هل يتمكن بوكيتينو من استخراج الأفضل من نجوم باريس سان جرمان؟

عانى فريق باريس سان جرمان محليًا في الفوز على أرضه في الآونة الأخيرة حيث تعيّن عليه قلب تخلفه ثلاث مرات في آخر 4 مباريات، كما أنه حسم مبارياته ضد ليون وميتز وأنجيه وليل بتسجيله هدف في الدقيقة 87 أو بعدها، كما قلب تخلفه مرتين في آخر مواجهتين له مع لايبزيغ الألماني إلى فوز على أرضه وتعادل خارج القواعد.

في المواجهة الأولى ضد لايبزيغ وجد فريق العاصمة الفرنسية نفسه متخلفًا 1-2 على أرض ملعب بارك دي برانس قبل أن يساهم ميسي في قلب النتيجة لصالح فريقه 3-2.

وفي مباراة الإياب الأربعاء التي غاب عنها ميسي بداعي الإصابة، تخلف صفر-1 ثم تصدى حارس مرماه الإيطالي جانلويجي دوناروما لركلة جزاء ليبقيه في المباراة، قبل أن يتقدم بهدفين لاعب وسطه الهولندي جورجينو فينالدوم. مع ذلك فرط بالفوز واكتفى بالتعادل ليفقد الأفضلية في هذه المجموعة متخلفاً عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وسيحل ضيفًا عليه لاحقا.

وعلى الرغم من مجرة النجوم التي يضمها الفريق الباريسي، فإنه لم يقدم العروض الممتعة أقله حتى الآن وبدا دفاعه هشّاً وبالتالي فإن الضغوطات بدأت تزداد على مدربه الارجنتيني.





بانتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان اكتمل الهجوم الناري للفريق، لكن الشرارة الحقيقية لم تظهر بعد.

المدير الرياضي للنادي الفرنسي، البرازيلي ليوناردو تدخل للدفاع عن الفريق والمدرب وسط وابل من الانتقادات تعرض له الفريق في الآونة الاخيرة قائلاً: "من الواضح أننا لم نبلغ المستوى الذي نرجوه. لكن ما لا أؤيده هو الطريقة التي يتم فيها الحكم على المدرب واللاعبين الذين تم التعاقد معهم هذا الموسم". وتابع "سنرى أين نحن في نهاية الموسم. نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا ونحن نملك الاسلحة اللازمة لذلك وأنا مقتنع بذلك".

وويبدو أنه وعلى مستوى اللاعبين، هناك قناعة بأن الفريق لم يبلغ بعد مستوى التجانس المطلوب، فقد خرج النجم البرازيلي نيمار إلى وسائل الإعلام مؤكداً درايته بالإمكانات الهائلة لفريقه، في الوقت ذاته حثّ على ضرورة ما أسماه "تفاهم أفضل" بين اللاعبين إذا ما أرادوا تحقيق الألقاب، وذلك خلال مقابلة بثت على موقع يوتيوب نهاية الشهر الماضي.

وقال المهاجم البالغ 29 عامًا لقناة "فوي كلير" على يوتيوب، في مقابلة تم تصويرها في باريس في 27 أيلول/سبتمبر على ما يبدو، "بغض النظر عن الأسماء الموجودة في الفريق، نحن على دراية بإمكاناتنا والفريق الذي نملكه اليوم. لكن إذا لم نلعب معًا، إذا لم نعمل معًا، إذا لم نبذل جهودًا لصالح بعضنا البعض، فلن نحقق أمورًا كثيرة. كفريق، نحتاج إلى تفاهم أفضل بين بعضنا كي نحقق مبتغانا".

وتابع نيمار زميل ميسي السابق في برشلونة "عندما تجتمع كل هذه الأسماء الكبيرة التي صنعت تاريخ كرة القدم، فإن ذلك يجعلنا إحدى الفرق الرئيسية التي يسعى الجميع للتفوق عليها، هذا واضح. لكنني أعتقد أن الفرق الأخرى عززت تشكيلاتها بشكل جيّد للغاية. في كرة القدم، عليك أن تلعب".

خ.س/و.ب (أ ف ب)