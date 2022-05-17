هل يتم معاملة اللاجئين في ألمانيا وأوروبا على قدم المساواة؟

الضيوف: د.أرسولا ساوتر، عضوة الحزب المسيحي الديمقراطي CDU / سليمان تدمري، صحفي سوري في ألمانيا / بليز فرانسيس ندولومنغو، محامي مختص بقضايا العنصرية / فرداد هوغوغي، رئيس حزب FDP في شرق كولونيا / مريم أروين، لاجئة أفغانية في ألمانيا / أنس معضماني،لاجئ سوري في ألمانيا / أنا يارش، طالبة أوكرانية في ألمانيا / هاني خلف، لاجئ عراقي في ألمانيا / عزيزة خلف، لاجئة عراقية في ألمانيا / أنا شايكا،لاجئة أوكرانية في ألمانيا