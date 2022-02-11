هل يجتمع رونالدو مع مدربه السابق؟

منذ رحيل المدرب الأسطوري سير أليكس فيرغسون عن تدريب فريق مانشستر يونايتد والفريق الإنجليزي يعاني من تذبذب واضح في المستوى وتراجعه على عدة أصعدة. وتعاقد "الشياطين الحمر" مع أكثر من مدرب على أمل العودة بقطار الفريق إلى مساره الصحيح، بيد أن كل المحاولات لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

وتعاقد مانشستر يونايتد قبل شهور مع المدرب الألماني الشهير رالف رانغنيك، والذي سيرحل بدوره عن الفريق نهاية الموسم، ما يزيد الضغوطات على مانشستر يونايتد لاختيار مدرب قادر على إعادة أمجاد الفريق.

وتشير صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي من الأسماء المطروحة بقوة لتدريب الفريق بداية من الموسم الماضي، مضيفة أن المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون تربطه علاقة جيدة مع كارلو أنشيلوتي.

وتابع نفس المصدر استنادا إلى معلومات نشرتها شبكة "ESPN" الشهيرة أن فيرغسون أوصى بالتعاقد مع كارلو أنشيلوتي، في حال لم ينجح الفريق في التعاقد مع مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو.

وتربط كارلو أنشيلوتي علاقة خاصة للغاية مع نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، حيث أشرف على تدريبه في ريال مدريد الإسباني وساعده على الفوز مع "المرينغي" بعدة ألقاب.

وكان كارلو أنشيلوتي قد أثنى في أكثر من مرة على احترافية وموهبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واصفا إياه بالأسطورة. إلا أن أنشيلوتي نفى في وقت سابق أن يكون قد طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، حسب ما تناقلته أكثر من وسيلة إعلامية.

وعاد كريستيانو رونالدو بداية هذا الموسم إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد بعد سنوات عديدة قضاها في ريال مدريد ويوفنتوس. بيد أن الهداف البرتغالي يعاني حالياً برفقة مانشستر يونايتد، وقد يتوهج من جديد في حال اجتمع مجدداً من مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.

ر.مِ/