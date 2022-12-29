هل يتراجع مستوى ذكائنا! - لماذا يتراجع مستوى ذكائنا باستمرار؟

عالم السياسة جيمس فلين الذي يعيش في نيوزيلندا اكتشف في عام 1984 أن معدلات الذكاء في العديد من البلدان كانت ترتفع بشكل مطرد منذ بداية القرن العشرين، وسمي ذلك بتأثير فلين. كانت هذه الزيادة مبررة بتحسن التغذية والرعاية الطبية، وفي المقام الأول بتوفير التعليم على نطاق واسع.

لكن بعد فترة وجيزة من مطلع القرن الحادي والعشرين اكتشف إحصائيون نرويجيون أن تأثير فلين لم يعد مجديا. بل على عكس ذلك تسجل بعض البلدان منذ ذلك الحين انخفاضا طفيفا في معدلات الذكاء. وحتى اليوم لا يجد الباحثون إجابة على السؤال: لماذا يتراجع ذكاؤنا؟

يعتقد العديد من علماء البيولوجيا العصبية وعلماء النفس أن الرقمنة والتحول في وسائل الإعلام قد يكون لهما تأثير سلبي على معدلات الذكاء. فقد توصلوا إلى أن تزايد أوقات المكوث أمام الشاشات والاستخدام الدائم للهواتف الذكية يقللان من قدرتنا على التركيز، وأن هذا يفوق قدرة التحمّل لأدمغتنا. يضاف إلى ذلك أن عوامل بيولوجية خارجية قد يكون لها أيضا تأثير على الذكاء، مثل الزيادة الهائلة في إنتاج الوقود الأحفوري والاستخدام اليومي للبلاستيك.





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