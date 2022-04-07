 هل يحقق القضاء الأمريكي العدالة للصحفي جمال خاشقجي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.11.2022

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سياسة واقتصاد

هل يحقق القضاء الأمريكي العدالة للصحفي جمال خاشقجي؟

يعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أحد أبشع جرائم الاغتيال السياسي في السنوات الأخيرة. حتى الآن لم تتم إدانة مدبري العملية، لكن محكمة أمريكية يمكن أن تغير ذلك. فهل يبقى هذا آخر أمل في تحقيق العدالة لخاشقجي؟

احتجاج أمام سفارة السعودية في باريس ضد اغتيال جمال خاشقجي 25.10.2018

تسعى خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى تحقيق العدالة له أمام القضاء الأمريكي.. فهل تنجح في مسعاها؟

من المنظور السعودي، قد يعد قرار تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في منصب رئيس الوزراء بدلاً من والده، خطوة ذكية. لأنه أصبح محصنا ضد الملاحقة الجنائية المحتملة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ تعيينه رئيسا للوزراء في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بموجب مرسوم ملكي.

مختارات

قالت خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي في لقاء مع DW، إن عقد قمة العشرين في السعودية ولو عن طريق الانترنت يمنح "السعودية الشرعية في ممارسة انتهاك حقوق الإنسان"، وإن الأمر أكبر من جريمة قتل خطيبها.

بعد مقتل المعارض والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول عام2018 ، رفعت خطيبته خديجة جنكيز دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020 بالتعاون مع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، التي أسسها خاشقجي، ضد محمد بن سلمان وآخرين متهمين بالتورط في مقتل جمال خاشقجي. كما طالب المدعون بحقوق شخصية تتمثل في تعرض جنكيز لأضرار شخصية وخسارة مالية نتيجة مقتل خطيبها.

بن سلمان يصر على الحصانة تجنباً للاتهامات

يقول محامو بن سلمان إن التعيين في منصب رئيس الوزراء، يمنح حصانة لولي العهد. لذلك يطالبون المحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية برفض الدعوى. ومن المتوقع أن تصدر محكمة أمريكية قرارها يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. لكن حتى الآن، لم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية ما إذا كانت ستمنح محمد بن سلمان الحصانة حقاً.

في عام 2020 ، حاكمت السعودية خمسة من المشتبه بمشاركتهم في مقتل خاشقجي، وحكمت عليهم في الأصل بالإعدام. وخُففت الأحكام في النهاية إلى السجن لمدة 20 عامًا. وبحسب تقارير مختلفة، يقال إن المحكوم عليهم يعيشون في مجمع فاخر بالقرب من الرياض. ولم تتم محاكمة نائب رئيس المخابرات العامة السعودية، أحمد العسيري والمستشار السابق لولي العهد، سعود القحطاني.

خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي

خديجة جنكيز: لا يمكنني الصمت كلماتي هي قوتي ولن أتخلى عن النضال من أجل العدالة

آخر أمل في تحقيق العدالة

عندما نقلت تركيا محاكمة 26 سعودياً مشتبهاً بهم إلى الرياض، في أبريل/ نيسان الماضي 2022 تلاشى "آخر أمل" في تحقيق العدالة للصحفي السعودي، حسب ما قاله نشطاء حقوقيون منتقدين ذلك. غير أن خطيبته، خديجة جنكيز، تعتقد أن الحقوق لا تضيع طالما أن هناك من يطالب بها. وقالت الصحفية والخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، البالغة من العمر 40 عاماً خلال محاضرتها الثانية في برلين تحت عنوان: هيلموت شميدت، "إذا قتلت دولة أبرياء، يجب إدانتها".

لذلك تأمل جنكيز أن تحقق الدعوى المدنية التي رفعتها في الولايات المتحدة الأمريكية العدالة، رغم علمها أن واقع السياسة في عالم يسوده الاضطراب، قد يعني أن يصبح الخارجون عن القانون شركاء مرة أخرى. لذلك فإن البروفسور إيكارت فورتس، مدير المعهد الألمانى للدراسات الدولية والإقليمية في هامبورغ (GIGA)، لا يعتقد أن مقتل خاشقجي سيتم التحقيق فيه بشكل كامل. ويقول فورتس لـ DW: "أعتقد أن فكرة مثول محمد بن سلمان أمام المحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية وإدانته غير واقعية".

العلاقات المتوترة بين السعودية وأمريكا

العلاقة الحالية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ليست على مايرام. فقبل أن يتولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد أعلن أنه سيعامل المملكة العربية السعودية على أنها "دولة منبوذة" بسبب قضية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي. لكن في يوليو/ تموز الماضي تخلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن عداوتهما أمام أزمة الطاقة العالمية ودشنا حقبة جديدة من التعاون بين البلدين.

لكن هناك الآن من جديد عضب شديد في الولايات المتحدة تجاه السعودية، والسبب هو قرار دول "أوبك بلس" بخفض انتهاجها من النفط بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وتعتبر المملكة العربية السعودية وروسيا القوى الرئيسية في هذا التحالف النفطي. وقد اعتبرت حكومة جو بايدن هذه الخطوة بمثابة دعم مباشر لروسيا في حربها على أوكرانيا. لأن الزيادة الناتجة في أسعار النفط تجلب لموسكو المزيد من الأموال.

لماذا ترفض السعودية اجراء تحقيق دولي في قضية مقتل جمال خاشقجي؟

اختفى دون ترك أي أثر له!

غير أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتخذ موقفاً سياسياً واقعيا، حسب رأي فورتس. فالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لديهما مصالح مشتركة تجاه إيران، على سبيل المثال. كما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع المملكة وتزودها بالأسلحة.

في السابق كانت لجمال خاشقجي علاقات وثيقة مع العائلة المالكة في السعودية. غير أنه أصبح ينتقد بشكل متزايد سياسات الحكومة، ولا سيما محمد بن سلمان.  في عام 2017، انتقل خاشقجي إلى واشنطن. و في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، اغتيل في القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث كان لديه موعد لتحضير بعض الوثائق للزواج من خطيبته، خديجة جنكيز ، وهي مواطنة تركية. وبحسب المعلومات الرسمية الواردة من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك 15 فرداً من الكوماندوس السعودي ينتظرونه في القنصلية. حيث قُتل، وقُطعتت جثته وأخفيت دون ترك أي أثر وفق ما تم تدواله!

بعد أن تولى بايدن منصبه، نشرت واشنطن تقريراً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية يفيد بموافقة ولي العهد السعودي على اغتيال خاشقجي. كما أظهر تقرير للأمم المتحدة أن القيادة السعودية هي المسؤولة عن الاغتيال. والرياض ترفض ذلك وتؤكد أن الجناة السعوديين تصرفوا من تلقاء أنفسهم. على الرغم من التقريرين، لم يحاسب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محمد بن سلمان بعد.

يأمل الخبير في شؤون الشرق الأوسط، فورتس، أن تمارس أمريكا ضغوطًا هائلة على محمد بن سلمان، على الأقل وراء الكواليس، ويقول "محمد بن سلمان لن يتخلص أبدا من التهمة التي تلاحقه بالاشتباه في إجازته قتل خاشقجي. وفي هذا الصدد، فهو منبوذ. مثل تلك الزيارات في بداية ولايته، عندما دخل أمريكا مع حاشية كبيرة وتم الترحيب به كمصلح، قد انتهت".

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

إيكارت فورتس: محمد بن سلمان لن يتخلص أبدا من التهمة التي تلاحقه بالاشتباه في إجازته قتل خاشقجي

جنكيز تأسف لأفعال السياسيين

من جهتها قالت خديجة جنكيز في برلين: "مرت أربع سنوات أدركت خلالها السياسة الواقعية". وتابعت جنكيز: "أنا الآن على دراية بمفاهيم النظام العالمي والمقايضات خلف الأبواب المغلقة، والمصالح الاقتصادية للدول وتوازن القوى". وأضافت أ،تها تشعر "بالأسى على هؤلاء السياسيين. إنه عار عليهم". لا يستحقون أي احترام.

كما اتهمت خديجة جنكيز ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، ولي العهد السعودي بالسعي وراء دوافع سياسية في قتل خاشقجي. الإصلاحات الديمقراطية في العالم العربي التي كان الصحفي يطمح إليها توقفت بهذه الطريقة.

واليوم تبدو الآفاق مظلمة بالنسبة لأولئك الذين يدافعون عن العدالةوالحرية. حيث يواصل محمد بن سلمان اعتقال وسجن المعارضين والصحفيين والنشطاء. وقد أحدثت حالة طالبة سعودية شابة، ضجة في الآونة الأخيرة، إذ حُكم عليها بالسجن 34 عاماً بتهمة إعادة نشر تغريدات لناشطات نسويات عن حقوق المرأة على موقع "تويتر".

جعلت جنكيز من السفر حول العالم والتحدث نيابة عن أولئك الذين لا صوت لهم، واجبا لها. وقالت لـ DW: "لا يمكنني الصمت". "كلماتي هي قوتي". وتابعت أنها لن تتخلى عن النضال من أجل العدالة.

ديانا هودالي/ إ.م

  • Portraitfoto: Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP/A. Nabil)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن سلمان

    هيأ ولي العهد السعودي كلّ شيء لأجل قيادة السعودية خلفاً لوالده، ورغم ثقل الملّفات المتهم بتورطه بها، كحرب اليمن وحملة الاعتقالات الواسعة، إلّا أن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده وضع الأمير الشاب في مرمى الانتقادات، خاصة مع تسريبات السي أي إيه التي استنتجت أن العملية جرت بموافقته. ولا تستبعد عدة تقارير إعلامية، إقدام القصر السعودي، في حال اشتداد الضغوط عليه، على عزل ولي العهد من منصبه.

  • Indonesien Außenminister Adel al-Dschubeir in Jakarta (Reuters/W. Kurniawan)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عادل الجبير

    اختفى الجبير تماماً في قضية خاشقجي، رغم أن الأمر يتعلّق بقنصلية هو المسؤول عنها سياسياً. تعوّد المتتبع على كثرة تصريحات وزير الخارجية الشاب في دفاعه عن القصر الملكي، لكن صمته أعطى رسالة بوجود أوامر عليا بضرورة تجنب التعليق في قضية خاشقجي. أول تصريح من الجبير في القضية كان: "القيادة السعودية خط أحمر"، ويبدو أن الرجل يحسب ألف مرة قبل الإدلاء بأيّ كلمة كي لا يجد نفسه في دائرة الإعفاء أو المحاسبة.

  • Ahmed Assiri Saudi Arabien General Brigadier (Getty Images/AFP/F.Nureldine)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بلاط بن سلمان

    رغم كل ما قدمه المستشار سعود القحطاني، من قيادته لأدوات الدعاية الإلكترونية وردوده "العدائية" على خصوم ولي العهد، ورغم اضطلاع أحمد العسيري بمهام التواصل في حرب اليمن ثم انتقاله للمخابرات بناءً على رغبة بن سلمان، إلّا أنهما كانا في الصفوف الأولى لمن تمت التضحية بهم في قضية خاشقجي. غير أن حظهما العاثر جعل تنحيتهما من منصبيهما غير ذات قيمة، فتداعيات القضية لم تتوقف.

  • Saudi-Arabien Geschäftsmann Waleed Al Ibrahim (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    الإعلام السعودي

    أسئلة كثيرة تُطرح حول طريقة تعامل وسائل الإعلام السعودي مع القضية. تماهت أولا مع الإنكار الرسمي، وحمّلت المسؤولية لإيران وقطر والإخوان، ولما بدأت السعودية الاعتراف بوقوع الجريمة، بذل الإعلام ذاته جهدا كبيرا لمحاولة إقناع الرأي العام برواية شكّك فيها الكثيرون، في وقت استغل فيه الإعلام القطري القضية لـ"تصفية" حسابات بلاده مع الرياض. (في الصورة وليد إبراهيم مالك مجموعة إم بي سي).

  • Abdurrahman ibn Abdulaziz as-Sudais Imam und Koranrezitator von Mekka (picture-alliance/AP Images/M. Elshamy)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الرحمن السديس

    يعرف المسلمون خطيب المسجد الحرام في مكة بصوته المنتشر في أشرطة قراءة القرآن، لكنهم فوجؤوا به يقرأ خطباً سياسيةً تدافع عن ولي العهد بشكل غير مسبوق. وجد السديس تفسيراً لقضية خاشقجي بالقول إن هناك محاولة لاستفزاز مشاعر مليون مسلم، لكن ليس السديس لوحده في هذا السياق، فالمؤسسة الدينية السعودية برمتها تدافع عن سياسات القصر، وعبّرت على الدوام عن مواقف لصالح حكام البلاد.

  • USA, Washington: Trump hält eine Kabinettssitzung im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    دونالد ترامب

    فضائح كثيرة حاصرت الرئيس الأمريكي واستطاع الإفلات منها، لكن مطرقة خاشقجي تدق في رأسه منذ عدة أسابيع. الضغط في الولايات المتحدة يدفع بترامب إلى تحديث تصريحاته حول القضية، ما أدى إلى تناقضه أكثر من مرة في الأجوبة. يعلم ترامب أن الانصياع للضغوط قد يكلفه خسارة علاقته مع ابن سلمان، ومن ثمة خسارة صفقات مالية ضخمة، لذلك يحاول إيجاد صيغة وسطية لا تضرب تحالفه مع السعوديين في مقتل.

  • Donald Trump und Jared Kushner (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    جاريد كوشنر

    صهر ترامب وأحد مستشاريه. يُعرف بكونه أحد أبرز أصدقاء ابن سلمان في الخارج. تقول تقارير الإعلام الأمريكي إنه يشكّل الوسيط المهم بين ابن سلمان وترامب، وإنه دافع على الدوام عن الرياض في دهاليز السياسة الأمريكية ووجد الكثيرمن الأعذار لولي العهد السعودي، لكنه يبدو أنه لم يستطع إيجاد الأعذار المناسبة في قضية خاشقجي، بل بات كوشنر، وفق تقارير إعلامية، يتهرب من التواصل المباشر مع ابن سلمان حول القضية.

  • Saudi-Arabien Riad Prinzen Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Mohammed bin Salman (picture-alliance/AA/B. Algaloud)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن زايد

    راهن ولي العهد الإماراتي على محمد ابن سلمان، لأجل محاصرة الإسلام السياسي والنفوذ الإيراني ووقف تداعيات الربيع العربي، لكن مهندس السياسات الإماراتية لم يدل بمواقف في قضية خاشقجي، فهل تخلّى تماماً عن حليفه الشاب؟ عمق الشراكة بين الرجلين تجعل كل واحدٍ منهما يحتاج للآخر في مثل هذه الملفات الحساسة، لكن الزلزال الذي أحدثه مقتل خاشقجي قوي جداً ووصلت شظاياه إلى أبعد ما تخيله أصحاب العملية.

  • Ägyptens Präsident al-Sisi für zweite Amtszeit vereidigt (picture-alliance/Xinhua/MENA)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الفتاح السيسي

    منذ صعوده إلى الرئاسة، والسيسي يمثل حليفاً استراتيجيا للسعودية، خاصة في المعركة ضد الإخوان. يراهن السيسي على المساعدات السعودية لتحسين أوضاع بلدٍ يعاني اقتصادياً، وفي المقابل لا يبخل بأيّ شكل من الدعم السياسي للرياض. لكن دفاعه عنها جاء محتشما في قضية خاشقجي. يعي السيسي أن سقوط بن سلمان سيؤثر سلباً على حكمه لمصر، لكنه لا يريد رفع النبرة في جريمة ستضيف المزيد من السواد لسيرته الحقوقية .

  • Luxemburg Präsident Emmanuel Macron (Imago/Belga/E. Lalmand)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    إيمانويل ماكرون

    كجل زعماء الغرب، يرفع الرئيس الفرنسي شعار حقوق الإنسان في تعامله مع الشرق، لكن عندما يتعلّق الأمر بالسعودية، التي تشتري ملايين اليوروهات من أسلحة فرنسا، يجد ماكرون مبرّرات الاقتصاد والتعاون الاستراتيجي لاستمرار العلاقة. وحتى عندما تعالت الأصوات بوقف صادرات الأسلحة رداً على جريمة خاشقجي، رّد ماكرون بحدة عكست موقفه الصعب، لكنه حاول الاستدراك بالتأكيد على خطورة جريمة خاشقجي.

  • Theresa May (Reuters/H. Nicholls)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    تيريزا ماي

    قبل أشهر، خرج عشرات المتظاهرون للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية حتى توقف صفقات الأسلحة خلال استقبالها لابن سلمان، لكنها رفضت التفريط في تحالف لندن والرياض. تواجه ماي أياما صعبة بسبب دعوات لسحب الثقة منها، لذلك لا ترغب بإضافة صداع جديد يخصّ قضية خاشقجي، وحاولت تقديم ردٍ قوي بوصف اعتراف السعودية الأول في القضية بالفاقد للمصداقية، غير أن مثل هذه التصريحات لم تشف غليل معارضيها.

  • Israel PK Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بنيامين نتنياهو

    انتظرت القيادة الإسرائيلية لعقود موقفا معتدلا من السعودية إلى أن جاء عهد ابن سلمان الذي لم يمانع بحق إسرائيل في الوجود. لذلك تشكّل أزمته الحالية مشكلاً لدى بنيامين نتنياهو الذي لا يرغب حتماً في عزل أمير يتقاسم مع إسرائيل الكثير من الأهداف، منها "صفقة القرن" ودورها في مشروع نيوم، والوقوف في وجه المشروع الإيراني بالمنطقة، وتقزيم دور حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المقاتلة.


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FILE PHOTO: A demonstrator holds a poster with a picture of Saudi journalist Jamal Khashoggi outside the Saudi Arabia consulate in Istanbul, Turkey October 25, 2018. REUTERS/Osman Orsal/File Photo

القضاء التركي يثبّت إحالة قضية قتل خاشقجي إلى السعودية وخطيبته ترد 07.04.2022

في خطوة كانت متوقعة ونددت بها جماعات حقوقية قبل إعلانها رسميا، أوقفت محكمة تركية محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وأحالت القضية للسعودية. خطيبة خاشقجي أعلنت عن خطوات قانونية ردا على القرار.