لدى إدراج الحرس على القائمة، إمكانية إقدام إدارة بايدن على تغيير هذا الأمر، وقال: "الرئيس ترامب وأنا رمينا خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) وركّعنا إيران من خلال حملة ضغوط قصوى ناجحة"، في إشارة الى السياسة التي اعتمدها ترامب ضد طهران، وقامت على فرض عقوبات قاسية انعكست أزمة اقتصادية حادة لديها. ورأى أن "إدارة بايدن تعتزم هدر كل ذلك".

"خطوة رمزية"
وكان إدراج الحرس على قائمة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية خطوة رمزية الى حد كبير، نظراً لأن هذه المؤسسة العسكرية النافذة والعديد من قياداتها، كانوا أساساً تحت عقوبات أمريكية مختلفة منذ أعوام طويلة. والعقوبات المفروضة على الحرس تجمّد أي أصول له قد تكون تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، وتحظر على الأمريكيين أو شركات مقرها في الولايات المتحدة - بما يشمل المصارف التي لديها فروع فيها - من التعامل معه. ويضيف تصنيف "الإرهابي" إلى ذلك، عقوبة بالسجن قد تصل الى 20 عاماً لكل من تتم إدانته بـ"توفير دعم مادّي" للحرس.

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وترى باربارا سلافين، المتخصصة بملف إيران ضمن مجلس "أتلانتيك كاونسل" البحثي في واشنطن، أن إدراج الحرس على القائمة في 2019، كان خطوة سياسية بالدرجة الأولى، هدف من خلالها ترامب الى إرضاء حلفاء بلاده المناوئين لإيران، مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت لوكالة فرانس برس، أن رفع الحرس من القائمة سيكون له "الحد الأدنى" من المفاعيل عملياً، وأضافت: "هذا وضع تبدو فيه السياسة أهمّ من المضمون. سيبقى الحرس الثوري تحت العقوبات، بما يشمل فيلق القدس التابعة له (الموكلة العمليات الخارجية)، تحت سلطات مختلفة"، معتبرة أن رفعه من القائمة أمر يجدر القيام به في حال كان يؤدي الى تراجع الأنشطة النووية الإيرانية، في إشارة الى القيود التي سيعاد فرضها على برنامج طهران بحال إحياء اتفاق العام 2015.

وشدد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي الجمعة على أن رفع الحرس من القائمة، لن يغيّر من الوقائع على الأرض. وأوضح: "الهدف الأول للولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران، هو ألا تمتلك سلاحاً نووياً"، وأضاف: "أعتقد أن أي حل يغلق أمامهم (الإيرانيون) السبيل الى ذلك، هو أمر يساهم في الأمن الإقليمي"، علماً بأن طهران تنفي دائماً السعي لتطوير سلاح ذرّي وتؤكد سلمية برنامجها. ورأى ماكينزي أن الحرس هو أبرز عامل "خبيث" في الشرق الأوسط، مضيفاً: "لا أعرف الى أي مدى سيؤثّر رفعهم من القائمة". وشدد على أنه "فيما يتعلق بطريقة تفكيرنا بشأنهم، بشأن التهديد الذي يمثّلونه يومياً (...) لا أعتقد أن الكثير سيتغيّر بنتيجة ذلك".
م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)

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  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

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  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

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  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

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  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

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  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

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    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

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    الكاتب: صلاح شرارة