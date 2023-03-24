 هل يؤدي اتفاق السعودية وإيران لإحلال السلام أخيرا في اليمن | DW الأخبار | DW | 25.03.2023

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هل يؤدي اتفاق السعودية وإيران لإحلال السلام أخيرا في اليمن

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