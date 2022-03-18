هل يتخلى بايرن ميونيخ عن مهاجمه "الأسطوري" لفائدة برشلونة؟

كانت المشاكل المالية لبرشلونة الإسباني الصيف الماضي على كل لسان. ويبدو أن الأمور هذا الموسم بدأت تتجه نحو الأحسن لكنها ليست بدرجة ملاحقة نجم دورتموند إيرلينغ هالاند، الذي وكلما اشتدت المنافسة للحصول على خدماته كلما زاد سعره. وهذا ما فسر ظهور اسم روبرت ليفاندوفسكيهدّاف بايرن ميونيخ في الأسبوعين الأخيرين وبقوة على ساحة التوقعات، بحكم أن تكاليف الصفقة مع الأخير ستكون "أرحم" على خزينة البلوغرانا الذي هو بحاجة كبيرة إلى تعزيز صفوفه الأمامية.
في هذا الإطار فجرت قناة "سبورتيتاليا" الإيطالية المفاجأة متحدثة عن اتفاق مبدئي تمّ التوصل إليه بين ليفاندوفسكي، الذي أصبحت تطلق عليه وسائل الإعلام الألمانية وصف السطورة منذ تحطيمه الرقم القياسي لعدد الهداف المسجلة في الدوري الألماني، وبرشلونة، ملمحة أن المفاوضات مع بايرن ميونيخ شبه محسومة بهذا الخصوص.
تفاصيل المفاوضات
تفاصيل المفاوضات نقرأها لدى صحية "سبورت" الإسبانية التي كشفت على أن الكاتالوني سيدفع ما بين 50 إلى 60 مليون يورو للبافاري كعقد جزائي، مقابل عقد ممتد لأربع سنوات على الأقل. كما أكدت ذات الصحيفة أن المهاجم وافق على العرض المقدم وأبدى رغبة في الرحيل إلى "كامب نو".
يذكر أن ليفاندوفسكي يجمعه ببايرن ميونيخ عقد ممتد إلى نهاية الموسم القادم. وعند سؤاله حول إمكانية تجديده ردّ المدير الرياضي للنادي الألماني حسن صالحميديتش، بأنه "يجب علينا التوفيق بين مستوانا داخل الفريق وبين العامل الاقتصادي".
وفي حقيقة الأمر دار لغط كبير وتساؤلات كثيرة قبل نحو شهرين حول السبب الذي منع بايرن والفائز حديثا بالكرة الذهبية من التوصل إلى اتفاق جديد.
روايات مختلفة طرحتها وسائل الإعلام طيلة هذه المدة، فطُرحت مشاكل بايرن المالية كسبب رئيسي لذلك. بينما عزا آخرون السبب إلى طموح بايرن الخفي للتعاقد مع هالاند أو الفرنسي كيليان مبابي. أما ليفاندوفسكي فلا يبدو بدوره مستعجلا على التمديد، وعرض برشلونة عامل ضغط إضافي على طاولة البافاري.
و.ب
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
1. غيرد مولر (المفجر): 365 هدفاً
رصيد "المفجر" من الأهداف لا يزال بعيد المنال. بين عامي 1965 و1979 لعب غيرد مولر في الدوري الألماني حصريًا لبايرن ميونيخ. فاز بالبطولة الألمانية أربع مرات، وكان أفضل هداف سبع مرات. في خمسة مواسم سجل أهدافًا أكثر من عدد المباريات التي خاضها. وفي موسم 1971-1972، سجل مولر 40 هدفًا، وهو رقم قياسي حتى الآن.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
2. كلاوس فيشر: 268 هدفاً
خاض كلاوس فيشر 100 مباراة أكثر من مولر في الدوري الألماني، لكنه سجل 97 هدفًا أقل من نجم بايرن. ولذلك فإن فيشر يحتل المرتبة الثانية. وقد سجل فيشر معظم أهدافه بقميص شالكه (182 هدفاً). كما لعب لعدة أندية أخرى هي ميونيخ 1860 وكولونيا وبوخوم. استمرت مسيرة فيشر في الدوري الألماني لمدة 20 عامًا في الفترة من 1968 حتى 1988.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
3. روبرت ليفاندوفسكي: 262 هدفاً
كان النجم البولندي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لفترة طويلة، ولكن لأن هذا الانتقال لم يتم، أصبح ليفاندوفسكي الآن "مؤسسة" بذاته في البوندسليغا. وقد سجل منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ 188 هدفًا (حتى 2020/02/20)، بالإضافة إلى 74 هدفًا في المواسم الأربعة التي قضاها قبل ذلك مع بروسيا دورتموند (2010-2014). ومازالت شهية أفضل لاعب في العالم لعام 2020 مفتوحة لتسجيل المزيد من الأهداف.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
4. يوب هاينكس: 220 هدفاً
قبل أن يحتفل هاينكس بنجاح كبير كمدرب، كان أحد أفضل المهاجمين الألمان. وعلى مدار أربعة عشر عامًا لعب في الدوري الألماني مع بروسيا مونشنغلادباخ (1965-1967 و1970-1978) وهانوفر 96 (1967-1970). هاينكس هو الهداف التاريخي لفريق مونشنغلادباخ برصيد 195 هدفًا، فهنا مع "فريق المِهَار" (صغار الخيول) عاش أنجح أوقاته وفاز ببطولة الدوري الألماني أربع مرات.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
5. مانفريد بورغسمولر: 213 هدفاً
بين عامي 1967 و1990، أرهق الموهوب "ماني" بورغسمولر مدافعي الفرق المنافسة بمراوغاته. ولعب في الدوري الألماني في صفوف إيسن ودورتموند ونورنبرغ وبريمن، وهو الهداف التاريخي لدورتموند برصيد 135 هدفًا. بعد مسيرته الكروية، أصبح بورغسمولر لاعبًا بفريق "راين فاير" لكرة القدم الأمريكية لمدة ست سنوات. وتوفي في مايو/ أيار 2019 عن عمر بلغ 69 عامًا.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
6. كلاوديو بيتزارو: 197 هدفاً
جاء البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فيردر بريمن عام 1999، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا. وباستثناء فترة قصيرة في تشيلسي، ظل "بيتزا" وفياً للبوندسليغا منذ ذلك الحين. انتقل مرتين من بريمن إلى بايرن ميونيخ (2001 و2012). وبعد موسم مع كولونيا، انضم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى فيردر بريمن للمرة الخامسة في عام 2019، حيث انتهت مسيرته في صيف 2020، بعدما سجل في البوندسليغا 197 هدفاً في 490 مباراة.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
7. أولف كيرستن: 181 هدفاً
كان يطلق على أولف كيرستن لقب "دير شفاته" (تعني الأسود)، وكان هدافًا في منتهى الخطورة في فريق دينامو دريسدن في دوري ألمانيا الشرقية السابقة. في عام 1990 انتقل كيرستن إلى "فريق المصنع"، فريق باير ليفركوزن وظل مخلصًا له حتى نهاية مسيرته في 2003. خاض كيرستن مع ليفركوزن في الدوري الألماني 350 مباراة، وفاز بلقب هداف الدوري ثلاث مرات.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
8. شتيفان كونتس: 179 هدفاً
لعب بقميص بوخوم ثم أوردينغن، ثم كايزرسلاوترن، ثم عاد لبوخوم، وفي النهاية ارتدى قميص بيليفيلد. لم يلعب شتيفان كونتس لأندية القمة في الدوري الألماني، ومع ذلك، فاز المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بلقب هداف الدوري بقميص بوخوم عام 1986. وفي 1994 حصل على لقب الهداف بقميص كايزرسلاوترن. كما احتفل بأكبر نجاحاته مع كايزرسلاوترن، حيث فاز بكأس ألمانيا عام 1990 وبطولة الدوري عام 1991.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
9. ديتر مولر: 177 هدفاً
لا يزال ديتر مولر يحمل رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني حتى اليوم، ففي 17 أغسطس/ آب 1977، سجل ستة من أهداف كولونيا أمام فيردر بريمن، بنتيجة 7-2. وبالإضافة إلى كولونيا، لعب ديتر مولر أيضًا لصالح أوفنباخ وشتوتغارت وزاربروكن في الدوري الألماني. لكن أطول فترة قضاها في كولونيا بين عامي 1977 و1986. خاض مولر 303 مباريات إجمالاً في الدوري الألماني.
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أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور
10. كلاوس ألوفس: 177 هدفاً
عندما انتقل كلاوس ألوفس لاعب دوسلدورف إلى نادي كولونيا عام 1981 ليكون خلفًا لديتر مولر، كانت قيمة انتقاله البالغة 2.25 مليون مارك (1.15 مليون يورو) رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني آنذاك. وقد سجل 177 هدفا في البوندسليغا مثل سلفه ديتر مولر، بيد أنه احتاج إلى 121 مباراة أكثر من مولر. وبعد بضع سنوات في فرنسا، لعب ألوفس أيضًا لبريمن في الدوري الألماني. إعداد: أندرياس شتن تسيمونس/ ص.ش