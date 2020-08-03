 هل يتسبب فيروس كورونا بالعقم لدى الرجال؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 10.09.2020

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صحة

هل يتسبب فيروس كورونا بالعقم لدى الرجال؟

دراسة ألمانية أكدت أن الإصابة بالعقم بسبب كورونا هو امر لا يمكن استبعاده، إذ بينت الأبحاث أن الفيروس لا يصيب الجهاز التنفسي فقط، بل ينتقل ليصيب مناطق أخرى في جسم الإنسان، فإلى مدى يمكن أن يؤثر على الانجاب؟

صورة رمزية لاختبار الحمل

صورة رمزية لاختبار الحمل

قام فريق من الباحثين من المركز الألماني لأمراض التآكل العصبي في توبنغن، بإجراء أبحاث على إصابات العدوى لفيروس كورونا، حيث بينت الأبحاث أن فيروس كورونا لا يصيب الجهاز التنفسي فقط، بل من الممكن أن يصيب المرض أعضاء أخرى في جسم الإنسان. ويقصد بأمراض التآكل الصبي أو التنكس العصبي الأمراض التي تصيب بنية أو وظيفة الخلايا العصبية، بما يصل لموتها أو يصيب أجزاء منها بالتصلب والضمور، وفقا لما أورد موقع SWP الألماني.

وبين البحث الذي تم نشره في المجلة المتخصصة "Cell Reports" أن فحص مدى انتشار الفيروس في الجهاز التنفسي وطريقة عمله، يساعد على فهم كيف يمك أن ينتشر في الجسم، وذلك وفقا لما صرح به العالم الألماني فيكاس بانزال من المركز الألماني لصحيفة بيلد.

تقييد إنتاج الحيوانات المنوية

وبينت الأبحاث قدرة فيروس كورونا على تقييد انتاج الحيوانات المنوية، كما يمكن أن تؤدي الإصابة بالفيروس إلى التهاب الخصيتين، وبالتالي التأثير على الخصوبة أو الإصابة بالعقم.

وبينت الأبحاث قدرة فيروس كورونا على تقييد انتاج الحيوانات المنوية، كما يمكن أن تؤدي الإصابة بالفيروس إلى التهاب الخصيتين، وبالتالي التأثير على الخصوبة أو الإصابة بالعقم.

وأوضح بإنزال للصحيفة الألمانية أن الأبحاث بينت أنه "إذا تجاوز فيروس كورونا الحواجز الدفاعية للدماغ، فإنه يمكن أن يحد من دفاع الجسم ويؤدي إلى التهاب في الدماغ. كما يمكن أن يتسبب أيضًا في تلف الرئتين والأوعية الدموية. وبينت الأبحاث قدرة الفيروس على تقييد انتاج الحيوانات المنوية، كما يمكن أن تؤدي الإصابة بالفيروس إلى التهاب الخصيتين، وبالتالي التأثير على الخصوبة أو الإصابة بالعقم.

وكانت دراسة بريطانية أجرتها جامعة بيرمنغهام قد تعرضت لإصابة المرأة الحامل بكورونا، وقدرة الفيروس على الانتقال للجنين، حيث نشرت الدراسة في الموقع الالكتروني المتخصص BMJ   وبينت الأبحاث أن النساء المصابة بالمرض بحاجة إلى عناية مكثفة مقارنة بالنساء غير الحوامل المصابات بالمرض. وبينت الدراسة إمكانية انتقال الفيروس إلى الجنين، بيد أن هذه الحالات لم تكن متكررة ونادرة، بمعنى أن اصابة الأم ليس بالضرورة معناه إصابة الجنين، إلا أن الامكانية موجودة.

وبينت الدراسة أن الخطر الأكبر للمرأة الحامل المصابة بكورونا يتمثل بعدم قدرة الأطباء على إعطائها أية أدوية فعالة لعلاج المرض، لما في ذلك خطورة كبرى على الجنين، وإمكانية موته أو تعرضه لتأثيرات طبية خطيرة.

وبينت الدراسة البريطانية الحاجة إلى أبحاث طبية معمقة تبحث قدرة الفيروس على الانتقال عبر المشيمة للجنين. وطمأنت الدراسة أن الأبحاث بينت عدم تشوه الأجنة للأمهات الحوامل المصابات بالمرض، وهو ما يقلل من المخاوف على صحة الأجنة حال إصابة التم بفيروس كورونا. كما أكدت الدراسة أن نسبة وفيات الأطفال للأمهات المصابات كانت مشابهة لنسبة الوفيات للأمهات غير المصابات، وهو ما يشكل خبرا سعيدا في عدم قدرة الفيروس على التأثير على حياة الأجنة.

ع.أ.ج/ع.ج.م 

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة المُعلبة

    تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.

  • Symbolbild Wursttheke

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    اللحوم المصنّعة

    كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة الجاهزة

    ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    التدخين

    لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الكافيين

    لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الفواكه والخضروات

    يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأسماك

    لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    المكسرات

    تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.

    الكاتب: دالين صلاحية


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