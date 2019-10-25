 هل يتهرب مبابي من تمديد عقده مع سان جيرمان؟ | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 25.11.2019

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رياضة

هل يتهرب مبابي من تمديد عقده مع سان جيرمان؟

في الوقت الذي يسعى فيه حامل لقب الدوري الفرنسي تمديد عقد مهاجمه كيليان مبابي، يبدو الأخير غير متحمس للفكرة، بل "غير مطمئن" لذلك تقول صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

FIFA 2018 WM Qualifikation Frankreich - Niederlande Kylian Mbappe (picture-alliance/abaca/C. Liewig)

يحاول نادي باريس سان جيرمان وراء الكواليس تمديد عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الممتد إلى غاية نهاية يوليو/ تموز من موسم 2022. لكن وعلى ما يبدو حماس بطل العالم للتجاوب مع رغبة ناديه لا تزال خجولة.

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فوفق تقرير "ليكيب" الفرنسية، فإن ليوناردو مدير الكرة بالنادي يحاول عبر اجتماعات متكررة اقناع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما على تسريع إجراءات التمديد، خاصة في ظل وجود احتمالية التعاقد مع لاعبين آخرين إذا ما تأخر مبابي في قراره. غير أن الجوهرة الفرنسية "غير مطمئن" لهذه الخطوة تقول الصحيفة الفرنسية.

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ويبدو أن اللاعب الحامل لقميص 7 يستمع وباهتمام لعرض ناديه، لكن هذا لا يعني أنه سيبقى في القلعة الباريسية. ووفق معلومات حصلت عليها الصحافة الفرنسية من مقربين لمبابي فإنه لن يوقع على عقد يسمح له بالانتقال إلى نادٍ آخر في السنوات القادمة، خاصة وأن كيليان مبابي متعطش للألقاب الكبرى وهو يدرك جيدا أن ذلك لن يحدث بالضرورة إذا ما بقي حاملا لقميص النادي الفرنسي.

وقد سبق أن وُجهت له نصيحة من أسطورة كرة القدم حاج ضيوف، الذي قال له وبصراحة ما معناه: "إذا أردت الفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور)، فعليك مغادرة فرنسا".

حجة ضيوف أن الدوري الإسباني أو الإنجليزي هما البوابة الحقيقية للجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وكان ذلك حين تمّ ترشيح اسم مبابي على قائمة من ثلاثين مرشحا.

وقد يبقى الخيار الأمثل بالنسبة للاعب إذا ما قرر البقاء مع سان جريمان، هو التمديد لمدة سنة واحدة فقط، غير أن ذلك بعيد جدا عن ممارسات النادي الفرنسي بخصوص عقوده مع اللاعبين. 

و.ب

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