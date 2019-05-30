هل يحضر أردوغان حفل زفاف أوزيل؟

ذكر موقع صحيفة "تسايت" الألمانية، أن نجم فريق أرسنال مسعود أوزيل، سيتزوج اليوم الجمعة (السابع من يونيو/حزيران 2019) من خطيبته ملكة جمال تركيا أمينة جولشا في حفل زواج يتوقع أن تحضره عدة شخصيات مهمة.

وأشار موقع صحيفة "دي فيلت" أنه من المتوقع حضور حوالي 300 شخص إلى حفل زواج الدولي الألماني السابق في مدينة إسطنبول التركية، وأضاف الموقع الألماني أنه يُنتظر حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حفل الزواج.

وكان موقع مجلة "فوكس" الألمانية قد ذكر في وقت سابق أن مسعود أوزيل وخطيبته أمينة جولشا التقيا في الـ (15 مارس/ آذار 2019) مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سلم الثنائي على ما يبدو دعوة إلى أردوغان من أجل حضور زفافها.

يذكر أن مسعود أوزيل التقى مع الرئيس التركي في أكثر من مرة، بيد أن صورة التقطها نجم أرسنال مع أردوغان قبل انطلاق مونديال روسيا جرت على أوزيل انتقادات لاذعة للغاية، ليضطر بعدها أوزيل إلى اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الألماني.

من جهة أخرى، استبق مسعود أوزيل (30 عاماً) حفل زفافه بتوجيه رسالة خاصة إلى معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال الدولي الألماني السابق "لقد سألني العديد من المعجبين عن أمنيتنا في حفل الزفاف...أدعو كل واحد منكم إلى دعم مشروع شديد القرب إلى قلبي وقلب زوجتي...أنا وأمينة سنتحمل كلفة إجراء ألف عملية جراحية للأطفال المحتاجين".