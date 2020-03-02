هل يتحول مبابي إلى "تفاحة فاسدة"؟

ليس سراً أن "الجوهرة" الفرنسية كيليان مبابي سيصبح قريباً أحسن لاعب في العالم، فنجم باريس سان جيرمان، يمتلك موهبة كبيرة فوق المستطيل الأخضر، وقدرة تهديفية مُدهشة على هز شباك الفرق المنافسة في مختلف المنافسات.

وتسيل موهبة الدولي الفرنسي لُعاب أكبر الفرق الأوروبية، التي ترغب في الاستفادة من خدماته في أقرب وقت ممكن على غرار: ريال مدريد، برشلونة ليفربول وغيرها. ورغم موهبته الكبيرة، إلاّ أن شخصية مبابي وبعض تصرفاته في الآونة الأخيرة داخل وخارج المستطيل الأخضر، أشعلت غضب عدة أطراف في فرنسا، ما يطرح عدة تساؤلات عن إمكانية تحول "الجوهرة" إلى "تفاحة فاسدة" في باريس سان جيرمان.

صراعات علنية

قبل أسابيع، دخل كيليان مبابي في نقاش حاد مع مدربه توخل احتجاجاً على تغييره في إحدى مباريات باريس سان جيرمان. وحاول المدرب الألماني تهدئة "الجوهرة" الفرنسية في أكثر من مرة، بيد أن مبابي رفض تقبل إجلاسه على دكة البدلاء.

ولم يتوقف مبابي عند هذا الحد بل أصر أيضاً على معاتبة واحد من رموز الفريق في السنوات الأخيرة، ففي مباراة برسم الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وبوردو (4-3)،عاتب كيليان مبابي زميله في الفريق إديسون كافاني على عدم التمرير له.

وتسبب تصرف مبابي في غضب واحد من أساطير كرة القدم الفرنسي، فقد قال دوغاري الفائز بكأس العالم مع منتخب "الديكة" سنة 1998 "إذا كنت في مكان كافاني وعمري 32 عاماً وسجلت 200 هدف مع باريس سان جيرمان وتصرف معي مبابي بتلك الطريقة، فإنني سأنتظره في مستودع الملابس"، وأضاف في تصريحات لشبكة "RMC" الفرنسية "سأنطحه".

صدام مع الجماهير

واصطدم كيليان مبابي أيضاً مع جماهير باريس سان جيرمان. وكانت جماهير فريق العاصة الفرنسية قد عبرت عن غضبها على ثلاثي الفريق كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا وتياغو سيلفا بعد الخسارة أمام بوروسيا دورتموند 1-2 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتشير صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن جماهير باريس سان جيرمان وجهت رسالة لثلاثي الفريق تتسائل فيها إن كانوا يخافون من الفوز. ولم يتردد مبابي في التجاوب مع جماهير الفريق، حيث اختار موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" للرد عليها. وقال مبابي "الخوف من الفوز؟".

يرغب مبابي في إثبات نفسه للعالم.

وتابعت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن من بين أسباب غضب جماهير باريس سان جيرمان على مبابي، هي معرفتها برغبة اللاعب في الانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، وأضافت أن "الجوهرة" يشعر بأن جماهير الفريق لا تُكن له مشاعر الحب.

رغبة في إثبات الذات

وترى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه من بين أسباب تصرفات كيليان مبابي في الآونة الأخيرة هي شعوره ربما بعدم التقدير الكافي، وأردفت أن "الجوهرة" الفرنسية ترعرع في منطقة فقيرة للغاية، ويُحاول إثبات ذاته في فرنسا أولاً وبعدها في رحلته الكروية القادمة.

إلاّ أن رغبة كيليان مبابي الجامحة في التفوق على نفسه ربما تحوله إلى "تفاحة فاسدة" في باريس سان جيرمان، وقد تسرع من إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، الذي لن يتردد في فتح خزائنه لضم نجم قال عنه أسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو، إنه هو الحاضر والمستقبل في عالم الساحرة المستديرة.