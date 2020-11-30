هل يحمي الفلورايد الأسنان من التسوس فعلا؟

يتردد أنه بفضل الفلورايد تحسنت صحة أسنان الأطفال والمراهقين بشكل كبير نظرا لأهميته لمنع تسوس الأسنان. وكميات صغيرة من الفلورايد تجعل "مينا الأسنان" أكثر مقاومة لبكتيريا التسوس خصوصا في الأماكن التي لا تستطيع الفرشاة الوصول إليها. لكن، هل يحمي الفلورايد حقا الأسنان من التسوس؟
قبل الإجابة على هذا السؤال نتعرف على ما ذكره الموقع الألماني "إم إس إن". فقد قال الموقع: كل شخص لديه ثقب أو إثنين تقريبا في أسنانه، ويرجع ذلك في الغالب إلى إهمال العناية بصحة الأسنان والاستهلاك المفرط للحلويات. لأن البكتيريا الموجودة في الفم تمتص السكر من الطعام وتحوله إلى أحماض.
ويحاول الجسم من جانبه القضاء على هذه الأحماض ويطلق معادن وخاصة الكالسيوم والفوسفور من "مينا الأسنان" وتستقر في اللعاب، والخبراء يسمون هذه التنقية "إزالة التمعدن". بعدها تنتقل المعادن المتمركزة في اللعاب مرة أخرى إلى "مينا الأسنان" لحمايتها.
هنا يأتي دور معجون الأسنان وبالأخص الفلورايد الذي يحمي الأسنان من خطر التسوس. فوفقا للإرشادات الحالية، لجهات ناشطة في وقاية الأسنان من التسوس، يعد استخدام المستحضرات المحتوية على الفلورايد أحد أهم الركائز الأساسية للوقاية من التسوس، حسب موقع "لايف غوز أون" الألماني. حتى الانخفاض في تسوس الأسنان لدى الأطفال والمراهقين اليوم يعزى في المقام الأول إلى زيادة استخدام الفلورايد، وفقا لتقرير جمعية طب الأسنان الألمانية.
ويعمل الفلورايد بطرق مختلفة: من ناحية فهو يعزز إعادة التمعدن وبالتالي دمج فوسفات الكالسيوم في مينا الأسنان بسرعة أكبر، ما يعطي الأحماض وقتا أقل لمهاجمة الأسنان. من ناحية أخرى يُخزن الفلورايد في مينا الأسنان ويمكن أن يستخدم على الفور في وقت الضرورة.
إضافة إلى أن معجون الأسنان الغني بالفلورايد يغطي الأسنان بغشاء واق رقيق للغاية، يعمل في المقام الأول على تحييد الأحماض في الفم ومنع المعادن الأخرى من التلاشي من المينا، ورغم ذلك يجب الانتباه وعدم الافراط في استخدام الفلورايد.
الموقع ينصح الذين نبتت لديهم الأسنان الدائمة بأن أفضل ما يجب فعله في الصباح والمساء هو استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بنسبة أقل من 1000 جزء في المليون من الفلورايد - أي ملليغرام واحد لكل غرام من معجون الأسنان. فاحتواء الجسم على كميات كبيرة من الفلورايد على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يؤدي إلى التسمم بالفلور المزمن، والذي يصاحبه بقع صفراء بنية أو خطوط على مينا الأسنان وتلف العظام.
ع.اع. / ص.ش
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفشار/ البشار
البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.
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الفاكهة المجففة
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
القهوة المثلجة
تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
المكسرات
يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الليمون الساخن
لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
مكعبات ثلج
إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
مشروبات الطاقة
تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الزبيب مع الشوكولاتة
قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
رقائق البطاطس
على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.
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10 أطعمة تدمر أسنانك!
الحلوى
تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ