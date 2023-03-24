هل يؤدي اتفاق السعودية وإيران لإحلال السلام أخيرا في اليمن

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أطفال اليمن يعانون من الحرب في بلادهم والامم المتحدة تقول إن طفل او اثنين يموت يوميا منذ سنوات بسبب الحرب. آمال بانتهاء القتال بعد اتفاق ايران والسعودية على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
أعلنت إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى. وواشنطن ترحب بأي جهود لخفض التوتر في المنطقة.
مع إعلان السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية مجدداً بعد مباحثات سرية جرت برعاية صينية، تواترت ردود الأفعال. البيان الثلاثي تضمن التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
أعلنت إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي على تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى. وتتنافس القوتان الإقليميتان الكبيرتان على زعامة المنطقة منذ عقود.
بعد سنوات من الصراع على النفوذ في المنطقة كان للتقارب السعودي الإيراني وقع الصاعقة كما أنه شكل صدمة لكثيرين. بيد أنّ مراقبين يرون أن التقارب الذي جاء برعاية صينية، ينفع الطرفين بعد إعادة حسابات الربح والخسارة.
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