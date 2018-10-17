هل يدعي غاريث بيل الإصابة؟

كشف موقع صحيفة "إكسبريس" الألمانية عن أن غياب نجم ريال مدريد غاريث بيل عن لقاء "الميرنغي" اليوم الأربعاء أمام فريق مليلية، برسم الدور الـ 32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، أثار بعضاً من علامات الاستفهام لدى إدارة ريال مدريد حول حقيقة إصابة بيل، الذي لن يشارك مع الفريق بسبب مشاكل في المعدة.

وأوضح موقع "إكسبريس"، بناء على معلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية أن غياب بيل عن ريال مدريد ضد مليلية لم يرق لإدارة النادي الملكي، التي تعتقد أن النجم الويلزي يدعي الإصابة من أجل تفادي المشاركة مع "الميرنغي"، لاسيما وأن سهام الانتقادات انهالت بشدة على بيل بسبب مستواه الأخير في لقاء الكلاسيكو، الذي انتهى بفوز برشلونة على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل واحد.

وتابع نفس المصدر أن هناك شُكوكاً من كون بيل يتهرب من تحمل المسؤولية، في وقت يُعاني فيه ريال مدريد من أزمة نتائج عصفت بمدرب الفريق جولين لوبيتيجي من منصبه على رأس الإدارة الفنية للفريق، وأضاف أن النجم الويلزي لا يستطيع تحمل المسؤولية مثلما كان يفعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قاد الفريق إلى اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية أثناء المدة، التي حمل فيها قميص ريال مدريد.

يُشار إلى أن لاعب ريال مدريد السابق سانتياغو سولاري يتولى الآن مهمة تدريب "الأبيض الملكي" مؤقتاً، فيما تأمل جماهير "الميرنغي" في عودة فريقها سريعاً إلى سكة الانتصارات والمنافسة على كل الألقاب الممكنة.