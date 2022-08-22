هل يتجه الاتحاد الأوروبي لتشديد إجراءات دخول الروس إليه؟

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انقسام أوروبي حاد حول مقترح لحظر دخول الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي.. فمن الرابح ومن الخاسر إذا تحول المقترح إلى قرار؟
قالت مصادر دبلوماسية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقدمون الدعم السياسي لتعليق العمل باتفاقية تسهيل التأشيرات المبرمة عام 2007 مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. فهل يفرض حظر شامل لدخول المواطنين الروس لدول الاتحاد؟
يجتمع الثلاثاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، في اجتماع يناقش بالأساس الحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها. ومن بين المقترحات حظر منح تأشيرات للروس وتدريب القوات الأوكرانية.
رئيسة حكومة أستونيا تغرد "زيارة أوروبا امتياز وليس حقا من حقوق الإنسان". والخارجية الروسية ترد: "هراء". حكومات فنلندا ودول البلطيق تطالب بحظر منح الروس تأشيرات سياحية، فيما يعارض المستشار الألماني أولاف شولتس الفكرة.
منذ أسابيع تتعالى الدعوات في الاتحاد الأوروبي لوقف منح الروس تأشيرات سياحية. في ألمانيا، تدفع المعارضة في هذا الاتجاه، وهناك دول أخرى في التكتل الأوروبي سبقت ألمانيا وتدفع باتجاه حظر أوروبي شامل.
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