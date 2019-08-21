 هل يحل الروبوت قريباً محل حكم الراية؟ | عالم الرياضة | DW | 27.08.2019

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عالم الرياضة

هل يحل الروبوت قريباً محل حكم الراية؟

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس مقترحا لاستبدال حكم الراية المساعد بتقنيات الذكاء الاصطناعي. فهل يحل الروبوت قريباً محل الحكم المساعد؟

Fußball Bundesliga Schiedsrichter Abseits-Anzeige (picture-alliance/Rauchensteiner/Augenklick)

كم من لقب حُسم بأهداف من حالات تسلل واضحة، غفل عنها الحكم ومساعدوه! فجاءت تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" للتقليل من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، لكن رغم الفترة القليلة نسبياً منذ تطبيقها، إلا أنها ارتبطت ببعض الحالات التي زادت من حدة هذا الجدل بين المشجعين والمحللين الرياضيين على حد سواء.

وينشغل مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الآونة الأخيرة بدراسة مدى فائدة تقنية "الفار" في منافسات كرة القدم الأوروبية. وإذا كانت النتائج تنحو منحى الإيجابية، فإن حكام الخط براياتهم قد يصبحون ضرباً من الماضي، كما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مصادر من داخل الفيفا. وتنقل الصحيفة عن مصدرها قوله: "أنشأ الفيفا بالفعل قسماً خاصاً لدراسة هذه المجالات بدقة متناهية".

ويضيف المصدر بأنه "في يوم ما يمكن أن تحل الكاميرا والكومبيوتر محل الحكام المساعدين تماماً لتحديد حالات التسلل والرميات الجانبية".

وعلى الرغم من أن الأمر لا يزال في طور مسودة لمقترح، لكن الاحتمالات تبقى مفتوحة خلال السنوات المقبلة، خصوصاً وأن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أشد المؤيدين لتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

وفي هذا السياق يعتقد رئيس حكام تقنية "الفار" في الدوري الإنجليزي الممتاز نيل شاربريك أنه عاجلاً أم آجلاً، سيتعود جميع متابعي كرة القدم ومحبيها على فكرة "مكننة" اللعبة، وعلى "تقنية الفار التي تضفي أحياناً متعة أكبر على مجريات المباريات" على حد قوله. 

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يعمل صانعو السيارات على إدخال تقنية جديدة لمنع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف المحمول أو غفوة سريعة، بداية عبر أنظمة مساعدة في السيارات الذكية بإمكانها الالتزام بالمسار أو التوقف عند الحاجة. تتنبه السيارات الذكية لما حولها عبر الكاميرات والماسحات الضوئية، وتضيف إلى خوارزميتها بعد التعلم من مواقف حقيقية.

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    هل يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة قبل محاكمته أم لا؟ وفقاً للإحصاءات، فإن هذا القرار غالباً ما يحدده شعور القاضي فقط. لذلك تساعد خوارزمية "تقييم السلامة العامة" في اتخاذ القرارات المشابهة منذ عام 2017، حيث تتضمن بيانات ومعلومات عن ملايين الحالات الأمريكية مع تقييم المخاطر التي تنطوي عليها.

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    في أحد مطاعم بكين في الصين، بإمكان ضيوف المطعم طلب قائمة الطعام المفضلة لديهم من الروبوتات، ومن ثم يقوم المساعدون الرقميون بالبحث عن الطعام المطلوب في المطبخ (في الصورة) وتسليمه إلى النادل الروبوت، الذي يوصله إلى طاولة الزبون. نظام مؤتمت تماماً، كما يحفظ طلبات الزبائن من أجل الزيارة القادمة.

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    من لا يحلم بالحصول على خادم شخصي في منزله؟ هناك بالفعل بديل لذلك "الخادم الروبوت" مثل "ووكر" (في الصورة)، الذي يعمل كمساعد وينظم التقويم وحساب البريد الإلكتروني. كما يمكنه أيضاً اللعب مع الأطفال. وهناك أنواع أخرى للخادم الروبوت، حيث يحل محل ساعي البريد ويقوم بتسليم الطرود إلى المنازل. كل شيء ممكن! جينفر فاغنر/ ريم ضوا.


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