هل يدفع "التوتر" مع حميديتش إلى رحيل فليك عن البايرن؟

ذكر موقع "شبورت" الألماني أن مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك "ليس سعيدا تماماً" في ميونيخ، وأضاف أن السبب يعود إلى التوترات المتواصلة مع المدير الرياضي للفريق البافاري حسن صالح حميديتش،حيث يتجادل الثنائي بشكل مستمر حول موضوع التخطيط للفريق.

وفي نفس السياق، أوضحت مجلة "كيكر" الألمانية أن الخلاف بين فليك وحميديتش امتد أيضاً إلى تشكيلة الفريق البافاري، حيث يرغب حميديتش في حصول الحارس البديل ألكسندر نوبل على بعض دقائق اللعب.

ولفت موقع "شبورت" أنه لا يعرف لحدود الآن إن كانت التوترات بين حميديتش وفليك ستدفع هذا الأخير لترك بايرن ميونيخ وتولي مهمة الإشراف على المنتخب الألماني خلفاً ليوآخيم لوف، الذي أعلن رحيله عن "المانشافت" في الشهور القليلة القادمة، وأضاف نفس المصدر أن الاتحاد الألماني لم يتصل رسميا بفليك من أجل الحديث معه بشأن إمكانية تدريب المنتخب الألماني.

وتابع نفس المصدر أن الاتحاد الألماني لا يريد أن يتواصل حاليا مع مدربين لديهم عقد مع أندية أخرى، مضيفاً أن الأمر قد يتغير في حال أبدى أحد المرشحين انفتاحه على مفاوضات تدريب المنتخب الألماني، فيما أورد صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ لا يرغب بالمرة في رحيل هانزي فليك عن تدريب الفريق البافاري.

وذكر موقع "شبورت" أنه في حال رحيل هانزي فليك عن بايرن ميونيخ وتولي مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الألماني، فإن إدارة الفريق البافاري ستحاول التعاقد مع مدرب لايبزييغ يوليان ناغلسمان.

وأشار المصدر ذاته أن حسن صالح حميديتش "معجب" للغاية بالعمل الذي يقوم به المدرب الشاب ناغلسمان، إذ تم تداول اسمه سابقا في أكثر من مرة لتدريب البايرن. يشار إلى أن يوليان ناغلسمان يرتبط بعقد مع لايبزييغ يمتد حتى صيف 2023.