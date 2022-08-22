 هل يتجه الاتحاد الأوروبي لتشديد إجراءات دخول الروس إليه؟ | مسائية DW | DW | 30.08.2022

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مسائية DW

هل يتجه الاتحاد الأوروبي لتشديد إجراءات دخول الروس إليه؟

انقسام أوروبي حاد حول مقترح لحظر دخول الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي.. فمن الرابح ومن الخاسر إذا تحول المقترح إلى قرار؟

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