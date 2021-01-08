 هل يتحول فيروس كورونا إلى نزلة برد عابرة؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.01.2021

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صحة

هل يتحول فيروس كورونا إلى نزلة برد عابرة؟

باحثون أمريكيون يتوقعون بقاء فيروس كورونا، وانتقاله إلى قائمة الأمراض المعدية التي تعرف بالأمراض المتوطنة، لكن مع أعراض أخف ضرراً. فما هي هذه النوعية من الأمراض؟ وكيف سيبدو شكل "كورونا المتوطن"؟

Symbolbild I Verlängerung des Lockdowns in Deutschland

ماذا سيحدث للفيروس التاجي عندما يصبح متوطناً بين البشر كما يقول العلماء؟ باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية أجروا أبحاثا حول المستقبل المتوقع للفيروس العنيد وتوقعوا أن يصبح مرضاً غير ضار في مرحلة عمرية معينة، كما جاء في موقع "هايل براكسيس" الطبي الألماني.

في علم الأوبئة يطلق مصطلح "المرض المتوطن"، على عدوى مرضية تحدث ضمن مجموعة من السكان، دولة أو قارة، وعند الحفاظ على هذه العدوى عند مستوى معين من الانتشار في منطقة جغرافية  معينة دون أي تأثيرات خارجية، وفق موقع "المعرفة".

ويضيف موقع "الطبي"  للمعلومات الصحة والاستشارات الطبية أن للمناطق المستوطنة ببعض الأمراض كالملاريا أو مرض النوم الأفريقي أو داء شاغاس كائنات حية ممرضة كالفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات التي تعتبر عوامل مسببة للمرض، كما أن لها ناقل أو حاضن للمرض كالذباب الذي ينقل وينشر المرض بين الناس في تلك المنطقة.

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ماهو المرض المتوطن؟

من بين الأمراض المتوطنة هناك مرض الملاريا، الذي يصيب 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، وخاصة في المناطق الاستوائية. ويقدر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن حوالي نصف سكان العالم يعيشون في مناطق يكونون فيها معرضين لخطر العدوى بالملاريا، وهو متوطن في مناطق واسعة من أفريقيا وأميركا الجنوبية.

كيف سيتطور فيروس كورونافي غضون عشر سنوات، عندما ينتقل من وباء إلى مرض متوطن ويظل عند مستوى ثابت من العدوى بين السكان؟. حاول الخبراء الإجابة على هذا السؤال عن طريق تطوير نموذج للتنبؤ بمستقبل الفيروس.

وعمل فريق البحث تحت إشراف الباحثة جيني لافين من جامعة إموري في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية على معرفة تقدير كيفية تطور فيروس كورونا في غضون عشر سنوات. ونشرت نتائج البحث في مجلة "ساينس" الصادرة باللغة الإنجليزية.

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مستقبل فيروس كورونا المتوقع

قام فريق البحث بتحليل أربعة  أنواع من فيروسات كورونا البشرية المعروفة، والتي تنتشر في جميع أنحاء العالم وتتسبب في الزكام أو الأمراض التنفسية الشائعة ذات الأعراض الخفيفة. ساعد التحليل الحالي للبيانات المناعية والوبائية لهذه الفيروسات الفريق على تطوير نموذج للتنبؤ بالتطور الذي قد يسلكه الفيروس التاجيفي حالة تحوله إلى فيروس مستوطن.

مختارات

الأهم من ذلك أن النموذج يأخذ في الاعتبار مختلف مكونات الحماية المناعية. وأوضح الخبراء أن هذه تشمل القابلية للإصابة مرة أخرى، وتخفيف المرض بعد عودة العدوى، وقابلية انتقال الفيروس بعد الإصابة مرة أخرى، والتي تقل بشكل مختلف.

يشتبه الفريق في أنه في المستقبل يمكن أن يؤدي فيروس كورونا المستجد بشكل أساسي إلى أمراض في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تحدث العدوى الأولى بين سن الثالثة والخامسة، وسيكون المرض نفسه مصاحب بأعراض خفيفة. وفق فريق البحث، لا يزال من الممكن إصابة كبار السن بالعدوى، لكن عدوى الطفولة ستوفر حماية مناعية ضد الأمراض.

تفترض لافين وفريقها أن المناعة ضد فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة والذي‏ يُعرف اختصاراً بـSARS-CoV-2   مماثلة لتلك المناعة المكونة ضد الأنواع الأخرى من فيروس كورونا. نادراً ما يحدث أن يواجه البالغون الفيروس لأول مرة في حياتهم، وهذا قد يفسر عدم ضررهم، وفق موقع mdr . لذلك يفترض الباحثون أن معدل الوفيات بفيروس كورونا سيكون أقل من معدل الأنفلونزا الموسمية على المدى الطويل، أي أقل من 0.1 بالمئة.

ويعتقد زميل لافين أوتار بيورنستاد في جامعة ولاية بنسلفانيا أن معدل الوفيات المرتفع والحاجة إلى التطعيم سيصبحان شيئاً من الماضي قريباً. "ينبغي بذل أقصى الجهود للتغلب على هذا الوباء الذي في طريقه إلى أن يصبح متوطنا".

فهل يتحقق ذلك وتصدق نبوءات هؤلاء العلماء؟ سؤال نترك الجواب عليه للزمن.

إ.م / أ.ح

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


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