 هل يتخلي بايرن ميونخ عن ماني لصالح تشيلسي؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.05.2023

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رياضة

هل يتخلي بايرن ميونخ عن ماني لصالح تشيلسي؟

بدأ الحديث يدور بقوة داخل وخارج ألمانيا عن مستقبل النجم السنغالي ساديو ماني خاصة مع إبداء تشيلسي اهتماماً متزايدا للحصول على خدمات اللاعب- والمشكلات التي تلاحق اللاعب السنغالي داخل وخارج الملعب.

السنغالي ساديو ماني لاعب البايرن

هل يغادر ساديو ماني بايرن ميونخ بعد أقل من عام؟ وإلى أين ستكون وجهته المقبلة؟

يبدو أن بايرن ميونيخ قد بدأ مهمة البحث عن مشترِ للاعبه ونجم ليفربول السابق ساديو ماني خاصة مع إبداء تشيلسي اهتماماً زائداً بالحصول على خدمات اللاعب.

مختارات

وكان ماني قد انضم إلى بطل البوندسليغا  قادما من الريدز الصيف الماضي. ومع ذلك، فقد كان الموسم الأول صعبًا في ألمانيا بالنسبة للجناح السنغالي.

صعوبات داخل الملعب.. وخارجه!

منذ رحيل ساديو ماني عن ليفربول الصيف الماضي للانضمام إلى بايرن ميونيخ لم تسر الأمور كما هو مخطط لمهاجم الريدز السابق، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا 12 هدفًا إلى جانب خمسة تمريرات حاسمة في 35 مباراة في جميع المسابقات، وكان هدفه ضد ماينز في 22 أبريل/نيسان هو الأول له منذ نهاية أكتوبر/تشرين الثاني.

وبحسب موقع "فوت بول 365" فإن ماني لم يواجه صعوبات على أرض الملعب فحسب، بل خارجه أيضًا. فبعد هزيمة بايرن 3-0 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، تواترت أنباء عن احتكاك عنيف بين ماني وزميله في الفريق ليروي ساني، مما أدى إلى إيقاف الأول لمباراة واحدة.

ووفق ما ورد من معلومات، حث ساني رؤساء النادي على عدم التعامل بقسوة مع زميله ماني، وهو على الأرجح السبب في أن لاعب ليفربول السابق تم إيقافه فقط لمباراة واحدة وفرضت عليه غرامة.

ونشر موقع ليفربول.كوم  Liverpool.com أن أحداً لم يكن يتوقع أنه بعد أقل من عام من التعاقد مع أحد أهم لاعبي ليفربول، سيبدأ بايرن ميونيخ في التفكير بالسماح لساديو ماني بمغادرة النادي.

تشيلسي يظهر في الصورة

على الرغم من حقيقة أن ساني وماني قد تصالحا، ترددت أنباء عن أن بايرن بات يتطلع للتخلص من الأخير في نهاية الموسم. ومع وجود شكوك حول مستقبل نجم السنغال صاحب الـ95 مباراة دولية، يُعتقد أن تشيلسي يفكر في اتخاذ خطوة إلى الأمام وضم ماني إلى صفوفه.

وكان تشيلسي - الذي هو في أمس الحاجة إلى مهاجم قوي - قد أنفق ثروة طائلة خلال العام الماضي لضم لاعبين، ورغم ذلك فمن المتوقع أن يواصل محاولاته لضم لاعبين من النوع السوبر، ومن المحتمل أن يكون لاعب خط الوسط ماني على رأس جدول الأعمال.

ساديو ماني لاعب البايرن

يقول محللون ومعلقون رياضيون إن ماني يواجه في الفترة الحالية مشكلات داخل وخارج الملعب

بدوره، كتب كريستيان فالك اللاعب النمساوي السابق والمحلل الرياضي في صحيفة Sport BILD إن بايرن "يبحث عن مشترٍ" لماني، وأضاف في تصريحات نقلها عنه موقع فوت بول 365: "تشيلسي مهتم بالتعاقد مع ماني، و"البافاريون "سيكونون على استعداد للتفاوض إذا طُلب منهم ذلك".

نابولي.. وجهة أخرى؟

على جانب آخر، يشير خبراء إلى أن بايرن يأمل في أن يتمكن من ضم النجم السنغالي إلى صفقة قد تُعقد مع نابولي للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، على الرغم من أن مطالب ماني المالية يتوقع أن تكون مرتفعة للغاية بالنسبة لفريق مثل نابولي.

ومن المنطقي أن تبقى كل تلك الأمور في إطار التكنهات خاصة في هذه المرحلة، ولكن إذا اتخذت الأمور منحى جدياً وبدأت محاولات فعلية لضمه إلى تشيلسي - المنافس الرئيسي لليفربول - فلن يتم استقبال ذلك الخبر بشكل جيد من قبل الرييدز ومشجعيه.

وأدى ظهور ماني بشكل جيد لأول مرة في ملعب أليانز أرينا إلى تراجع اهتمام بايرن بمهاجم توتنهام هاري كين. وسيتم كين الثلاثين من عمره هذا الصيف، وهو عمر ماني عندما تم التعاقد معه العام الماضي، ما يعني أن هناك مخاوف من أن يواجه كابتن إنجلترا صراعات مماثلة في ألمانيا.

يضيف فالك أن توماس توخيل المدير الفني للبايرن "كان سيحب العمل مع هاري كين في تشيلسي"، كما أنه مهتم أيضًا بالتعاقد مع لاعب خط وسط البلوز الحالي ماتيو كوفاسيتش. ولم يتم ذكر نجم البلوز ماسون ماونت خلال الأيام الماضية، على الرغم من وجود تقارير متعددة تشير إلى أن توخيل يرغب في إحضار اللاعب إلى ميونيخ.

عماد حسن

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    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

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    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

  • Fussball Bundesliga - FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2 - Naldo

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

  • Makoto Hasebe im Trikot von Eintracht Frankfurt

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

  • Torjubel Daniel Caligiuri

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


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