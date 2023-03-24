هل يؤدي اتفاق السعودية وإيران لإحلال السلام أخيرا في اليمن

حسابات الربح والخسارة في التقارب السعودي الإيراني!

بعد سنوات من الصراع على النفوذ في المنطقة كان للتقارب السعودي الإيراني وقع الصاعقة كما أنه شكل صدمة لكثيرين. بيد أنّ مراقبين يرون أن التقارب الذي جاء برعاية صينية، ينفع الطرفين بعد إعادة حسابات الربح والخسارة.