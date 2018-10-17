 هل يدعي غاريث بيل الإصابة؟ | عالم الرياضة | DW | 31.10.2018

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عالم الرياضة

هل يدعي غاريث بيل الإصابة؟

بينما تأمل جماهير ريال مدريد عودة فريقها إلى سكة الانتصارات بعد هزيمة مدوية أمام الغريم التقليدي برشلونة، ذكرت تقارير صحفية أن هناك شكوكا حول صحة تعرض غاريث بيل للإصابة وغيابه عن مباراة اليوم الأربعاء أمام مليلية.

Fussball l Barcelona vs Real Madrid l 4:1 - Enttäuschung (Reuters/A. Gea)

صورة من الأرشيف.

كشف موقع صحيفة "إكسبريس" الألمانية عن أن غياب نجم ريال مدريد غاريث بيل عن لقاء "الميرنغي" اليوم الأربعاء أمام فريق مليلية، برسم الدور الـ 32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، أثار بعضاً من علامات الاستفهام لدى إدارة ريال مدريد حول حقيقة إصابة بيل، الذي لن يشارك مع الفريق بسبب مشاكل في المعدة.

مختارات

أثار رحيل كريستيانو رونالدو عن الريال دهشة المدرب الجديد يولن لوبتيجي. غير أن المدرب الإسباني يحاول بناء فريق جديد اعتمادا على ما لديه من لاعبين والآن يقول "لا نحتاج خليفة لرونالدو، فخليفته موجود، بيل يمكنه المساعدة". (31.07.2018)

يبدو أن الميركاتو الشتوي سيشهد الكثير من الإثارة والتشويق. تقارير صحفية تتحدث عن عزم ريال مدريد التقدم بعرض مبلغ مالي فضلاً عن نجم يحمل قميص "الميرنغي" منذ عدة سنوات من أجل إقناع تشيلسي بالتخلي عن هداف الدوري الإنجليزي. (17.10.2018)

وأوضح موقع "إكسبريس"، بناء على معلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية أن غياب بيل عن ريال مدريد ضد مليلية لم يرق لإدارة النادي الملكي، التي تعتقد أن النجم الويلزي يدعي الإصابة من أجل تفادي المشاركة مع "الميرنغي"، لاسيما وأن سهام الانتقادات انهالت بشدة على بيل بسبب مستواه الأخير في لقاء الكلاسيكو، الذي انتهى بفوز برشلونة على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل واحد.

وتابع نفس المصدر أن هناك شُكوكاً من كون بيل يتهرب من تحمل المسؤولية، في وقت يُعاني فيه ريال مدريد من أزمة نتائج عصفت بمدرب الفريق جولين لوبيتيجي من منصبه على رأس الإدارة الفنية للفريق، وأضاف أن النجم الويلزي لا يستطيع تحمل المسؤولية مثلما كان يفعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قاد الفريق إلى اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية أثناء المدة، التي حمل فيها قميص ريال مدريد.

يُشار إلى أن لاعب ريال مدريد السابق سانتياغو سولاري يتولى الآن مهمة تدريب "الأبيض الملكي" مؤقتاً، فيما تأمل جماهير "الميرنغي" في عودة فريقها سريعاً إلى سكة الانتصارات والمنافسة على كل الألقاب الممكنة.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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