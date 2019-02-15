هل يتسبب الملح في الإصابة بأمراض الحساسية؟

لطالما أكد خبراء الصحة على أن تناول الملح بكميات مرتفعة قد يتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم و أمراض القلب، إذ يحث الخبراء على ضرورة التقليل قدر المستطاع من هذه المادة أو التخلي عنها بشكل كامل، وذلك من أجل التمتع بصحة جيدة.
ويبدو أن عواقب تناول الملح تزداد مع مرور الوقت والتقدم في السن. وقد أصبحت هذه المادة موضوع دراسة وبحث من طرف المهتمين بالمجال الطبي. آخر الدراسات خلصت إلى أن النظام الغذائي الغني بمادة الملح يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالحساسية، إذ تساهم هذه المادة، التي لا تكاد تخلو أي وجبة غذائية منها، في نشأة خلايا مناعية مسؤولة عن الحساسية، وفق ما أورد موقع "BR24".
وأوضحت الدراسة الصادرة عن جامعة ميونيخ الألمانية أن الملح ينشط بعض الخلايا المناعية، والتي يمكن أن تتسب في الإصابة بأمراض الحساسية، حيث لاحظ الخبراء أن الملح يؤدي إلى تكوين ما يطلق عليه خلايا "Th2".
وأفاد موقع "infranken" الألماني أن هذه الخلايا هي مجموعة فرعية من خلايا "T"، إذ تعد هذه الخلايا جزءا من جهاز المناعة وتلعب دوراً مهماً في مقاومة الجسم للعدوى، بيد أن هذه الخلايا يمكن أن تلعب دوراً عكسياً في حال تعرضها لخلل ما، فقد تتسب في الإصابة ببعض الأمراض الجلدية على غرار الالتهاب الجلد العصبي.
وتابع نفس المصدر أنه بهدف التأكد من دور الملح في تنشيط الخلايا المناعية، فحص الخبراء عينات من أشخاص يعانون من مرض التهاب الجلد التأتبي (حساسية مزمنة)، حيث عثر الخبراء على تركيز عال من ملح كلوريد الصوديوم عند هؤلاء الأشخاص، ويزيد بـ 30 مرة عن التركيز الموجود لدى الأشخاص العاديين.
في المقابل، قالت المشرفة على الدراسة كريستينا زيلنسكي "لحد الآن، لم نتمكن من إثبات كيفية وصول مستويات مرتفعة من الملح إلى الجلد"، وأضافت الأستاذة بجامعة ميونيخ الألمانية: "لا نعرف الكثير حول ما إذا كان النظام الغذائي قليل أو عالي الملح يمكن أن يؤثر في نشأة أو تطور أمراض الحساسية". فيما أكدت نفس المتحدثة على ضرورة القيام بمزيد من الأبحاث في هذا المجال، من أجل معرفة تأثير دور الملح بشكل كبير على أمراض الحساسية في المستقبل القريب.
ر.م/ع.ش
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
حساسية غبار الطلع
أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "أبوتيكن أوم شاو" الألماني أن كل واحدا بين كل سبعة أشخاص في ألمانيا يعاني من نوع ما من الحساسية. وبحسب الاستطلاع فإن نحو 62.6 بالمائة من المصابين يتحسسون من غبار طلع الأشجار والنباتات، حيث يصيب بشكل خاص الأغشية المخاطية الأنفية. وترافق ذلك أمراض القنوات التنفسية. ويعود سبب هذه النسبة العالية من المصابين بحساسية غبار الطلع إلى الإصابة بها في السنوات المبكرة من العمر.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
القراديات والغبار المنزلي
على العكس من ذلك يعاني كل رابع شخص من حساسية بسبب الغبار المنزلي و/أو القراديات، حسب الدراسة. وهذا يشكل ما نسبته 23.3 بالمائة من المصابين بأمراض الحساسية.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
شعر الحيوانات
في المركز الثالث تأتي الحساسية من شعر الحيوانات، إذ يشعر ما نسبته 21.6 بالمائة من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب شعر الحيوانات أو قشورها الجلدية. وبشكل خاص يعاني المصابون من شعر الكلاب والقطط.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المواد الغذائية
يتحسس ما نسبته 17.6 بالمائة من المصابين بالحساسية في ألمانيا من أصناف معينة من الفواكه والخضروات ومنتجات الحليب والجوز والبروتينات. لكن تجنب تناول بعض أصناف هذه المواد الغذائية يحد من أثار الحساسية التي تسببها.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
بعض أصناف الأدوية
على الرغم من أهمية الأدوية للعلاج، إلا أنها قد تتسبب أيضاً تأثيرات جانبية، تشكل الحساسية نسبة 10 بالمائة منها، والمقصود بها "الحساسية للأدوية" التي تتمثل في الطفح الجلدي على سبيل المثال. وأظهرت الدراسة أن نحو 12.3 من المشاركين يعانون من هذا النوع من الحساسية، التي تسببها في المقام الأول المسكنات والبنسلين.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
العطور والمستحضرات الكمالية
لا يمكن للبعض أن يتصور حياتنا الحديثة من دون العطور، التي يزداد استخدامها في مستحضرات التجميل والغسول والمنظفات. لكن العطور تثير حساسية 9.2 بالمائة من المشاركين في الدراسة، إذ تتسبب باحمرار الجلد والحكة والالتهابات المزمنة.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المعادن
7.4 في المائة من الألمان يعانون من حساسية المعادن، ولا سيما النيكل، الذي يتسبب بأعراض الحساسية. لكن حتى مشابك تعديل الأسنان والركب والأوراك الصناعية تتسبب لدى البعض بالحساسية.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
لسعة الحشرات
وكشفت الدراسة أيضاً أن 7.1 بالمائة من الألمان يعانون من صدمة الحساسية، التي تسببها لسعة الحشرات، كالنحل والزنابير والدبابير أو العناكب.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المواد الكيميائية
وتبلغ نسبة حساسية للمواد الكيميائية 6 بالمائة على الأقل. وغالباً ما يكون ذلك بسبب عدم تحمل دخان السجائر أو المذيبات أو الغازات. أما الأعراض فتكون غير محددة، إذ تختلف من شخص إلى آخر. لكن الأعراض الشائعة هي الشعور بالتعب والصداع وحرقة في العيون وضيق في التنفس.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
أشعة الشمس
صنفت الدراسة الحساسية من أشعة الشمس في المرتبة العاشرة، إذ يحمر الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، في بعض الحالات الأسوأ تتشكل فقاعات مؤلمة على الجلد. ومن أجل الوقاية من آثار الحساسية من أشعة الشمس يجب دهن الجلد بالكريمات الواقية من أشعة الشمس.