هل يتخلي بايرن ميونخ عن ماني لصالح تشيلسي؟

يبدو أن بايرن ميونيخ قد بدأ مهمة البحث عن مشترِ للاعبه ونجم ليفربول السابق ساديو ماني خاصة مع إبداء تشيلسي اهتماماً زائداً بالحصول على خدمات اللاعب.

وكان ماني قد انضم إلى بطل البوندسليغا قادما من الريدز الصيف الماضي. ومع ذلك، فقد كان الموسم الأول صعبًا في ألمانيا بالنسبة للجناح السنغالي.

صعوبات داخل الملعب.. وخارجه!

منذ رحيل ساديو ماني عن ليفربول الصيف الماضي للانضمام إلى بايرن ميونيخ لم تسر الأمور كما هو مخطط لمهاجم الريدز السابق، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا 12 هدفًا إلى جانب خمسة تمريرات حاسمة في 35 مباراة في جميع المسابقات، وكان هدفه ضد ماينز في 22 أبريل/نيسان هو الأول له منذ نهاية أكتوبر/تشرين الثاني.

وبحسب موقع "فوت بول 365" فإن ماني لم يواجه صعوبات على أرض الملعب فحسب، بل خارجه أيضًا. فبعد هزيمة بايرن 3-0 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، تواترت أنباء عن احتكاك عنيف بين ماني وزميله في الفريق ليروي ساني، مما أدى إلى إيقاف الأول لمباراة واحدة.

ووفق ما ورد من معلومات، حث ساني رؤساء النادي على عدم التعامل بقسوة مع زميله ماني، وهو على الأرجح السبب في أن لاعب ليفربول السابق تم إيقافه فقط لمباراة واحدة وفرضت عليه غرامة.

ونشر موقع ليفربول.كوم Liverpool.com أن أحداً لم يكن يتوقع أنه بعد أقل من عام من التعاقد مع أحد أهم لاعبي ليفربول، سيبدأ بايرن ميونيخ في التفكير بالسماح لساديو ماني بمغادرة النادي.

تشيلسي يظهر في الصورة

على الرغم من حقيقة أن ساني وماني قد تصالحا، ترددت أنباء عن أن بايرن بات يتطلع للتخلص من الأخير في نهاية الموسم. ومع وجود شكوك حول مستقبل نجم السنغال صاحب الـ95 مباراة دولية، يُعتقد أن تشيلسي يفكر في اتخاذ خطوة إلى الأمام وضم ماني إلى صفوفه.

وكان تشيلسي - الذي هو في أمس الحاجة إلى مهاجم قوي - قد أنفق ثروة طائلة خلال العام الماضي لضم لاعبين، ورغم ذلك فمن المتوقع أن يواصل محاولاته لضم لاعبين من النوع السوبر، ومن المحتمل أن يكون لاعب خط الوسط ماني على رأس جدول الأعمال.

يقول محللون ومعلقون رياضيون إن ماني يواجه في الفترة الحالية مشكلات داخل وخارج الملعب

بدوره، كتب كريستيان فالك اللاعب النمساوي السابق والمحلل الرياضي في صحيفة Sport BILD إن بايرن "يبحث عن مشترٍ" لماني، وأضاف في تصريحات نقلها عنه موقع فوت بول 365: "تشيلسي مهتم بالتعاقد مع ماني، و"البافاريون "سيكونون على استعداد للتفاوض إذا طُلب منهم ذلك".

نابولي.. وجهة أخرى؟

على جانب آخر، يشير خبراء إلى أن بايرن يأمل في أن يتمكن من ضم النجم السنغالي إلى صفقة قد تُعقد مع نابولي للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، على الرغم من أن مطالب ماني المالية يتوقع أن تكون مرتفعة للغاية بالنسبة لفريق مثل نابولي.

ومن المنطقي أن تبقى كل تلك الأمور في إطار التكنهات خاصة في هذه المرحلة، ولكن إذا اتخذت الأمور منحى جدياً وبدأت محاولات فعلية لضمه إلى تشيلسي - المنافس الرئيسي لليفربول - فلن يتم استقبال ذلك الخبر بشكل جيد من قبل الرييدز ومشجعيه.

وأدى ظهور ماني بشكل جيد لأول مرة في ملعب أليانز أرينا إلى تراجع اهتمام بايرن بمهاجم توتنهام هاري كين. وسيتم كين الثلاثين من عمره هذا الصيف، وهو عمر ماني عندما تم التعاقد معه العام الماضي، ما يعني أن هناك مخاوف من أن يواجه كابتن إنجلترا صراعات مماثلة في ألمانيا.

يضيف فالك أن توماس توخيل المدير الفني للبايرن "كان سيحب العمل مع هاري كين في تشيلسي"، كما أنه مهتم أيضًا بالتعاقد مع لاعب خط وسط البلوز الحالي ماتيو كوفاسيتش. ولم يتم ذكر نجم البلوز ماسون ماونت خلال الأيام الماضية، على الرغم من وجود تقارير متعددة تشير إلى أن توخيل يرغب في إحضار اللاعب إلى ميونيخ.

عماد حسن