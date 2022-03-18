هل يتخلى بايرن ميونيخ عن مهاجمه "الأسطوري" لفائدة برشلونة؟

كانت المشاكل المالية لبرشلونة الإسباني الصيف الماضي على كل لسان. ويبدو أن الأمور هذا الموسم بدأت تتجه نحو الأحسن لكنها ليست بدرجة ملاحقة نجم دورتموند إيرلينغ هالاند، الذي وكلما اشتدت المنافسة للحصول على خدماته كلما زاد سعره. وهذا ما فسر ظهور اسم روبرت ليفاندوفسكيهدّاف بايرن ميونيخ في الأسبوعين الأخيرين وبقوة على ساحة التوقعات، بحكم أن تكاليف الصفقة مع الأخير ستكون "أرحم" على خزينة البلوغرانا الذي هو بحاجة كبيرة إلى تعزيز صفوفه الأمامية.

في هذا الإطار فجرت قناة "سبورتيتاليا" الإيطالية المفاجأة متحدثة عن اتفاق مبدئي تمّ التوصل إليه بين ليفاندوفسكي، الذي أصبحت تطلق عليه وسائل الإعلام الألمانية وصف السطورة منذ تحطيمه الرقم القياسي لعدد الهداف المسجلة في الدوري الألماني، وبرشلونة، ملمحة أن المفاوضات مع بايرن ميونيخ شبه محسومة بهذا الخصوص.

تفاصيل المفاوضات

تفاصيل المفاوضات نقرأها لدى صحية "سبورت" الإسبانية التي كشفت على أن الكاتالوني سيدفع ما بين 50 إلى 60 مليون يورو للبافاري كعقد جزائي، مقابل عقد ممتد لأربع سنوات على الأقل. كما أكدت ذات الصحيفة أن المهاجم وافق على العرض المقدم وأبدى رغبة في الرحيل إلى "كامب نو".

مشاهدة الفيديو 01:33 ليڤاندوڤسكي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد

يذكر أن ليفاندوفسكي يجمعه ببايرن ميونيخ عقد ممتد إلى نهاية الموسم القادم. وعند سؤاله حول إمكانية تجديده ردّ المدير الرياضي للنادي الألماني حسن صالحميديتش، بأنه "يجب علينا التوفيق بين مستوانا داخل الفريق وبين العامل الاقتصادي".

وفي حقيقة الأمر دار لغط كبير وتساؤلات كثيرة قبل نحو شهرين حول السبب الذي منع بايرن والفائز حديثا بالكرة الذهبية من التوصل إلى اتفاق جديد.

روايات مختلفة طرحتها وسائل الإعلام طيلة هذه المدة، فطُرحت مشاكل بايرن المالية كسبب رئيسي لذلك. بينما عزا آخرون السبب إلى طموح بايرن الخفي للتعاقد مع هالاند أو الفرنسي كيليان مبابي. أما ليفاندوفسكي فلا يبدو بدوره مستعجلا على التمديد، وعرض برشلونة عامل ضغط إضافي على طاولة البافاري.

و.ب